Assine UOL
Mariana Sanches

Mariana Sanches

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Empresários de EUA e Brasil rejeitam tarifas, mas são céticos sobre acordo

Mariana Sanches
Colunista do UOL

Ao menos no discurso, os grandes representantes de setores produtivos e consumidores de Brasil e EUA concordam: rejeitam novas tarifas, temem que as atuais dificuldades bilaterais afastem os dois mercados, mas também demonstram ceticismo na conquista de um acordo.

Na manhã de hoje, em Washington, porta-vozes da U.S. Chamber of Commerce, da Consumer Technology Association, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participaram de audiência pública da investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais de comércio aberta pelo Representante do Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês).

Iniciado em julho, por determinação do presidente dos EUA, Donald Trump, o procedimento, conhecido como seção 301, poderá levar a uma nova rodada de tarifas sobre produtos brasileiros. Desde 6 de agosto, produtos exportados do Brasil para os EUA já são sobretaxados em 50%, em tarifas justificadas por lei emergência econômica internacional que enfrentam contestação judicial.

"Estamos preocupados que as tarifas tenham um impacto adverso nas cadeias de abastecimento e possam dar início a um ciclo de retaliação", afirmou Neil Herrington, vice-presidente de Americas da U.S. Chamber of Commerce, em referência à recém-acionada Lei da Reciprocidade Econômica pelo governo Lula. Herrington não se furtou em criticar o que vê como um ambiente negativo para os negócios em marcos regulatórios e taxas protecionistas do Brasil em alguns setores, mas apelou por "deliberação cuidadosa" do USTR.

Reservadamente, representantes de empresários americanos que assistiam ao debate na plateia afirmaram à coluna que, se quer ter chance de aumentar a lista de itens excluídos do tarifaço, atualmente em quase 700, o Brasil deve evitar retaliar os produtos dos EUA. Embora reconheçam que não são capazes de substituir uma negociação feita entre Casa Branca e Planalto, os empresários notam que diante da inexistência de relação governamental, o PIB americano tem sido o principal responsável por fazer avançar na administração Trump as demandas dos setores empresariais brasileiros.

"O Brasil é um dos nossos aliados; fortalecer as relações com o Brasil é de interesse nacional. Os EUA deveriam aproximar o Brasil, não empurrá-lo para os braços da China, em busca de uma China mais forte", argumentou Ed Brzytwa, vice-presidente de Consumer Technology Association.

Em nome da CNI, o embaixador Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC) argumentou que a tarifa efetiva do Brasil sobre produtos dos EUA é de 2,7%. "Bens norte-americanos são sujeitos às menores taxas entre os parceiros comerciais brasileiros à exceção dos países do Mercosul", argumentou Azevêdo.

Segundo ele, o empresariado brasileiro pretende ser pró-ativo e colocar na mesa acesso aos americanos para reservas de terras-raras, o desenvolvimento de data centers no país para treinamento de inteligência artificial e abertura ao mercado de etanol. "Somos as duas maiores democracias deste hemisfério e deveríamos estar conversando, não brigando", defendeu Azevêdo, que se disse familiarizado com o modo de negociação de Trump, já que seu período à frente da OMC coincidiu com o primeiro mandato de Trump.

"É muito difícil você se surpreender com o fato de que o presidente Trump está trazendo para a mesa e para a dinâmica coisas que nunca tinham sido feitas antes, porque não será a primeira vez que ele faz isso", disse Azevêdo, em referência às motivações não estritamente comerciais de Trump com as tarifas.

Continua após a publicidade

O presidente americano tem acusado o Brasil de promover uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado.

"O USTR não deveria fazer uso indevido de um instrumento legítimo como a seção 301 para maquiar tarifas que são politicamente motivadas contra o Brasil. Isso não é motivado por nenhuma questão econômica e legal mas por uma tentativa de interferir no processo do presidente Jair Bolsonaro, caso criminal doméstico", Melinda St. Louis, da Data Privacy Brasil.

Azevêdo não descarta que a audiência pública de hoje possa servir para robustecer uma possível ação judicial de empresários brasileiros contra as tarifas da administração Trump, mas se esquivou de dizer se a própria CNI daria este passo. Atualmente existe ao menos um processo judicial contra as taxas de Trump, mas de autoria de empresários dos EUA.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.