EUA: Justiça diz que tarifas recíprocas de Trump são ilegais

O caso agora pode subir para a Suprema Corte caso Trump recorra.

Há atualmente um processo na Corte Internacional do Comércio dos EUA questionando as tarifas sobre o Brasil e usando basicamente os mesmos argumentos do caso decidido hoje para pedir sua derrubada. Em maio, a corte chegou a derrubar as tarifas de Trump, mas a administração federal, conseguiu manter as tarifas enquanto recorria.

A decisão de hoje representa uma derrota importante para a política econômica do presidente Trump em seu segundo mandato. Virtualmente, todos os países do mundo foram tarifados com uma taxa base de 10%, que sofria acréscimos a depender de seu grau de protecionismo, de superávit sobre os EUA ou de outros interesses geopolíticos da Casa Branca.

Por 7 a 4, no entanto, os juízes da Corte de Apelação consideraram incorreta a interpretação da Casa Branca de que a legislação de 1977 permitiria a imposição de tarifas tal como Trump as impôs.

No começo do mês, o advogado Ilya Somin, autor da ação vitoriosa diante da Corte de Apelação hoje, disse à coluna que as justificativas jurídicas do republicano para a sobretaxa ao Brasil são ainda "mais claramente ilegais" do que as das tarifas anunciadas em dois de abril, data batizada como "o dia da libertação" por Trump. Segundo ele, uma decisão para barrar as tarifas recíprocas tinha mais de 90% de chance de se aplicar automaticamente também à sobretaxa ao Brasil. Desde 6 de agosto, produtos brasileiros importados pelos EUA são tarifados em 50%.