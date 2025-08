Senadores e deputado dos EUA contestam tarifa de Trump ao Brasil

Ao descrever as supostas "ameaças do Brasil aos EUA", o decreto de Trump afirma que "políticas, práticas e ações recentes do Governo do Brasil ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos".

Na sequência, lê-se no documento: "membros do Governo do Brasil tomaram medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, violam direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas", em uma referência às disputas de big techs, como X e Rumble, com o Supremo Tribunal Federal, que determinou exclusão de conteúdos considerados falsos ou discurso de ódios das redes sociais de usuários bolsonaristas radicados e ou naturalizados nos EUA.

Ainda segundo a Ordem Executiva, "membros do Governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos".

Trata-se de uma observação sobre o processo judicial ao qual responde Jair Bolsonaro, por crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros. Ele se diz inocente e deverá ser julgado até o fim do ano. Desde o dia 8 de julho, Trump e seu governo já fizeram dezenas de manifestações qualificando a situação judicial de Bolsonaro como "caça às bruxas".

Para os senadores democratas Tim Kaine (Virgínia), o líder da minoria Chuck Schumer (Kova York), Jeanne Shaheen (New Hampshire) e Ron Wyden (Oregon), nenhuma das motivações apontadas por Trump configuram, de fato, uma emergência nacional para os EUA e o republicano estaria, portanto, extrapolando seus poderes ao taxar o Brasil.

"Estamos particularmente preocupados com essas tarifas sobre o Brasil — que estão sendo aplicadas para que o Supremo Tribunal Federal suspenda o processo contra Jair Bolsonaro, amigo de longa data de Trump e ex-presidente do Brasil que enfrenta acusações criminais por incitar um golpe violento", afirmaram os senadores em uma manifestação pública conjunta.