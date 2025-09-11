Charlie Kirk pediu a Trump punição ao Brasil por 'golpe judicial' do STF

Altamente influente na Casa Branca, que decretou luto oficial no país até dia 14, Kirk delineava ainda em março os argumentos que reapareceriam na carta de Trump ao Brasil em 9 de julho, quando o republicano anunciou o tarifaço de 50% sobre o Brasil.

"Juízes e procuradores-gerais impuseram controles abrangentes de liberdade de expressão no X (ex-Twitter) e em outras plataformas de liberdade de expressão. Agora, Bolsonaro será julgado por supostamente planejar um golpe. O presidente Lula disse ontem que é dever de Bolsonaro, abre aspas, provar sua inocência. Não é inocente até que se prove o contrário. É culpado até que se prove o contrário", afirmava Kirk, para na sequência concluir:

"Isso acontece em um país, o Brasil, que supostamente chamamos de aliado. Se a Rússia fizesse isso, nós a sancionaríamos. Se o Brasil faz isso, por que estamos tolerando? E a resposta é que não deveríamos. O Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o presidente Trump deveriam impor tarifas e, se necessário, sanções ao Brasil por esse tipo de comportamento imprudente e imoral".

Na carta, Trump listava como justificativa para as taxas tanto o julgamento de Bolsonaro, a que chamou de "caça às bruxas", quanto as decisões do STF de moderar conteúdos e regular as big techs —em que Trump viu violação à liberdade de expressão de americanos e prejuízo financeiro às gigantes de tecnologia, motores da economia americana. As taxas de 50% sobre produtos importados do Brasil pelo país estão em vigor desde o dia 6 de agosto. Além disso, Trump impôs punições pessoais aos ministros do STF, como restrições de vistos e Lei Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro.

No mesmo programa, Kirk argumentou que Bolsonaro tinha vencido as eleições de 2022 no país todo, "exceto nos cantos mais pobres, mais criminosos e mais corruptos do país, o Nordeste, onde o candidato de esquerda Lula da Silva venceu".

Ele comparou o 8 de janeiro de 2023, com o ataque de bolsonaristas à praça dos Três Poderes, com o 6 de janeiro de 2021 e a insurreição de trumpistas no Capitólio. Segundo Kirk, "o despotismo judicial" que ele denunciava no Brasil era de ordem semelhante ao fenômeno que ele combatia nos EUA. Especialmente em seu segundo mandato, Trump elegeu as cortes como seu principal inimigo —e tem encontrado nas decisões judiciais os únicos freios a suas ações recentes, como ao próprio tarifaço.