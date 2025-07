Senador dos EUA vai contestar tarifa de Trump contra o Brasil no Congresso

Trata-se, porém, de um ato com efeito mais simbólico do que prático. Kaine já fez o mesmo em relação às tarifas impostas por Trump contra o Canadá e o México, também juridicamente justificadas com base na mesma lei. A resolução de Kaine acabou aprovada no Senado e foi enviada à Câmara, onde não deve prosperar.

A aprovação da resolução no Congresso poderia suspender as tarifas, mas é improvável que isso aconteça porque Trump conta com maioria nas duas casas e, especialmente, na Câmara.

O democrata se reuniu hoje com os senadores Jaques Wagner (PT-BA), Tereza Cristina (PP-MS) e Nelson Trad (PSD-MS). Ele também assinou uma carta com outros dez senadores em que acusava Trump de "grave abuso de poder" ao mirar o Brasil com sobretaxa justificada por razões políticas.