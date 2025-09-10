Com carne sob tarifa, Joesley vai ao Congresso dos EUA contra taxa de Trump

Desde 6 de agosto estão em vigor as tarifas de 50% do republicano contra produtos brasileiros. Segundo apurou a coluna, a missão primordial de Joesley era conversar com congressistas republicanos para tentar abrir negociação e reduzir as taxas. Não há, atualmente, mesa de negociação entre os governos dos dois países. A JBS não comentou a visita.

Embora a Casa Branca tenha criado uma lista de quase 700 itens isentos da taxa, a carne brasileira não foi incluída no benefício. Os EUA são o segundo maior comprador de proteína bovina do Brasil, responsável por mais de 10% do faturamento de exportação do setor.

Com um recorde de venda ao mercado americano até agosto deste ano, os exportadores de carne viram uma queda de quase 50% nas remessas entre agosto e julho deste ano - e a expectativa é que as vendas recuem ainda mais.

Mas os interesses de Joesley não se restringem a isso. Com um portfólio de negócios grande nos EUA - que incluiu a incorporação da processadora Swift, a JBS anunciou em meados do mês passado a compra de uma unidade de produção de alimentos processados em Ankeny, Iowa, que será modernizada com investimentos de US$ 100 milhões. Mas. em recente entrevista à Reuters, o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que os investimentos do grupo vão muito além disso, com aportes previstos da ordem dos US$ 800 milhões.

Esse tipo de cifra é música aos ouvidos de Trump, que tem cobrado investimentos de empresas no país para rever taxas e avançar os interesses de grupos empresariais. Joesley conhece o jogo político no país. A Pilgrim's Pride, subsidiária da JBS e segunda maior processadora de aves dos EUA, doou US$ 5 milhões ao Comitê de Posse do Presidente Trump em janeiro de 2025 - e com isso se tornou a maior doadora do evento, superando as americanas Meta e Amazon (US$ 1 milhão em doação cada).

Ontem, Joesley estava acompanhado de outro empresário brasileiro, Carlos Sanchez, da farmacêutica EMS. Procurada pela coluna, a EMS afirmou que não comentaria o assunto.