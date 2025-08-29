EUA: Justiça diz que tarifas recíprocas de Trump são ilegais
A Corte de Apelação dos Estados Unidos decidiu hoje que o presidente Donald Trump não tem autoridade para impor tarifas com base na legislação de emergência econômica nacional, IEPAA, na sigla em inglês.
Tanto as tarifas chamadas de recíprocas, quanto as impostas sobre o Brasil, por conta do julgamento de Jair Bolsonaro, ou sobre o México e o Canadá, por conta do tráfico de fentanil, foram justificadas com base nesta legislação. Todas elas seriam, portanto, potencialmente ilegais. Mas a ação questionava apenas as tarifas recíprocas, anunciadas pela Casa Branca no dia 2 de abril.
A decisão de hoje determina que as tarifas recíprocas impostas em dois de abril continuarão válidas apenas até 14 de outubro. Ainda não está claro se as outras tarifas impostas sob a mesma justificativa também serão automaticamente derrubadas.
O caso agora pode subir para a Suprema Corte caso Trump recorra.
Há atualmente um processo na Corte Internacional do Comércio dos EUA questionando as tarifas sobre o Brasil e usando basicamente os mesmos argumentos do caso decidido hoje para pedir sua derrubada. Em maio, a corte chegou a derrubar as tarifas de Trump, mas a administração federal, conseguiu manter as tarifas enquanto recorria.
A decisão de hoje representa uma derrota importante para a política econômica do presidente Trump em seu segundo mandato. Virtualmente, todos os países do mundo foram tarifados com uma taxa base de 10%, que sofria acréscimos a depender de seu grau de protecionismo, de superávit sobre os EUA ou de outros interesses geopolíticos da Casa Branca.
Por 7 a 4, no entanto, os juízes da Corte de Apelação consideraram incorreta a interpretação da Casa Branca de que a legislação de 1977 permitiria a imposição de tarifas tal como Trump as impôs.
No começo do mês, o advogado Ilya Somin, autor da ação vitoriosa diante da Corte de Apelação hoje, disse à coluna que as justificativas jurídicas do republicano para a sobretaxa ao Brasil são ainda "mais claramente ilegais" do que as das tarifas anunciadas em dois de abril, data batizada como "o dia da libertação" por Trump. Segundo ele, uma decisão para barrar as tarifas recíprocas tinha mais de 90% de chance de se aplicar automaticamente também à sobretaxa ao Brasil. Desde 6 de agosto, produtos brasileiros importados pelos EUA são tarifados em 50%.
