Enquanto Bolsonaro é julgado, Washington recebe grupos pró e antissanções
Enquanto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado se desenrola em Brasília, a capital dos Estados Unidos se tornou o destino de uma romaria de brasileiros que tentam convencer o governo de Donald Trump a impor novas sanções ao país ou a retirar aquelas que já estão em vigor, como a taxa de 50% sobre produtos brasileiros cobradas desde o último dia 6.
Fontes na administração Trump têm repetido à coluna - e publicamente - que acompanham "de perto" o julgamento de Bolsonaro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF). E admitem a possibilidade de que o andamento das audiências leve a nova rodada de tarifas e sanções. Por isso mesmo, o governo norte-americano se tornou alvo de um cabo de guerra de políticos, lobistas e empresários do Brasil.
De um lado, hoje desembarcam em Washington o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo, para uma nova rodada de conversas com autoridades da gestão Trump que possam destravar novas punições ao Brasil para, segundo ambos, forçar uma anistia a Bolsonaro e seus aliados.
Do outro lado, estão na cidade representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Além disso, o Itamaraty reforçou os quadros para monitorar a situação na capital americana.
O grupo empresarial tentará convencer as autoridades do governo Trump de que não faz sentido tarifar o Brasil, com quem os EUA sustentam um superávit de mais de uma década na balança comercial. Segundo o presidente da CNI, Ricardo Alban, o grupo tenta retomar a normalidade das relações bilaterais de 200 anos e obter a abertura de uma negociação comercial, travada até agora, já que a Casa Branca condiciona as conversas à interrupção do julgamento de Bolsonaro. A CNI não divulgou a agenda de seus representantes no Capitólio.
Hoje, o Representante Comercial dos EUA, USTR na sigla em inglês, fará uma audiência pública para ouvir interessados em relação a uma investigação aberta pelo órgão, por decisão de Trump, por supostas práticas desleais de comércio do Brasil em temas tão amplos como serviços de pagamento eletrônico, aplicação de medidas anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.
O processo, conhecido como seção 301, poderá criar novas tarifas sobre o Brasil e ofereceria uma saída jurídica mais robusta para as medidas tarifárias da Casa Branca, já que na última sexta-feira, a Justiça dos EUA determinou que o presidente americano não tem poder legal para impor taxas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, IEEPA, mecanismo que ele vinha adotando para tarifar mais de uma centena de países, inclusive o Brasil.
Segundo Gabrielle Trebat, diretora para o Cone Sul da consultoria McLarty Associates e ex-Vice Secretária Adjunta para Assuntos Comerciais e Relações Públicas do Departamento do Tesouro dos EUA, embora a decisão judicial não cite as atuais tarifas contra o Brasil, o entendimento do mercado é que elas barrarão também os 50% de Trump sobre exportações brasileiras. "Mas ninguém deve ficar com muita esperança porque está claro que o governo Trump vai achar outra ferramenta para impor essas tarifas, inclusive essa seção 301", disse Trebat à coluna.
Por isso mesmo, os empresários brasileiros se empenham em expor seus argumentos diante da equipe do embaixador Jamieson Greer, chefe do USTR. Entre as manifestações estarão, por exemplo, a do vice-presidente de Relações Governamentais da Embraer na América do Norte, Daniel Hickey, a de Marcos Matos, Diretor Executivo do Conselho Brasileiro dos Exportadores de Café, além das considerações do embaixador Roberto Azevedo, ex-Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), que falará em nome da CNI. Além disso, os empresários esperam ser recebidos em reuniões no Congresso dos EUA e ouviriam o retorno do trabalho feito pelos lobistas da consultoria Ballard Partners, que tentavam destravar o diálogo dos brasileiros com o governo americano.
Uma fonte ligada à gestão Trump, no entanto, afirmou reservadamente à coluna que os lobistas da CNI tinham avançado pouco nas conversas com autoridades do governo Trump em Washington, justamente pela trava política.
Já Eduardo e Figueiredo tem se recusado a detalhar sua agenda na capital americana mas admitem que na pauta está uma nova rodada de pressão sobre autoridades americanos por punições a bancos brasileiros já que, segundo eles, as instituições não estão aplicando em toda sua extensão as sanções financeiras da Lei Global Magnitsky impostas por Trump ao ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro. Há pouco mais de duas semanas os dois se reuniram com o secretário do Tesouro Scott Bessent para se queixar exatamente do mesmo ponto.
"Há toda uma gama de medidas em estudos tanto no Tesouro quanto no Departamento de Estado", afirmou à coluna Steve Bannon, ideólogo do movimento MAGA ("Make America Great Again"), voz influente na administração e um dos aliados de Figueiredo e Eduardo na agenda por punições ao Brasil. Bannon, no entanto, se recusou a detalhar quais medidas estariam na mesa para serem acionadas durante ou ao final do julgamento. Qualquer nova ação dependerá de uma decisão pessoal de Trump. Uma fonte na administração também confirmou à coluna que punições a bancos brasileiros estariam em estudo, mas sem prazo para uma decisão.
Os bolsonaristas radicados nos EUA acreditam também que tenham avançado na pauta para inclusão da mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci Moraes, nas sanções Magnitsky já acionadas - embora talvez isso não se concretize a tempo do fim do julgamento. Figueiredo e Eduardo estudam ficar na capital dos EUA até a decisão no processo de Bolsonaro, que deve sair na semana que vem. O primeiro vive na Flórida. O segundo, no Texas.
Além disso, estariam entre as opções de Trump novas restrições de vistos a autoridades brasileiras e mudanças na lista de produtos brasileiro atualmente isentos do tarifaço de 50%. Desde o início de julho, Trump tem chamado o processo contra Bolsonaro de caça às bruxas e mobilizou uma série de ferramentas de sua gestão para pressionar politicamente o Brasil.
