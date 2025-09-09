Governo Lula reage e condena 'ameaça de uso de força' dos EUA
O governo Lula divulgou uma nota condenando o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. Mais cedo, a Casa Branca afirmou que os Estados Unidos não vão medir esforços para condenar supostos ataques à liberdade de expressão no mundo, ao comentar o julgamento de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.
"O governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais", diz a nota do governo federal publicada na noite de hoje.
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, lembrou que o país tomou "medidas significativas em relação ao Brasil, tanto na forma de sanções quanto no uso de tarifas", segundo ela, visando "garantir que países ao redor do mundo não punam seus cidadãos dessa forma".
Posso te dizer que esta é uma prioridade para nossa administração e que o presidente não está com medo de usar o poderio econômico e militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão no mundo.
Secretária de imprensa da Casa Branca, ao ser questionada sobre julgamento de Bolsonaro
A manifestação aconteceu em resposta ao jornalista Michael Shellenberger, conhecido por ter feito parte da cobertura dos chamados Twitter files, cujo conteúdo costuma ser identificado como de direita. Na pergunta, ele citou tanto o julgamento de Bolsonaro quanto outras supostas restrições à liberdade de expressão na Europa.
Em resposta direta a Leavitt, mas sem citá-lá nominalmente, o governo do Brasil afirmou que "o primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania".
Apesar da colocação, a representante do governo norte-americano disse que não tem novas medidas sobre o assunto para anunciar no momento. Até agora, Trump impôs sanções econômicas ao Brasil e aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, além de ter suspenddido o visto dele e de outros sete ministros do STF.
O ex-presidente nega que tenha cometido os crimes e se diz um perseguido político, discurso que a gestão de Donald Trump tem endossado. Há dois meses, Washington iniciou uma escalada de ações para tentar forçar a interrupção do processo judicial ou a concessão de anistia a Bolsonaro e seus aliados.
Embaixada fez post durante voto de Moraes
Os ministros Alexandre de Moraes e Flavio Dino já votaram pela condenação de todos os réus. A sessão volta amanhã, e ainda faltam os votos de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. São precisos três votos para formar maioria.
Durante o voto do relator na manhã de hoje, a Embaixada dos EUA no Brasil republicou a mensagem do subsecretário de diplomacia pública, Darren Beattie, de que os norte-americanos apoiariam os brasileiros na preservação das liberdades.
"Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais - continuaremos a tomar as medidas cabíveis", escreveu Beattie. A mensagem foi postada em português no momento em que Moraes lia o voto.
Há meses, bolsonaristas radicados nos EUA, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo, capitaneiam uma campanha por punições de Washington ao Brasil na tentativa de forçar uma anistia a Bolsonaro e seus aliados. Lula tem chamado Eduardo de "traidor da Pátria". Sem citar nenhum dos dois nominalmente, a nota do diz que "o governo brasileiro repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais".
A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também reagiu, via redes sociais. "A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil chegou ao cúmulo hoje, com a declaração da porta-voz de Donald Trump de que os EUA podem usar até força militar contra o nosso país. Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível", escreveu Gleisi.
A petista reforçou que o julgamento contra Bolsonaro segue o devido processo legal e pediu a cassação do mandato de Eduardo, a quem chamou de "traidor da pátria". No domingo, em manifestação do 7 de setembro, os bolsonaristas estenderam uma enorme bandeira dos EUA na Avenida Paulista, o que gerou críticas da esquerda. Um alto funcionário da administração Trump disse à coluna que o bandeirão foi visto como um sinal de que os "brasileiros entendem que Trump e seu governo os apoiam".
