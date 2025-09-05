Assine UOL
Reportagem

Em discurso na OEA, Brasil fala em “medidas injustificadas” dos EUA

Maria Luiza Ribeiro Viotti durante discurso em Assembleia Geral da ONU
Maria Luiza Ribeiro Viotti durante discurso em Assembleia Geral da ONU Imagem: Rick Bajornas/UN Photo

A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, aproveitou seu discurso no salão nobre da Organização dos Estados Americanos (OEA), por ocasião do 7 de setembro, para mandar duros recados aos Estados Unidos.

A uma audiência que não contava com nenhum alto funcionário da gestão de Donald Trump, em contraste com o que aconteceu em eventos semelhantes nos últimos anos, Viotti citou "medidas injustificadas que foram impostas" pelos EUA, em referência ao tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, às restrições de visto a autoridades do judiciário e do Executivo do país e às sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

"A situação atual contrasta fortemente com o histórico e a qualidade das relações entre o Brasil e os Estados Unidos", disse Viotti, rememorando os mais de 200 anos de cooperação bilateral e "respeito mútuo".

Viotti aproveitou o momento para fazer uma defesa do Judiciário - sob ataque direto de Trump - e da qualidade da democracia do país, reiteradamente questionada pelas autoridades americanas tanto por questões de liberdade de expressão quanto pelas regras eleitorais que barram a candidatura de Jair Bolsonaro no próximo pleito, em 2026.

"Hoje podemos nos orgulhar e nos alegrar pelo fato de que o Brasil está vivenciando o mais longo período de democracia ininterrupta e plenas liberdades civis em toda a sua história republicana, graças à resiliência de suas instituições, especialmente de um Judiciário independente", disse a embaixadora.

A gestão Trump tem condicionado as negociações do tarifaço de 50% tanto à interrupção do julgamento do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que se encerra na semana que vem, quanto à anulação de decisões do STF que regulam redes sociais e big techs no Brasil. Washington observa de perto os desdobramentos do julgamento e membros da gestão Trump tem sinalizado com nova rodada de punições ao país caso Bolsonaro seja condenado.

Viotti reafirmou ainda o compromisso do governo Lula com a redução do desmatamento e a contenção das mudanças climáticas. E relembrou que o Brasil sediará a Conferência do Clima da ONU, a COP-30, em novembro, em Belém - evento do qual Trump não participará. Paradoxalmente, a Casa Branca adota postura negacionista em relação à pauta ambiental, mas acusa o Brasil de se beneficiar do desmatamento para obter vantagens comerciais em uma investigação conduzida pelo Representante Comercial dos EUA e que pode gerar novas tarifas contra o país.

De perfil discreto, é a primeira vez que a embaixadora se manifesta publicamente sobre a crise na relação bilateral. E em que pese a tensão, o Brasil até agora não tomou medidas de retaliação, restringindo as condenações a manifestações públicas de Lula ou do Itamaraty. Viotti afirmou que o país segue disposto e interessado em conversar com os americanos.

"O que importa é nossa capacidade de manter o diálogo, de manter os canais abertos e de nos concentrarmos nas muitas convergências que contribuem para uma parceria duradoura e produtiva", afirmou a embaixadora, que seguiu:

"Apesar das medidas injustificadas que nos foram impostas, o Brasil permanece comprometido em se engajar na agenda comercial e econômica".

