Porta-voz da Casa Branca acusa Brasil de cometer 'lawfare' contra Bolsonaro

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou em seu perfil oficial na rede X, na tarde de hoje, um texto da colunista do Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady cujo título, repetido por Leavitt, é "The Brazilian Way of Lawfare Gets Bolsonaro". Em tradução livre e aproximada, seria algo como "o jeito brasileiro de 'justiçamento' atinge Bolsonaro". É mais uma reação de autoridades do governo Donald Trump à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes pelo Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira.

O termo lawfare, em inglês, mistura law (lei) e fare (guerra), e descreve a instrumentalização do sistema judicial para desacreditar, prejudicar ou neutralizar adversários. No contexto político, isso pode envolver investigações, processos judiciais e decisões que impactam a imagem ou a capacidade de atuação de figuras públicas. Bolsonaristas descrevem assim a situação de Bolsonaro. Já o STF e especialistas apartidários têm repetido que está garantido o devido processo legal no julgamento.

"O veredito é um duro golpe para os apoiadores de Bolsonaro. Mas muitos outros brasileiros, embora não fossem fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Há anos, eles se preocupam com o politizado Supremo Tribunal Federal. Agora, o tribunal superior permitiu que o Ministério Público Federal leve o ex-presidente a julgamento em Brasília, sem recorrer a instâncias inferiores, com o propósito expresso de prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito", diz o texto de O'Grady republicado por Leavitt. Ela baseia boa parte da argumentação no voto do ministro Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro de todos os crimes, posição que a colunista acompanha. Fux foi o único voto pela absolvição na primeira turma, cujo placar acabou em 4 a 1.