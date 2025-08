EUA condenam ordem de prisão dada por Moraes: 'Deixem Bolsonaro falar'

"Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas", conclui o texto.

Moraes justificou ordem de prisão com fala de Bolsonaro durante manifestação

A decisão de Moraes foi tomada porque, segundo ele, Bolsonaro havia violado os termos das medidas cautelares que lhe foram impostas no último dia 18. De acordo com o ministro, isto aconteceu quando Bolsonaro se dirigiu a seus apoiadores em manifestação de rua, ontem, via chamada de vídeo e produziu material para distribuição em redes sociais.

O filho de Bolsonaro, o senador Flavio Bolsonaro, chegou a postar as falas do ex-presidente em redes socias e depois as apagou, citando "insegurança jurídica". O ex-presidente, que tem usado tornozeleira, não compareceu às passeatas pessoalmente porque já não podia deixar seu domicílio aos finais de semana. Ele já havia sido acusado por Moraes de descumprir as cautelares uma vez antes.

Casa Branca vê medidas contra Bolsonaro como 'caça às bruxas'

A nova manifestação do Departamento de Estado se soma a dezenas de outras que o governo de Donald Trump tem feito em favor de Bolsonaro desde o começo do mês passado. Nas declarações, Trump e seus auxiliares têm qualificado o processo judicial ao qual o ex-presidente responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, de uma "caça às bruxas".