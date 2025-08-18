Pode faltar café aos americanos, alerta associação sobre tarifas ao Brasil

Entre 30% e 40% do café verde consumido nos EUA vem do Brasil, o maior produtor mundial da commodity. Segundo a Associação Nacional Do Café dos EUA, sem essa fonte, poderá faltar café aos americanos e destruir negócios no país. A entidade representa todas as fases de beneficiamento da indústria do café no país, é a mais antiga e maior do setor.

"O café não é um produto de comércio injusto ou não recíproco, mas sim um produto essencial (com produção nacional mínima) que impulsiona a economia dos EUA, sustenta quase 2,2 milhões de empregos nos EUA e oferece benefícios comprovados à saúde, ao mesmo tempo, em que impulsiona a vida diária dos consumidores americanos", afirmou Murray na carta.

O documento foi incluído na área digital da investigação por supostas práticas comerciais desleais do Brasil, aberta pelo USTR em 17 de julho. A investigação, autorizada pela seção 301 da Lei do Comércio de 1974, mira múltiplos setores da economia brasileira, como o etanol, o comércio popular da Rua 25 de março, as big techs e o sistema de pagamento do pix e o desmatamento ilegal. E poderá resultar em novas tarifas ou sanções ao Brasil.

Trata-se, no entanto, de um procedimento distinto das tarifas de 50% já em vigor, impostas por ordem executiva do presidente Donald Trump com base na legislação de emergência econômica nacional do país. Neste caso, a Casa Branca determinou que quase 700 itens brasileiros fossem excluídos da sobretaxa, entre eles suco de laranja e aeronaves. O café, no entanto, não escapou da taxação.

Embora a lista de exceções possa sofrer alterações, por ora o café do Brasil não foi contemplado porque a Casa Branca acredita haver fontes alternativas suficientes no mercado internacional. Não há atualmente negociações comerciais em curso entre os dois países, já que o governo Trump tem condicionado a abertura de diálogo à interrupção do processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político do republicano. O governo brasileiro qualifica a condição como interferência indevida estrangeira e ataque à soberania nacional.

"Qualquer interrupção nas importações coloca em risco o processamento, a produção e a manufatura de alto valor dos EUA e pode desviar esse enorme valor para outros países, como a China, que estão ansiosos para desenvolver suas próprias indústrias", afirma Murray. O governo brasileiro já se movimenta para vender mais café para a China. Recentemente, mais de 180 exportadores brasileiros foram habilitados por Pequim, informação que Murray reforça aos EUA.