Sem solução para tarifaço, senador nos EUA alerta: 'Há crise pior por vir'

"Não tem fertilizante no anúncio classificado de nenhum jornal. O fertilizante falta no mundo inteiro", disse Wagner, apontando que a falta do produto poderia paralisar o agronegócio. O senador, porém, disse que "primeiro precisa chegar a lei (dos EUA)". Wagner ainda afirmou que o óleo russo é importado por compradores privados, sem interferência ou mediação do governo, por isso haveria uma camada adicional de dificuldade na negociação. Ontem, o senador Marcos Pontes (PL-SP) chegou a dizer que estudava introduzir um projeto de lei para rastrear as origens do diesel ou derivados de petróleo que vierem ao Brasil e que pretendia abordar o tema com o autor do projeto, o senador Graham.

Graham deveria ter se encontrado com a comitiva de senadores, ontem, mas não apareceu. "Ele ficou de ir e não foi. Agora, vai saber o que aconteceu. Lá ali ninguém conseguiu informar para nós o que houve. Agora, gente. Nós não vamos entrar nessa dividida. Esse assunto já está tão complexo. Já está tão emaranhado", afirmou o líder da comitiva, Nelsinho Trad, se esquivando de dizer se a ausência de Graham teria sido mais uma ação de sabotagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em relação à agenda de senadores brasileiros.

Como a coluna mostrou, Eduardo foi responsável por dissuadir ao menos dois importantes senadores republicanos, Rick Scott, da Flórida, e Ted Cruz, do Texas, de se encontrarem com os representantes brasileiros. Eduardo e o comentarista político Paulo Figueiredo fazem há meses campanha por punições ao Brasil para tentar forçar o país a concerder anistia ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e seus aliados. Bolsonaro é reu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, que ele nega.

Trump tem repetido em suas declarações sobre o Brasil que o aliado é vítima de uma "caça às bruxas", ecoando o argumento dos bolsonaristas radicados nos EUA. Eduardo e Figueiredo viram na comitiva de senadores - composta por dois ex-ministros do governo de Bolsonaro e por outros expoentes da direita e do agro - um ato de "traição" e anunciaram publicamente que tomariam ações para atrapalhar a agenda.