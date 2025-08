Autor de ação que já pausou tarifas de Trump vê causa ganha para o Brasil

"E essa emergência deve representar uma ameaça incomum e extraordinária à economia americana ou à nossa segurança nacional. Tanto no nosso caso quanto no do Brasil, argumentamos que não há emergência e não há nenhuma trajetória incomum e extraordinária (que justifique a atuação da Casa Branca)", explica Somin.

Ao citar "nosso caso", ele se refere à ação que, em maio, chegou a derrubar temporariamente as tarifas recíprocas de Trump.

A decisão unânime da Corte Internacional de Comércio nos EUA concluiu que o presidente não tem "a autoridade ilimitada para impor tarifas sem teto de valores em bens de praticamente todo país do mundo". Uma das juízas do caso, Jane A. Restani afirmou que o argumento do governo não podia ser acolhido porque permitiria a Trump mobilizar tarifas abrangentes por quase qualquer motivo "maluco", como escassez de manteiga de amendoim.

Trump recorreu da decisão e pode manter as tarifas em vigor enquanto não há uma decisão final. O caso voltou à análise no último dia 31 - e os juízes do Tribunal de Apelação do Circuito de Washington se mostraram pouco convencidos dos argumentos de Trump de que ele teria, sim, poder para lançar seu tarifaço. Um veredicto, no entanto, é esperado apenas para o fim de agosto ou começo de setembro. E, se alguém recorrer, o caso chegaria à Suprema Corte e se arrastaria mais.

Mas, segundo Somin, se os juízes do Tribunal de Apelação voltarem a derrubar as tarifas recíprocas, isso também deverá se aplicar - e derrubar automaticamente - os 50% de taxas impostos ao Brasil. "Se vencermos, não é 100% certo, mas há 95% de certeza de que isso também ditará o resultado do caso do Brasil", diz Somin.

Além desta ação, há um outro processo, movido por uma empresa norte-americana importadora de sucos de laranja, que questiona na Justiça especificamente as tarifas contra produtos brasileiros. Este, porém, ainda não foi avaliado na primeira instância. O suco de laranja é um dos quase 700 itens na lista de exceção às tarifas divulgadas pela Casa Branca.