Senadores brasileiros se reúnem com Shell, Exxon e outras gigantes dos EUA

Há semanas, algumas dessas empresas já haviam contatado o governo brasileiro para expressar preocupação com a nova tarifa imposta por Trump sobre produtos importados pelos EUA do Brasil. Ouviram de seus interlocutores que seria importante que elas expressassem sua insatisfação diretamente ao governo americano.

O petróleo cru foi o produto brasileiro mais buscado pelos americanos no primeiro semestre de 2025, com um volume de US$ 2,4 bilhões em compras. E derivados de petróleo ficaram em quinto na lista, com mais de US$ 830 milhões. Em segundo lugar, semi-acabados de ferro e aço, totalizaram U$S 1,5 bilhão.

Já as farmacêuticas estariam especialmente preocupadas com a possibilidade de que o governo brasileiro retalie as ações de Trump com quebra de patentes em medicamentos. Há precedentes históricos. A questão das patentes estava em análise pela diplomacia do Brasil, mas não há posição fechada sobre a resposta que Lula dará, e que só deve ser anunciada após a entrada em vigor das tarifas.

Segundo Gabrielle Trebat, diretora de Brasil e Cone Sul da McLarty Associates, uma consultoria diplomática e de negócios baseada na capital americana, a dependência do Brasil em relação ao empresariado americano para tentar abertura de negociações com a Casa Branca não é incomum entre países atingidos pelo tarifaço. O problema é que nenhum outro país recebeu taxa tão alta nesta última leva de tarifas de Trump.

"Assim como tem acontecido a outros governos atingidos por tarifa, o Brasil está dependendo dos empresários americanos para abrir canais de negociação com a Casa Branca", diz Trebat, que trabalha com o comércio bilateral entre Brasil e EUA há 25 anos e é ex-subsecretária adjunta de Assuntos Comerciais e Relações Públicas do Departamento do Tesouro dos EUA e ex-diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-EUA na Câmara de Comércio dos EUA.