Brasil diz a representante dos EUA que não aceita 'ameaça' ou 'tom mafioso'
Embora a mensagem da embaixada dos EUA com tons de ameaça ao Supremo Tribunal Federal, divulgada ontem, tenha sido interpretada pela diplomacia brasileira como "requentada", o entendimento do Itamaraty foi o de que seria preciso convocar o encarregado de negócios dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar. Na diplomacia, o gesto é visto como expressão de descontentamento.
Segundo embaixadores brasileiros a par das discussões ouvidos pela coluna, pesou em favor da decisão por cobrar explicações de Escobar "o tom mafioso", de "ameaça" e de "tentativa de intimidação do STF e do Brasil". Algo que seria inaceitável na relação bilateral dos países.
Escobar compareceu ao Itamaraty na manhã de hoje, onde se reuniu com o embaixador Flavio Goldman, interinamente no comando da secretaria de Europa e América do Norte do Itamaraty.
Essa é a terceira vez em um mês que Escobar é chamado a dar explicações ao Brasil, desde que a tensão entre Brasil e EUA começou a escalar. O desconforto entre os países iniciou depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, usou as redes sociais para acusar o Brasil de promover uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em um processo por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito entre outros crimes — que ele nega.
Na nota que gerou a nova reação do Brasil, divulgada via redes sociais ontem, a embaixada dos EUA dizia que o ministro do STF Alexandre de Moraes é "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro". "Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto", dizia.
O texto da embaixada norte-americana foi publicado no mesmo dia em que Escobar foi recebido pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. Reunião foi uma tentativa para avançar nas tratativas sobre a sobretaxa ao Brasil.
O post foi uma republicação em português do conteúdo em inglês divulgado um dia antes pelo subsecretário de diplomacia pública do Departamento de Estado, Darren Beattie. O indicado por republicanos ao órgão diplomático tem feito diferentes manifestações recentes em relação à Bolsonaro.
Sanção a Moraes e tarifas ao Brasil
Há alguns dias, Moraes foi atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, que permite ao governo norte-americano punir estrangeiros acusados de graves violações dos direitos humanos e atos de corrupção. Funcionários da administração Trump têm sinalizado à coluna que associados a Moraes podem ser submetidos a punições secundárias no contexto da Magnitsky.
Além disso, a coluna apurou que existem discussões no Departamento de Estado e no Tesouro dos EUA para punir da mesma forma outros ministros do STF, como o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.
Escobar não foi questionado na conversa sobre a possibilidade de que novas sanções sejam impostas às autoridades brasileiras. O Brasil tem repetido ao governo Trump que tais medidas são interpretadas pelo país como um ataque à soberania nacional e uma interferência indevida em assuntos domésticos.
Esta semana também entraram em vigor as tarifas de 50% impostas por Trump a produtos brasileiros. O líder da Casa Branca justifica a ação mencionando a situação judicial do aliado brasileiro e tem condicionado as negociações comerciais à interrupção do processo contra Bolsonaro — o que o governo Lula afirma ser inegociável.
