Assine UOL
Mariana Sanches

Mariana Sanches

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Com ofensiva contra Brasil, Trump interfere em disputa da direita nacional

Mariana Sanches
Colunista do UOL, em Washington D.C.
Atualizada em
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimenta deputado federal Eduardo Bolsonaro durante visita à Casa Branca em agosto de 2019, ainda no primeiro mandato do republicano
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimenta deputado federal Eduardo Bolsonaro durante visita à Casa Branca em agosto de 2019, ainda no primeiro mandato do republicano Imagem: Joyce N. Boghosian/Casa Branca

Desde que iniciou sua ofensiva contra o Brasil, com dezenas de manifestações a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump tem feito críticas ao processo judicial contra o aliado, que o republicano chama de "caça às bruxas", "perseguição política" e "vergonha internacional". O republicano usou o julgamento para justificar a imposição de 50% de tarifas sobre produtos brasileiros, em vigor desde o dia 6.

Mas, ao detonar no começo de julho o movimento de desagravo a Bolsonaro, Trump não parece buscar só dificultar a disputa eleitoral de 2026 para Lula ou retirar a esquerda do comando do país. Membros da diplomacia brasileira e norte-americana e expoentes políticos da direita nos dois países afirmaram à coluna que o líder da Casa Branca quer garantir que o presidenciável da direita no ano que vem seja um Bolsonaro.

Para Tom Shannon, ex-embaixador dos EUA no Brasil, as ações de Trump representam uma interferência estrangeira "dentro da oposição brasileira".

"Com Bolsonaro inabilitado, há uma disputa real (na direita) sobre quem deveria ser o candidato. E Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo) estava emergindo lentamente como o candidato preferido (do centrão e de parte da direita). Acho que a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro em particular, está muito preocupada que, se o pai for preso e Tarcísio for o candidato, o movimento político que Bolsonaro havia formado se tornaria muito 'Brasília' e menos Brasil", diz Shannon, em referência ao mote de campanha de Bolsonaro de 2018, que defendia reduzir a política profissional e desmontar as estruturas de Estado.

Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, que ele nega. O julgamento pode começar já no mês que vem. E, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado, o ex-presidente está inelegível até 2030, condenado por abuso do poder político em reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em 2022, na qual atacou sem provas o processo eleitoral.

"Em outros termos, o movimento deixaria de ter a inclinação populista que deveria ter (caso Tarcísio ou um não Bolsonaro seja o candidato). Então, o que o presidente Trump fez não foi apenas intervir em um processo judicial e em um processo eleitoral nacional. Acho que ele também está intervindo em uma disputa dentro da oposição ao afirmar que Bolsonaro é o candidato", segue Shannon.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo fazem há meses uma campanha em Washington por punições que forcem o Brasil a conceder anistia a Bolsonaro e a seus aliados. Isso permitiria que o ex-presidente concorrer ao pleito de 2026.

Na direita americana, Eduardo já conseguiu estabelecer a ideia de que Tarcísio é um possível "traidor". Foi o que ouviram senadores de direita que compuseram a comitiva de parlamentares que visitou Washington há uma semana, em conversas com interlocutores da Casa Branca. Segundo relatos dos políticos à coluna, foi surpreendente ver o quanto Eduardo tem formado opinião junto aos trumpistas, cultivando relacionamento pessoal com a família Trump ao menos desde 2017. Um diplomata brasileiro que acompanha de perto as movimentações da direita dos EUA diz que a retomada do poder no Brasil pelo grupo é uma meta clara — por isso, o conflito entre Trump e Lula seria quase inevitável.

Segundo disse reservadamente um integrante do Departamento de Estado à coluna, a anistia dos Bolsonaros interessa particularmente a Trump. O presidente dos EUA, segundo este funcionário, já tem candidato em 2026 e não está interessado em trocá-lo em favor de algum outro nome, como o de Tarcísio. A identificação do trumpismo, segundo esta fonte, é estrita com o bolsonarismo.

Continua após a publicidade

Algo que o ideólogo do movimento MAGA (Make America Great Again), Steve Bannon, também repete. "Lembre-se que foi o MAGA e o presidente Trump que apoiaram os Bolsonaros, porque Bolsonaro é o Trump dos Trópicos. Os Bolsonaros são amados aqui porque nos vemos neles, pessoas comuns indo às ruas e dizendo: 'Ei, nossas vozes contam'", disse Bannon à coluna.

Em janeiro, quando Eduardo esteve em Washington por ocasião da posse de Trump, Bannon causou mal-estar na direita do Brasil ao apresentá-lo em um evento como "futuro presidente do Brasil". "Essa é uma das pessoas mais importantes no nosso movimento pela soberania ao redor do mundo. E acho que um dia, e num futuro não tão distante, [será] o presidente do Brasil", disse Bannon, na ocasião. Eduardo respondeu agradecendo "a força", mas ressaltando que o candidato era Jair Bolsonaro. Em conversas recentes com a coluna, Bannon voltou a repetir que vê nos Bolsonaros o futuro da direita brasileira.

Bolsonaristas radicados nos EUA têm dito que Tarcísio é um "tecnocrata" a quem faltaria credenciais ideológicas da direita populista que Bolsonaro e Trump representam. E que embora ele demonstre "lealdade a Jair", permitir que fosse cabeça de chapa em 2026 seria colocar a família Bolsonaro "na garupa de seu próprio movimento político".

O anúncio do tarifaço de Trump, que atingiu em cheio a economia de São Paulo, escancarou o racha na direita. Tarcísio, que primeiro aplaudiu a iniciativa de Trump, sentiu os custos políticos da medida quase imediatamente, recebendo crítica dura do empresariado paulista. Por isso, passou a buscar reuniões com o encarregado de negócios dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar, como prova de sua intenção de derrubar as taxas.

Eduardo atacou diretamente o governador, ridicularizado em suas tentativas de negociar alívio às tarifas sem ter canais efetivos para fazê-lo. Jair atuou para apaziguar a situação entre o aliado e o filho, mas o armistício é frágil. No último domingo, o governador paulista se ausentou das manifestações de rua que apoiaram a campanha de Eduardo e Figueiredo nos EUA por punições ao Brasil. Na segunda, diante da decretação de prisão domiciliar de Bolsonaro, Tarcísio fez vídeo em defesa ao ex-presidente.

Se causou prejuízo político à possível candidatura de Tarcísio à presidência, a movimentação de Eduardo em Washington implodiu, por ora, suas próprias pretensões de ser o cabeça de chapa em 2026. Alvo de uma investigação por obstrução de justiça, ele diz que se retornasse ao Brasil, seria preso. A única opção para que o deputado pudesse ser presidenciável seria uma anistia, que também atenderia a seu pai. "Nunca existiu candidatura do Eduardo sem anistia. Qualquer cenário sem anistia é irrelevante", diz Paulo Figueiredo.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.