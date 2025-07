EUA acionam Lei Magnitsky e impõem sanções contra Alexandre de Moraes

Desde o começo de julho, o discurso de Eduardo e Figueiredo tem ecoado em declarações de Trump e de membros do governo. No último dia 9, o presidente norte-americano anunciou tarifas de 50% ao Brasil e condicionou uma eventual negociação ao fim do que chamou de "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro. O governo brasileiro descarta qualquer possibilidade de envolver questões judiciais em qualquer negociação bilateral e tem tratado o assunto como um ataque à soberania nacional.

Uma das autoridades da administração Trump que participou do processo de elaboração da sanção contra Moraes afirmou à coluna que há cerca de dois meses chegou a haver alguma hesitação entre os funcionários do Tesouro Americano, que abriga o Escritório de Controle de Ativos Financeiros, responsável pela sanção.

Os burocratas do órgão questionavam se as acusações contra Alexandre de Moraes teriam consistência e gravidade suficientes para que ele fosse enquadrado no escopo da Lei Global Magnitsky. A questão, no entanto, acabou superada e há alguns dias o formulário para punição do ministro já estava pronto e circulava pela mesa de algumas autoridades, inclusive da fonte desta coluna. Segundo este mesmo alto funcionário da administração Trump, o próprio presidente havia dado sua anuência para a aplicação da sanção.

A coluna conversou com um alto funcionário da administração Trump que, sob reserva por não ter autorização para discutir assuntos sensíveis, afirmou que "o Itamaraty minimizou as preocupações de Washington sobre o presidente Bolsonaro e a liberdade de expressão, em detrimento de seu governo e de seu povo. O assunto agora se agravou muito além de suas estimativas".

"O presidente Trump foi claro e o governo americano tem uma ampla gama de ferramentas que pode — e irá — usar para promover suas prioridades. Moraes e sua equipe apenas viram o início disso. Isso está longe de terminar", completou o oficial do governo americano.

O que acontece agora?

Dentre as sanções previstas pela lei Magnitsky está o bloqueio de ativos financeiros nos EUA. A aplicação ou não dessa penalidade depende de decisão do presidente norte-americano. O bloqueio é feito pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, diz Carlos Portugal Gouvêa, sócio do escritório de advocacia PGLaw, professor da USP e professor visitante em Harvard. Dentre os ativos que podem ser bloqueados estão contas em bancos americanos, empresas com sede nos Estados Unidos que estejam em nome do cidadão afetado, e ações de companhias abertas, se tiverem sido negociadas nas Bolsas americanas (o que exige ter uma conta naquele país).