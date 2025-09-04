Eduardo sobre Tarcísio: 'Quem estiver no barco da anistia, estamos juntos'
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou hoje que ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "convergem em muito mais pautas do que divergem". O político está em Washington para discutir nova rodada de medidas contra o Brasil que possam, segundo ele, pressionar pela aprovação de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.
"E quem estiver dentro do barco da anistia, a gente está junto, com certeza", afirmou Eduardo. O movimento representa uma distensão em relação ao governador paulista, que nos últimos dias têm feito uma série de articulações políticas em Brasília para construir condições para a votação de um projeto de anistia após o fim do julgamento de Bolsonaro no STF, na próxima semana.
Eduardo e Tarcísio disputam a cabeça da chapa presidencial bolsonarista em 2026. Questionado sobre suas intenções para a eleição do ano que vem, Eduardo disse que "o momento agora não é de discutir a eleição". "Falta um ano para a eleição, está muito cedo. Vou me esquivar abertamente dessa pergunta", respondeu.
A aliados, o deputado tem ventilado a possibilidade de se lançar candidato ao Planalto, mesmo que Tarcísio seja ungido como o presidenciável em 2026. Na avaliação de Eduardo, se não houver um sobrenome Bolsonaro na urna, a família do ex-presidente perderia a primazia sobre o movimento bolsonarista, além de poder e influência políticos.
Eduardo compareceu ao hotel em que parte da delegação da Confederação Nacional da Indústria está hospedada na manhã de hoje. Ele conversou apenas com empresários do setor da pesca. A presença do deputado no local, porém, gerou desconforto em parte da delegação de mais de cem empreendedores brasileiros que veio a Washington tentar abrir negociações sobre o tarifaço de 50% imposto por Trump ao Brasil, e em vigor desde o último dia 6.
Boa parte do empresariado tem tentado se afastar do fator político das tarifas e teme que isso contamine ainda mais a agenda comercial Brasil-EUA. Ontem, porém, ouviram do vice-secretário de Estado Christopher Landau que a solução para as taxas passa pelos temas políticos apontados por Trump na ordem executiva em que impôs a taxa: o julgamento de Bolsonaro e as decisões do Supremo de regulações de big techs.
Aos poucos empresários brasileiros com quem falou, Eduardo repetiu que uma negociação comercial com Washington depende da aprovação da anistia ao pai em Brasília. E ouviu que quase 20 mil empregos estão em risco por conta das tarifas que atingem a exportação de peixes do Brasil para os EUA.
Com um prendedor de gravata estampado com o brasão nacional dos EUA e a assinatura do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, que segundo o deputado teria pertencido ao próprio político e arrematado por um amigo em um leilão, Eduardo deixou o hotel para uma agenda de reuniões na Casa Branca e no Departamento de Estado. Ele trabalha por novas punições ao Brasil.
Segundo a coluna apurou, há uma possibilidade razoável de que outras autoridades brasileiras sejam atingidas com suspensão de vistos - o que já aconteceu aos ministros do STF e a ministros do governo Lula.
E está na mesa de Trump a possibilidade de aumento das tarifas sobre o Brasil - o que teria impacto mais simbólico do que prático, dado que as taxas de 50% já representam uma espécie de embargo aos produtos do Brasil. Bolsonaristas esperam ainda que o Tesouro dos EUA confirme a inclusão da mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci Moraes, nas sanções da Lei Global Magnitsky.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.