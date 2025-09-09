Governo Lula reage e condena 'ameaça de uso de força' dos EUA

Posso te dizer que esta é uma prioridade para nossa administração e que o presidente não está com medo de usar o poderio econômico e militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão no mundo.

Secretária de imprensa da Casa Branca, ao ser questionada sobre julgamento de Bolsonaro

A manifestação aconteceu em resposta ao jornalista Michael Shellenberger, conhecido por ter feito parte da cobertura dos chamados Twitter files, cujo conteúdo costuma ser identificado como de direita. Na pergunta, ele citou tanto o julgamento de Bolsonaro quanto outras supostas restrições à liberdade de expressão na Europa.



Em resposta direta a Leavitt, mas sem citá-lá nominalmente, o governo do Brasil afirmou que "o primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania".

Apesar da colocação, a representante do governo norte-americano disse que não tem novas medidas sobre o assunto para anunciar no momento. Até agora, Trump impôs sanções econômicas ao Brasil e aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, além de ter suspenddido o visto dele e de outros sete ministros do STF.

O ex-presidente nega que tenha cometido os crimes e se diz um perseguido político, discurso que a gestão de Donald Trump tem endossado. Há dois meses, Washington iniciou uma escalada de ações para tentar forçar a interrupção do processo judicial ou a concessão de anistia a Bolsonaro e seus aliados.

Embaixada fez post durante voto de Moraes

Os ministros Alexandre de Moraes e Flavio Dino já votaram pela condenação de todos os réus. A sessão volta amanhã, e ainda faltam os votos de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. São precisos três votos para formar maioria.