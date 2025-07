Em dia de crise com os EUA, chanceler do Brasil se encontra com Marco Rubio

No mesmo dia em que o governo dos EUA anunciaram sanções financeiras da Lei Global Magnitsky e assinaram ordem executiva que impõe tarifa de 50% a alguns produtos brasileiros, como carne e café, o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, se deslocou de Nova York até Washington. O ministro chegou à capital dos EUA para tentar destravar negociações com a gestão Donald Trump e encontrou-se com o secretário de Estado, Marco Rubio.

A reunião, em agenda previamente marcada, aconteceu no Departamento de Estado, quando a sanção contra Alexandre de Moraes já havia sido publicada. A ordem executiva do tarifaço ainda não estava assinada, mas o cenário já não era favorável ao Brasil.

Mauro Vieira repetiu a mensagem de que o Brasil aceita negociar com os EUA desde que os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não sejam discutidos. O brasileiro também reforçou ao norte-americano que o Judiciário do Brasil é independente. Esse foi o primeiro encontro do chanceler com Rubio, desde a posse de Trump.