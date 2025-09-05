Em discurso na OEA, Brasil fala em “medidas injustificadas” dos EUA

Viotti aproveitou o momento para fazer uma defesa do Judiciário - sob ataque direto de Trump - e da qualidade da democracia do país, reiteradamente questionada pelas autoridades americanas tanto por questões de liberdade de expressão quanto pelas regras eleitorais que barram a candidatura de Jair Bolsonaro no próximo pleito, em 2026.

"Hoje podemos nos orgulhar e nos alegrar pelo fato de que o Brasil está vivenciando o mais longo período de democracia ininterrupta e plenas liberdades civis em toda a sua história republicana, graças à resiliência de suas instituições, especialmente de um Judiciário independente", disse a embaixadora.

A gestão Trump tem condicionado as negociações do tarifaço de 50% tanto à interrupção do julgamento do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que se encerra na semana que vem, quanto à anulação de decisões do STF que regulam redes sociais e big techs no Brasil. Washington observa de perto os desdobramentos do julgamento e membros da gestão Trump tem sinalizado com nova rodada de punições ao país caso Bolsonaro seja condenado.

Viotti reafirmou ainda o compromisso do governo Lula com a redução do desmatamento e a contenção das mudanças climáticas. E relembrou que o Brasil sediará a Conferência do Clima da ONU, a COP-30, em novembro, em Belém - evento do qual Trump não participará. Paradoxalmente, a Casa Branca adota postura negacionista em relação à pauta ambiental, mas acusa o Brasil de se beneficiar do desmatamento para obter vantagens comerciais em uma investigação conduzida pelo Representante Comercial dos EUA e que pode gerar novas tarifas contra o país.

De perfil discreto, é a primeira vez que a embaixadora se manifesta publicamente sobre a crise na relação bilateral. E em que pese a tensão, o Brasil até agora não tomou medidas de retaliação, restringindo as condenações a manifestações públicas de Lula ou do Itamaraty. Viotti afirmou que o país segue disposto e interessado em conversar com os americanos.

"O que importa é nossa capacidade de manter o diálogo, de manter os canais abertos e de nos concentrarmos nas muitas convergências que contribuem para uma parceria duradoura e produtiva", afirmou a embaixadora, que seguiu: