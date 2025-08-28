Eduardo e Figueiredo planejam ir a Washington enquanto Bolsonaro é julgado

Segundo Figueiredo, a decisão da viagem foi tomada ontem à noite, depois de um convite da administração de Donald Trump a ambos.

O presidente dos EUA tem qualificado o processo judicial contra Bolsonaro como uma "caça às bruxas", uma "vergonha internacional", e exigido sua interrupção "imediatamente" para que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros impostas pela Casa Branca e em vigor desde o último dia 6 possam ser negociadas. O governo brasileiro diz que os termos do governo norte-americano constituem uma violação da soberania nacional e uma agressão às instituições democráticas brasileiras. Não há negociação em curso por ora.

Por meio de seu auxiliar político André Porciuncula, Eduardo disse que na semana que vem deverá abastecer a Casa Branca com informações a respeito do andamento do julgamento de seu pai. Nem o deputado nem Figueiredo confirmam, porém, com quem pretendem se reunir e se ficarão na cidade até o fim do julgamento, previsto para o dia 12. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou Eduardo e Figueiredo por tentativa de obstrução de justiça e coação a autoridades por sua atuação no exterior.

Existe entre os bolsonaristas a expectativa de que o governo norte-americano possa adotar novas sanções e tarifas conforme o desenrolar do julgamento na primeira turma do STF. Entre as possibilidades, estariam, por exemplo, restrições de vistos a outras autoridades brasileiras (ministros do Supremo e do governo Lula já foram atingidos) e a adoção das sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, já aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, a outros integrantes da corte.

Outra possibilidade seria Trump alterar a lista de exceção tarifária a produtos brasileiros, que hoje conta com quase 700 produtos, como suco de laranja e aeronaves. A Casa Branca e o Departamento de Estado não confirmam oficialmente nenhuma dessas possibilidades. Mas o governo Trump já afirmou que acompanha "de perto" o processo e o presidente questionou repórteres brasileiros na Casa Branca, há algumas semanas, sobre como estava o andamento do processo e repetiu que "Bolsonaro é um homem honesto".

A presença de Eduardo e Figueiredo na cidade coincidirá com a chegada de uma delegação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), comandada pelo presidente da organização Ricardo Alban, para tentar negociar as atuais tarifas e atuar na defesa do Brasil na questão da investigação comercial da seção 301, por supostas práticas desleais brasileiras, aberta por ordem de Trump pelo representante comercial da Casa Branca (USTR, na sigla em inglês).