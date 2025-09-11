Condenação de Bolsonaro: Trump se diz surpreso; Rubio vê 'caça às bruxas'

O presidente dos EUA ainda confirmou que acompanhou de perto as audiências da primeira turma do Supremo. Ele falou com jornalistas antes de embarcar de Washington para Nova York,

"Eu assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Líder estrangeiro ótimo. Eu o considerava um bom presidente do Brasil", disse Trump, contemporâneo de Bolsonaro na presidência em seu primeiro mandato.

Trump foi questionado se imporia sanções adicionais ao Brasil, dada a condenação do aliado. Não respondeu diretamente, embora tenha feito um movimento afirmativo com a cabeça. Desde o começo de julho, o repblicano vinha mobilizando ferramentas contra o país e exigindo a interrupção do processo contra Bolsonaro, ao qual chama de "caça às bruxas".

Os EUA impõem atualmente uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, justificada em parte pela questão de Bolsonaro. Trump ainda ordenou restrição de vistos a ministros do STF e impôs sanções financeiras da Lei Global Magnitsky a Alexandre de Moraes, o relator do processo contra Bolsonaro na Corte.

Nas últimas horas, a coluna apurou que a administração Trump está discutindo que tipo de novas medidas poderia lançar sobre o Brasil e quando as acionar. O mais provável é que a Casa Branca reaja com uma nova rodada de restrições de visto a autoridades brasileiras.

Pouco depois da manifestação de Trump, o Secretario de Estado Marco Rubio afirmou por meio de sua conta no X que "os EUA responderão de forma adequada a essa caça às bruxas".