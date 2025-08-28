Itamaraty celebra capa da The Economist com Bolsonaro: 'Endosso insuspeito'
A capa da revista britânica The Economist que retrata o ex-presidente Jair Bolsonaro com os ornamentos usados pelo "viking do Capitólio" —um dos manifestantes trumpistas que depredaram o prédio do Congresso em 6 de janeiro de 2021 — foi recebida com um sentimento quase eufórico pela diplomacia brasileira.
"O que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos", dizia a manchete da publicação, em um momento em que a relação bilateral dos dois países se deteriora.
"Não tem como não comemorar", disse à coluna um dos diplomatas brasileiros que atua diretamente no tema e fazia o conteúdo circular via WhatsApp na manhã de hoje.
No entendimento da diplomacia de Lula, seu discurso recebeu um endosso poderoso de um mensageiro "insuspeito".
"É uma revista liberal/conservadora. Não é o Le Monde Diplomatique", disse outro diplomata brasileiro que atua em órgãos multilaterais e testemunha o peso da publicação na formação de opinião da diplomacia mundial.
Às vésperas do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), o país se vê sob intensa pressão política e comercial da Casa Branca. Trump tem qualificado o processo judicial como uma "caça às bruxas" e exigido sua interrupção para que seja feita qualquer negociação comercial sobre tarifas de 50% dos EUA sobre os produtos brasileiros, em vigor desde o último dia 6.
Além disso, os norte-americanos impuseram uma investigação comercial ao país, restrição de vistos a autoridades brasileiras e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo no qual Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado, o que ele nega.
O governo brasileiro tem rebatido as acusações dos EUA, dizendo se tratar de fake news, e qualificado as ações recentes do país como um ataque à soberania nacional e às instituições democráticas brasileiras.
"Em 2 de setembro, o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e o 'Trump dos trópicos', começará no STF. As evidências parecem um flashback do passado turbulento do Brasil. Um ex-general de quatro estrelas conspirou para anular o resultado da eleição; assassinos planejaram assassinar o verdadeiro vencedor. Como nossa investigação sobre a trama explica, o golpe fracassou por incompetência, e não por intenção", diz a publicação britânica.
Há quase dois meses, a mesma The Economist fez duras críticas ao governo Lula, qualificado como "incoerente no exterior" e "impopular em casa".
A revista acusava o Brasil de adotar postura "hostil ao Ocidente" e pender para o lado da Rússia e da China. Naquele momento, a atual tensão entre Trump e Lula ainda não tinha se desenrolado, e a publicação especulava que isso se devia à falta de importância do país no cenário global.
"Mas seu silêncio [de Trump] também pode se dever ao fato de o Brasil, relativamente distante e geopoliticamente inerte, simplesmente não ter tanta importância quando se trata de questões de guerra na Ucrânia ou no Oriente Médio. Lula deveria parar de fingir que tem e se concentrar em questões mais próximas", escrevia a revista.
O artigo levou a uma resposta do chanceler Mauro Vieira, rebatendo as afirmações da revista. "Poucos líderes mundiais, como o presidente Lula, podem dizer que sustentam com a mesma coerência os quatro pilares essenciais à humanidade e ao planeta: democracia, sustentabilidade, paz e multilateralismo", escreveu ele.
Em abril, em outro texto, a The Economist também questionou o que considerou como "poderes excessivos" do ministro Alexandre de Moraes —especialmente em suas decisões sobre moderação de conteúdos na internet, algo que ressoa a crítica bolsonarista e trumpista ao magistrado.
Consultados pela coluna, bolsonaristas radicados nos EUA e que trabalham por sanções ao Brasil disseram que a revista "tem que escolher qual é sua linha editorial".
Mas também reduziram a importância da publicação, que não seria "respeitada pela direita trumpista" —frequente alvo de críticas da revista.
Ainda segundo eles, em vez de dissuadir a Casa Branca, a manchete da The Economist pode servir para dar a Trump a segurança de que está na direção correta.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.