Eduardo sobre Tarcísio: 'Quem estiver no barco da anistia, estamos juntos'

A aliados, o deputado tem ventilado a possibilidade de se lançar candidato ao Planalto, mesmo que Tarcísio seja ungido como o presidenciável em 2026. Na avaliação de Eduardo, se não houver um sobrenome Bolsonaro na urna, a família do ex-presidente perderia a primazia sobre o movimento bolsonarista, além de poder e influência políticos.

Eduardo compareceu ao hotel em que parte da delegação da Confederação Nacional da Indústria está hospedada na manhã de hoje. Ele conversou apenas com empresários do setor da pesca. A presença do deputado no local, porém, gerou desconforto em parte da delegação de mais de cem empreendedores brasileiros que veio a Washington tentar abrir negociações sobre o tarifaço de 50% imposto por Trump ao Brasil, e em vigor desde o último dia 6.

Boa parte do empresariado tem tentado se afastar do fator político das tarifas e teme que isso contamine ainda mais a agenda comercial Brasil-EUA. Ontem, porém, ouviram do vice-secretário de Estado Christopher Landau que a solução para as taxas passa pelos temas políticos apontados por Trump na ordem executiva em que impôs a taxa: o julgamento de Bolsonaro e as decisões do Supremo de regulações de big techs.

Aos poucos empresários brasileiros com quem falou, Eduardo repetiu que uma negociação comercial com Washington depende da aprovação da anistia ao pai em Brasília. E ouviu que quase 20 mil empregos estão em risco por conta das tarifas que atingem a exportação de peixes do Brasil para os EUA.

Eduardo Bolsonaro usa prendedor de gravata que foi do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan Imagem: Mariana Sanches/UOL

Com um prendedor de gravata estampado com o brasão nacional dos EUA e a assinatura do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, que segundo o deputado teria pertencido ao próprio político e arrematado por um amigo em um leilão, Eduardo deixou o hotel para uma agenda de reuniões na Casa Branca e no Departamento de Estado. Ele trabalha por novas punições ao Brasil.