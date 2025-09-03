Empresários de EUA e Brasil rejeitam tarifas, mas são céticos sobre acordo
Ao menos no discurso, os grandes representantes de setores produtivos e consumidores de Brasil e EUA concordam: rejeitam novas tarifas, temem que as atuais dificuldades bilaterais afastem os dois mercados, mas também demonstram ceticismo na conquista de um acordo.
Na manhã de hoje, em Washington, porta-vozes da U.S. Chamber of Commerce, da Consumer Technology Association, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participaram de audiência pública da investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais de comércio aberta pelo Representante do Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês).
Iniciado em julho, por determinação do presidente dos EUA, Donald Trump, o procedimento, conhecido como seção 301, poderá levar a uma nova rodada de tarifas sobre produtos brasileiros. Desde 6 de agosto, produtos exportados do Brasil para os EUA já são sobretaxados em 50%, em tarifas justificadas por lei emergência econômica internacional que enfrentam contestação judicial.
"Estamos preocupados que as tarifas tenham um impacto adverso nas cadeias de abastecimento e possam dar início a um ciclo de retaliação", afirmou Neil Herrington, vice-presidente de Americas da U.S. Chamber of Commerce, em referência à recém-acionada Lei da Reciprocidade Econômica pelo governo Lula. Herrington não se furtou em criticar o que vê como um ambiente negativo para os negócios em marcos regulatórios e taxas protecionistas do Brasil em alguns setores, mas apelou por "deliberação cuidadosa" do USTR.
Reservadamente, representantes de empresários americanos que assistiam ao debate na plateia afirmaram à coluna que, se quer ter chance de aumentar a lista de itens excluídos do tarifaço, atualmente em quase 700, o Brasil deve evitar retaliar os produtos dos EUA. Embora reconheçam que não são capazes de substituir uma negociação feita entre Casa Branca e Planalto, os empresários notam que diante da inexistência de relação governamental, o PIB americano tem sido o principal responsável por fazer avançar na administração Trump as demandas dos setores empresariais brasileiros.
"O Brasil é um dos nossos aliados; fortalecer as relações com o Brasil é de interesse nacional. Os EUA deveriam aproximar o Brasil, não empurrá-lo para os braços da China, em busca de uma China mais forte", argumentou Ed Brzytwa, vice-presidente de Consumer Technology Association.
Em nome da CNI, o embaixador Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC) argumentou que a tarifa efetiva do Brasil sobre produtos dos EUA é de 2,7%. "Bens norte-americanos são sujeitos às menores taxas entre os parceiros comerciais brasileiros à exceção dos países do Mercosul", argumentou Azevêdo.
Segundo ele, o empresariado brasileiro pretende ser pró-ativo e colocar na mesa acesso aos americanos para reservas de terras-raras, o desenvolvimento de data centers no país para treinamento de inteligência artificial e abertura ao mercado de etanol. "Somos as duas maiores democracias deste hemisfério e deveríamos estar conversando, não brigando", defendeu Azevêdo, que se disse familiarizado com o modo de negociação de Trump, já que seu período à frente da OMC coincidiu com o primeiro mandato de Trump.
"É muito difícil você se surpreender com o fato de que o presidente Trump está trazendo para a mesa e para a dinâmica coisas que nunca tinham sido feitas antes, porque não será a primeira vez que ele faz isso", disse Azevêdo, em referência às motivações não estritamente comerciais de Trump com as tarifas.
O presidente americano tem acusado o Brasil de promover uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado.
"O USTR não deveria fazer uso indevido de um instrumento legítimo como a seção 301 para maquiar tarifas que são politicamente motivadas contra o Brasil. Isso não é motivado por nenhuma questão econômica e legal mas por uma tentativa de interferir no processo do presidente Jair Bolsonaro, caso criminal doméstico", Melinda St. Louis, da Data Privacy Brasil.
Azevêdo não descarta que a audiência pública de hoje possa servir para robustecer uma possível ação judicial de empresários brasileiros contra as tarifas da administração Trump, mas se esquivou de dizer se a própria CNI daria este passo. Atualmente existe ao menos um processo judicial contra as taxas de Trump, mas de autoria de empresários dos EUA.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.