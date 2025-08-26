Eduardo Bolsonaro muda estratégia de comunicação para ser 'menos acessível'

Na semana passada, o próprio Eduardo se queixou à coluna de que vinha recebendo uma enorme quantidade de mensagens e ligações e que estava se perdendo na profusão de contatos.

Agora, contatos da imprensa com Eduardo devem ser intermediados por Figueiredo ou pelo ex-secretário de cultura André Porciuncula, que atua como um "braço-direito" de Eduardo nos EUA. "(A mudança na comunicação) não tem nada a ver com o julgamento. Ele não está nem um pouco preocupado com o regime. Está com muita demanda", disse Porciuncula à coluna.

No relatório da Polícia Federal, a atuação de Eduardo e de Figueiredo no exterior é considerada uma tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista pela qual o pai será julgado a partir do próximo dia 2.

Nas mensagens interceptadas pelas autoridades, Eduardo pede ao pai que faça posts em agradecimento ao presidente norte-americano Donald Trump pelo tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, em vigor desde o último dia 6, atualiza o ex-presidente brasileiro sobre o andamento das negociações com autoridades dos EUA e se queixa da atuação contra as taxas do governador bolsonarista de São Paulo Tarcísio de Freitas.

Além disso, Eduardo profere palavrões ao pai depois de ser chamado por ele de "imaturo" em uma entrevista ao Poder 360. Segundo Eduardo, o pai é "ingrato". "Me fudend* aqui! Você ainda te ajuda a se fud** aí! Se o imatura do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fud** é você e VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA POR** AQUI [sic]", disse o deputado, que pediu desculpas pelas palavras no dia seguinte.

Desde o começo de julho, Trump impôs tarifas ao Brasil, determinou a abertura de uma investigação por supostas práticas desleais de comércio do país e puniu o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso de Bolsonaro, com sanções financeiras da Lei Magnitsky. O presidente norte-americano também retirou de Moraes e de alguns de seus colegas da Corte a possibilidade de adentrar o território americano, denunciou suposta piora nos índices de direitos humanos no país — pelo que considera violações à liberdade de expressão.