Chanceler do Brasil vai aos EUA e tenta destravar diálogo com governo Trump

Embora a semana passada tenha começado tensa, o entendimento entre as autoridades brasileiras é de que a fervura baixou por ora, diante do afastamento do risco de prisão de Bolsonaro pelo STF e do fato de que nenhuma nova medida contra o Brasil tenha sido anunciada por Washington desde o dia 18.

As negociações para uma conversa de Vieira em Washington continuam em curso.

Desde o dia 9 de julho, quando foram anunciadas as tarifas contra o Brasil, os EUA já tomaram ao menos duas outras ações contra o país.

No dia 15, abriram uma investigação por supostas práticas comerciais desleais do Brasil e, no dia 18, determinaram restrição de acesso ao território americano ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a "seus aliados da Corte", o que incluiria mais sete juízes do STF e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.