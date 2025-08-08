Com ofensiva contra Brasil, Trump interfere em disputa da direita nacional
Desde que iniciou sua ofensiva contra o Brasil, com dezenas de manifestações a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump tem feito críticas ao processo judicial contra o aliado, que o republicano chama de "caça às bruxas", "perseguição política" e "vergonha internacional". O republicano usou o julgamento para justificar a imposição de 50% de tarifas sobre produtos brasileiros, em vigor desde o dia 6.
Mas, ao detonar no começo de julho o movimento de desagravo a Bolsonaro, Trump não parece buscar só dificultar a disputa eleitoral de 2026 para Lula ou retirar a esquerda do comando do país. Membros da diplomacia brasileira e norte-americana e expoentes políticos da direita nos dois países afirmaram à coluna que o líder da Casa Branca quer garantir que o presidenciável da direita no ano que vem seja um Bolsonaro.
Para Tom Shannon, ex-embaixador dos EUA no Brasil, as ações de Trump representam uma interferência estrangeira "dentro da oposição brasileira".
"Com Bolsonaro inabilitado, há uma disputa real (na direita) sobre quem deveria ser o candidato. E Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo) estava emergindo lentamente como o candidato preferido (do centrão e de parte da direita). Acho que a família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro em particular, está muito preocupada que, se o pai for preso e Tarcísio for o candidato, o movimento político que Bolsonaro havia formado se tornaria muito 'Brasília' e menos Brasil", diz Shannon, em referência ao mote de campanha de Bolsonaro de 2018, que defendia reduzir a política profissional e desmontar as estruturas de Estado.
Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes, que ele nega. O julgamento pode começar já no mês que vem. E, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado, o ex-presidente está inelegível até 2030, condenado por abuso do poder político em reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em 2022, na qual atacou sem provas o processo eleitoral.
"Em outros termos, o movimento deixaria de ter a inclinação populista que deveria ter (caso Tarcísio ou um não Bolsonaro seja o candidato). Então, o que o presidente Trump fez não foi apenas intervir em um processo judicial e em um processo eleitoral nacional. Acho que ele também está intervindo em uma disputa dentro da oposição ao afirmar que Bolsonaro é o candidato", segue Shannon.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo fazem há meses uma campanha em Washington por punições que forcem o Brasil a conceder anistia a Bolsonaro e a seus aliados. Isso permitiria que o ex-presidente concorrer ao pleito de 2026.
Na direita americana, Eduardo já conseguiu estabelecer a ideia de que Tarcísio é um possível "traidor". Foi o que ouviram senadores de direita que compuseram a comitiva de parlamentares que visitou Washington há uma semana, em conversas com interlocutores da Casa Branca. Segundo relatos dos políticos à coluna, foi surpreendente ver o quanto Eduardo tem formado opinião junto aos trumpistas, cultivando relacionamento pessoal com a família Trump ao menos desde 2017. Um diplomata brasileiro que acompanha de perto as movimentações da direita dos EUA diz que a retomada do poder no Brasil pelo grupo é uma meta clara — por isso, o conflito entre Trump e Lula seria quase inevitável.
Segundo disse reservadamente um integrante do Departamento de Estado à coluna, a anistia dos Bolsonaros interessa particularmente a Trump. O presidente dos EUA, segundo este funcionário, já tem candidato em 2026 e não está interessado em trocá-lo em favor de algum outro nome, como o de Tarcísio. A identificação do trumpismo, segundo esta fonte, é estrita com o bolsonarismo.
Algo que o ideólogo do movimento MAGA (Make America Great Again), Steve Bannon, também repete. "Lembre-se que foi o MAGA e o presidente Trump que apoiaram os Bolsonaros, porque Bolsonaro é o Trump dos Trópicos. Os Bolsonaros são amados aqui porque nos vemos neles, pessoas comuns indo às ruas e dizendo: 'Ei, nossas vozes contam'", disse Bannon à coluna.
Em janeiro, quando Eduardo esteve em Washington por ocasião da posse de Trump, Bannon causou mal-estar na direita do Brasil ao apresentá-lo em um evento como "futuro presidente do Brasil". "Essa é uma das pessoas mais importantes no nosso movimento pela soberania ao redor do mundo. E acho que um dia, e num futuro não tão distante, [será] o presidente do Brasil", disse Bannon, na ocasião. Eduardo respondeu agradecendo "a força", mas ressaltando que o candidato era Jair Bolsonaro. Em conversas recentes com a coluna, Bannon voltou a repetir que vê nos Bolsonaros o futuro da direita brasileira.
Bolsonaristas radicados nos EUA têm dito que Tarcísio é um "tecnocrata" a quem faltaria credenciais ideológicas da direita populista que Bolsonaro e Trump representam. E que embora ele demonstre "lealdade a Jair", permitir que fosse cabeça de chapa em 2026 seria colocar a família Bolsonaro "na garupa de seu próprio movimento político".
O anúncio do tarifaço de Trump, que atingiu em cheio a economia de São Paulo, escancarou o racha na direita. Tarcísio, que primeiro aplaudiu a iniciativa de Trump, sentiu os custos políticos da medida quase imediatamente, recebendo crítica dura do empresariado paulista. Por isso, passou a buscar reuniões com o encarregado de negócios dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar, como prova de sua intenção de derrubar as taxas.
Eduardo atacou diretamente o governador, ridicularizado em suas tentativas de negociar alívio às tarifas sem ter canais efetivos para fazê-lo. Jair atuou para apaziguar a situação entre o aliado e o filho, mas o armistício é frágil. No último domingo, o governador paulista se ausentou das manifestações de rua que apoiaram a campanha de Eduardo e Figueiredo nos EUA por punições ao Brasil. Na segunda, diante da decretação de prisão domiciliar de Bolsonaro, Tarcísio fez vídeo em defesa ao ex-presidente.
Se causou prejuízo político à possível candidatura de Tarcísio à presidência, a movimentação de Eduardo em Washington implodiu, por ora, suas próprias pretensões de ser o cabeça de chapa em 2026. Alvo de uma investigação por obstrução de justiça, ele diz que se retornasse ao Brasil, seria preso. A única opção para que o deputado pudesse ser presidenciável seria uma anistia, que também atenderia a seu pai. "Nunca existiu candidatura do Eduardo sem anistia. Qualquer cenário sem anistia é irrelevante", diz Paulo Figueiredo.
