Com ofensiva contra Brasil, Trump interfere em disputa da direita nacional

"Com Bolsonaro inabilitado, há uma disputa real (na direita) sobre quem deveria ser o candidato. E Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo) estava emergindo lentamente como o candidato preferido (do centrão e de parte da direita). Acho que a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro em particular, está muito preocupada que, se o pai for preso e Tarcísio for o candidato, o movimento político que Bolsonaro havia formado se tornaria muito 'Brasília' e menos Brasil", diz Shannon, em referência ao mote de campanha de Bolsonaro de 2018, que defendia reduzir a política profissional e desmontar as estruturas de Estado.

Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, que ele nega. O julgamento pode começar já no mês que vem. E, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado, o ex-presidente está inelegível até 2030, condenado por abuso do poder político em reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em 2022, na qual atacou sem provas o processo eleitoral.

"Em outros termos, o movimento deixaria de ter a inclinação populista que deveria ter (caso Tarcísio ou um não Bolsonaro seja o candidato). Então, o que o presidente Trump fez não foi apenas intervir em um processo judicial e em um processo eleitoral nacional. Acho que ele também está intervindo em uma disputa dentro da oposição ao afirmar que Bolsonaro é o candidato", segue Shannon.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo fazem há meses uma campanha em Washington por punições que forcem o Brasil a conceder anistia a Bolsonaro e a seus aliados. Isso permitiria que o ex-presidente concorrer ao pleito de 2026.

Na direita americana, Eduardo já conseguiu estabelecer a ideia de que Tarcísio é um possível "traidor". Foi o que ouviram senadores de direita que compuseram a comitiva de parlamentares que visitou Washington há uma semana, em conversas com interlocutores da Casa Branca. Segundo relatos dos políticos à coluna, foi surpreendente ver o quanto Eduardo tem formado opinião junto aos trumpistas, cultivando relacionamento pessoal com a família Trump ao menos desde 2017. Um diplomata brasileiro que acompanha de perto as movimentações da direita dos EUA diz que a retomada do poder no Brasil pelo grupo é uma meta clara — por isso, o conflito entre Trump e Lula seria quase inevitável.

Segundo disse reservadamente um integrante do Departamento de Estado à coluna, a anistia dos Bolsonaros interessa particularmente a Trump. O presidente dos EUA, segundo este funcionário, já tem candidato em 2026 e não está interessado em trocá-lo em favor de algum outro nome, como o de Tarcísio. A identificação do trumpismo, segundo esta fonte, é estrita com o bolsonarismo.