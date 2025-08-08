Brasil diz a representante dos EUA que não aceita 'ameaça' ou 'tom mafioso'

Essa é a terceira vez em um mês que Escobar é chamado a dar explicações ao Brasil, desde que a tensão entre Brasil e EUA começou a escalar. O desconforto entre os países iniciou depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, usou as redes sociais para acusar o Brasil de promover uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em um processo por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito entre outros crimes — que ele nega.

Na nota que gerou a nova reação do Brasil, divulgada via redes sociais ontem, a embaixada dos EUA dizia que o ministro do STF Alexandre de Moraes é "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro". "Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto", dizia.

O texto da embaixada norte-americana foi publicado no mesmo dia em que Escobar foi recebido pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. Reunião foi uma tentativa para avançar nas tratativas sobre a sobretaxa ao Brasil.

O post foi uma republicação em português do conteúdo em inglês divulgado um dia antes pelo subsecretário de diplomacia pública do Departamento de Estado, Darren Beattie. O indicado por republicanos ao órgão diplomático tem feito diferentes manifestações recentes em relação à Bolsonaro.

Sanção a Moraes e tarifas ao Brasil

Há alguns dias, Moraes foi atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, que permite ao governo norte-americano punir estrangeiros acusados de graves violações dos direitos humanos e atos de corrupção. Funcionários da administração Trump têm sinalizado à coluna que associados a Moraes podem ser submetidos a punições secundárias no contexto da Magnitsky.