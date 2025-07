Governo descarta telefonema entre Lula e Trump se Bolsonaro for pauta

O republicano tem condicionado a negociação da sobretaxa à interrupção do processo a que Bolsonaro responde. O governo brasileiro afirma que não negociará os termos da Constituição Brasileira com a Casa Branca. As ações contra o ex-presidente tramitam no Judiciário (STF e TSE), e seguem o devido processo legal. Além disso, o Executivo não tem poder de interferir nos julgamentos, iniciados após investigações da Polícia Federal e que garantem a ampla defesa.

Por isso, até este momento, Trump não determinou o início de uma negociação comercial e tem ignorado as manifestações das autoridades brasileiras. Entre elas, a carta do vice-presidente, Geraldo Alckmin, que ouviu de seu homólogo, o secretário de comércio Howard Lutnick, que ele próprio não tem autonomia para tomar qualquer decisão.

Pouco depois da divulgação da carta de tarifas em 9 de julho, Trump admitiu que conversaria com Lula sobre o assunto, "mas não agora". Um funcionário sênior da gestão afirmou à coluna que "o Itamaraty minimizou as preocupações de Washington com Bolsonaro". Os senadores brasileiros ouviram do PIB americano que o fator político teve peso considerável na decisão do republicano de impor ao Brasil as tarifas mais altas no recente tarifaço.

Os dois presidentes nunca se falaram. Antes da posse de Trump, no ano passado, houve uma oportunidade para uma ligação telefônica, que acabou não acontecendo porque Lula recebia líderes do G20, inclusive o então presidente Joe Biden, no Rio de Janeiro.

Um integrante da comitiva brasileira relatou à coluna que empresários americanos disseram aos senadores brasileiros que o fato de Lula e Trump nunca terem conversado é um entrave para a superação do impasse. Personalista e vaidoso, o republicano gosta de ser interpelado por líderes globais.

Em abril, pouco depois de anunciar tarifas recíprocas a dezenas de países, o presidete dos EUA afirmou: "Estou te falando, esses países estão nos ligando, puxando o meu saco. Eles estão doidos para fazer um acordo. 'Por favor, por favor, senhor, me deixe fazer um acordo'". Mas Lula enviou uma carta a Trump e o presidente americano jamais respondeu, por isso o governo brasileiro argumenta que o movimento deveria partir do lado americano.