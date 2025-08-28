Itamaraty celebra capa da The Economist com Bolsonaro: 'Endosso insuspeito'

No entendimento da diplomacia de Lula, seu discurso recebeu um endosso poderoso de um mensageiro "insuspeito".

"É uma revista liberal/conservadora. Não é o Le Monde Diplomatique", disse outro diplomata brasileiro que atua em órgãos multilaterais e testemunha o peso da publicação na formação de opinião da diplomacia mundial.

Às vésperas do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), o país se vê sob intensa pressão política e comercial da Casa Branca. Trump tem qualificado o processo judicial como uma "caça às bruxas" e exigido sua interrupção para que seja feita qualquer negociação comercial sobre tarifas de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros, em vigor desde o último dia 6.

Além disso, os norte-americanos impuseram uma investigação comercial ao país, restrição de vistos a autoridades brasileiras e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo no qual Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado, o que ele nega.

O governo brasileiro tem rebatido as acusações dos EUA, dizendo se tratar de fake news, e qualificado as ações recentes do país como um ataque à soberania nacional e às instituições democráticas brasileiras.

"Em 2 de setembro, o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e o 'Trump dos trópicos', começará no STF. As evidências parecem um flashback do passado turbulento do Brasil. Um ex-general de quatro estrelas conspirou para anular o resultado da eleição; assassinos planejaram assassinar o verdadeiro vencedor. Como nossa investigação sobre a trama explica, o golpe fracassou por incompetência, e não por intenção", diz a publicação britânica.