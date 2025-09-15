ONU está 'preocupada' com chance de EUA não darem visto a ministros de Lula

Esperamos que os vistos sejam emitidos. Como enfatizamos aqui no caso de outra delegação, a Palestina, o Acordo de Sede entre os EUA e a [ONU] exige que os EUA, nosso governo anfitrião, facilitem a viagem aos Estados Unidos de pessoas que tenham negócios com esta organização

Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres na ONU

O governo Trump já afirmou que não concederá autorização de entrada a autoridades palestinas. O mesmo não foi feito em relação ao Brasil. A coluna apurou que deve haver dificuldades na emissão, mas que é provável que todos os vistos saiam em cima da hora.

Os EUA assinaram um acordo com a ONU em 1947 e, em troca da presença da sede da organização em seu território, se comprometeram a não barrar estrangeiros que participassem das reuniões multilaterais. Nos últimos anos, porém, os americanos têm desrespeitado este compromisso, segundo o relato de funcionários e de diplomatas com conhecimento do assunto ouvidos pela coluna. As restrições incluem a imposição de dificuldades para delegações de países com os quais têm relações conflituosas, como Rússia, Venezuela e Irã.

Na prática, gestões como a do democrata Joe Biden não chegavam a barrar os vistos, mas criavam dificuldades para sua emissão, que acontecia por vezes apenas horas antes do início das reuniões. "Houve uma situação em que os trabalhos de uma dada comissão foram atrasados em um dia em relação ao previsto para dar tempo aos colegas russos de chegarem, já que os vistos tinham atrasado", afirmou à coluna um diplomata brasileiro.

ONU age com cautela

A Organização trata do assunto com discrição e cautela, já que até mesmo funcionários da organização estão sob restrição de Trump. Mas seus quadros não escondem um certo espanto de que os americanos possam lançar mão desse expediente não apenas contra autocracias, como a Rússia e a Venezuela, mas contra o Brasil, uma democracia. A ONU afirmou à coluna que até agora não recebeu nenhuma reclamação formal do governo brasileiro.