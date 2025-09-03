Empresários de EUA e Brasil rejeitam tarifas, mas são céticos sobre acordo

"Estamos preocupados que as tarifas tenham um impacto adverso nas cadeias de abastecimento e possam dar início a um ciclo de retaliação", afirmou Neil Herrington, vice-presidente de Americas da U.S. Chamber of Commerce, em referência à recém-acionada Lei da Reciprocidade Econômica pelo governo Lula. Herrington não se furtou em criticar o que vê como um ambiente negativo para os negócios em marcos regulatórios e taxas protecionistas do Brasil em alguns setores, mas apelou por "deliberação cuidadosa" do USTR.

Reservadamente, representantes de empresários americanos que assistiam ao debate na plateia afirmaram à coluna que, se quer ter chance de aumentar a lista de itens excluídos do tarifaço, atualmente em quase 700, o Brasil deve evitar retaliar os produtos dos EUA. Embora reconheçam que não são capazes de substituir uma negociação feita entre Casa Branca e Planalto, os empresários notam que diante da inexistência de relação governamental, o PIB americano tem sido o principal responsável por fazer avançar na administração Trump as demandas dos setores empresariais brasileiros.

"O Brasil é um dos nossos aliados; fortalecer as relações com o Brasil é de interesse nacional. Os EUA deveriam aproximar o Brasil, não empurrá-lo para os braços da China, em busca de uma China mais forte", argumentou Ed Brzytwa, vice-presidente de Consumer Technology Association.

Em nome da CNI, o embaixador Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC) argumentou que a tarifa efetiva do Brasil sobre produtos dos EUA é de 2,7%. "Bens norte-americanos são sujeitos às menores taxas entre os parceiros comerciais brasileiros à exceção dos países do Mercosul", argumentou Azevêdo.

Segundo ele, o empresariado brasileiro pretende ser pró-ativo e colocar na mesa acesso aos americanos para reservas de terras-raras, o desenvolvimento de data centers no país para treinamento de inteligência artificial e abertura ao mercado de etanol. "Somos as duas maiores democracias deste hemisfério e deveríamos estar conversando, não brigando", defendeu Azevêdo, que se disse familiarizado com o modo de negociação de Trump, já que seu período à frente da OMC coincidiu com o primeiro mandato de Trump.

"É muito difícil você se surpreender com o fato de que o presidente Trump está trazendo para a mesa e para a dinâmica coisas que nunca tinham sido feitas antes, porque não será a primeira vez que ele faz isso", disse Azevêdo, em referência às motivações não estritamente comerciais de Trump com as tarifas.