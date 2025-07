Senadoras dos EUA criticam Lei Magnitsky a Moraes: 'Absurdo' e 'indevido'

Os efeitos potenciais da sanção na vida de um atingido são extensos e severos, ainda que, como Moraes, eles não tenham propriedades no país nem visto ou interesse em entrar nos EUA.

Decisões do ministro Moraes para derrubada de conteúdos considerados falsos ou discurso de ódio em redes sociais de cidadãos com dupla cidadania, brasileira e americana, foram em parte a justificativa para a ação. No comunicado do secretário de Estado, Marco Rubio, sobre a medida, ele afirmou que "os Estados Unidos empregarão todos os instrumentos diplomáticos, políticos e legais apropriados e eficazes para proteger a liberdade de expressão dos cidadãos americanos contra agentes estrangeiros malignos como Moraes, que buscam enfraquecê-la".

Além disso, Rubio mencionou "flagrantes negações de garantias de julgamento justo", em provável referência à situação judicial do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

As duas senadoras apontam que a motivação de Trump para adotar tal medida é estritamente "política". "Isso não é apenas um abuso de uma ferramenta crucial da política externa dos EUA: é um ataque contra um ministro da Suprema Corte brasileira que atualmente supervisiona o julgamento de um ex-presidente acusado de planejar um golpe para minar os resultados de uma eleição democrática no Brasil", afirmaram as senadoras, em referência ao processo judicial contra Jair Bolsonaro, cujo relator é Moraes.

Bolsonaro é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, que ele nega. Trump tem repetido, inclusive nos documentos que justificam suas ações contra o Brasil, que o julgamento, que deverá acontecer até o fim do ano, é uma "caça às bruxas" e uma "vergonha internacional". As declarações ecoam a campanha de bolsonaristas radicados no país, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo, por atos da Casa Branca que possam forçar o Brasil a conceder uma anistia a Bolsonaro e seus apoiadores.

As senadoras criticaram ainda o fato de esta não ter sido a única ação formalizada ontem contra o Brasil, já que Trump assinou uma Ordem Executiva para formalizar o tarifaço contra o país.