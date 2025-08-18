Pode faltar café aos americanos, alerta associação sobre tarifas ao Brasil
Se as tarifas de 50% sobre o café brasileiro, em vigor desde o último dia 6, seguirem sendo aplicadas, poderá faltar café ao país que mais consome a bebida em termos absolutos no mundo, os Estados Unidos. Este é o alerta do CEO da Associação Nacional do Café dos EUA, William Murray, enviado hoje em carta ao embaixador Jamieson Greer, representante comercial da Casa Branca (USTR, na sigla em inglês).
"Para continuar servindo os mais de 220 milhões de consumidores de café americanos e apoiar a indústria cafeeira dos EUA, as importações de todo o café devem ser removidas das tarifas aplicadas ao Brasil", escreve Murray.
Consumido por dois em cada três adultos no país, o café é um negócio que movimenta quase US$ 350 bilhões por ano. À exceção do Havaí e de Porto Rico, os EUA não possuem condições ideais para a produção agrícola do café e por isso importa mais de 99% dos grãos que consome.
Entre 30% e 40% do café verde consumido nos EUA vem do Brasil, o maior produtor mundial da commodity. Segundo a Associação Nacional Do Café dos EUA, sem essa fonte, poderá faltar café aos americanos e destruir negócios no país. A entidade representa todas as fases de beneficiamento da indústria do café no país, é a mais antiga e maior do setor.
"O café não é um produto de comércio injusto ou não recíproco, mas sim um produto essencial (com produção nacional mínima) que impulsiona a economia dos EUA, sustenta quase 2,2 milhões de empregos nos EUA e oferece benefícios comprovados à saúde, ao mesmo tempo, em que impulsiona a vida diária dos consumidores americanos", afirmou Murray na carta.
O documento foi incluído na área digital da investigação por supostas práticas comerciais desleais do Brasil, aberta pelo USTR em 17 de julho. A investigação, autorizada pela seção 301 da Lei do Comércio de 1974, mira múltiplos setores da economia brasileira, como o etanol, o comércio popular da Rua 25 de março, as big techs e o sistema de pagamento do pix e o desmatamento ilegal. E poderá resultar em novas tarifas ou sanções ao Brasil.
Trata-se, no entanto, de um procedimento distinto das tarifas de 50% já em vigor, impostas por ordem executiva do presidente Donald Trump com base na legislação de emergência econômica nacional do país. Neste caso, a Casa Branca determinou que quase 700 itens brasileiros fossem excluídos da sobretaxa, entre eles suco de laranja e aeronaves. O café, no entanto, não escapou da taxação.
Embora a lista de exceções possa sofrer alterações, por ora o café do Brasil não foi contemplado porque a Casa Branca acredita haver fontes alternativas suficientes no mercado internacional. Não há atualmente negociações comerciais em curso entre os dois países, já que o governo Trump tem condicionado a abertura de diálogo à interrupção do processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político do republicano. O governo brasileiro qualifica a condição como interferência indevida estrangeira e ataque à soberania nacional.
"Qualquer interrupção nas importações coloca em risco o processamento, a produção e a manufatura de alto valor dos EUA e pode desviar esse enorme valor para outros países, como a China, que estão ansiosos para desenvolver suas próprias indústrias", afirma Murray. O governo brasileiro já se movimenta para vender mais café para a China. Recentemente, mais de 180 exportadores brasileiros foram habilitados por Pequim, informação que Murray reforça aos EUA.
De acordo com Murray, além de problema direto de suprimento, as tarifas ameaçam a indústria americana por completo, graças ao fenômeno de inversão de tarifa, "em que a alíquota sobre a matéria-prima é maior do que a alíquota sobre os produtos acabados feitos a partir desse material".
"Torrefadores de café em terceiros mercados poderiam prejudicar os torrefadores americanos ao utilizar grãos de café verde de menor custo do Brasil e, em seguida, exportar blends de café torrados para os EUA a preços significativamente mais baixos do que os torrefadores americanos conseguiriam competir", argumenta Murray.
