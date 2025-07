Eduardo ligou a gabinetes e chamou senadores da comitiva de 'golpistas'

A comitiva de oito senadores brasileiros que viajou aos Estados Unidos iniciou o trabalho no prédio do Capitólio sob tensão e ataque contínuo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista Paulo Figueiredo. Grupo de políticos tenta uma negociação sobre as tarifas de 50% ao Brasil, anunciadas por Donald Trump.

Eduardo já havia anunciado que trabalharia para atrapalhar os esforços dos senadores negociadores. Mas a coluna apurou que poucas horas antes do início das reuniões com senadores democratas e um republicano — que está rompido com Trump —, Eduardo ainda agia para derrubar agendas. Segundo uma fonte da comitiva, semanas antes da chegada, o deputado ligou para os gabinetes dos senadores norte-americanos para dizer que o grupo de brasileiros era "golpista" e "não representava e nem falava pelo Brasil".

Com isso, segundo bolsonaristas e um integrante da comitiva de senadores, Eduardo conseguiu impedir o encontro da comitiva com o senador republicano pela Flórida Rick Scott. Até o momento da publicação desta reportagem, a comitiva não havia obtido compromisso com nenhum parlamentar que tenha a atenção do líder da Casa Branca. Perguntado sobre Eduardo, o líder da comitiva, Nelsinho Trad (PSD-MS), evitou responder: "não quero entrar nisso". Dizendo-se atacados, outros senadores também evitaram comentar.