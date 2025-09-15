Porta-voz da Casa Branca acusa Brasil de cometer 'lawfare' contra Bolsonaro
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou em seu perfil oficial na rede X, na tarde de hoje, um texto da colunista do Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady cujo título, repetido por Leavitt, é "The Brazilian Way of Lawfare Gets Bolsonaro". Em tradução livre e aproximada, seria algo como "o jeito brasileiro de 'justiçamento' atinge Bolsonaro". É mais uma reação de autoridades do governo Donald Trump à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes pelo Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira.
O termo lawfare, em inglês, mistura law (lei) e fare (guerra), e descreve a instrumentalização do sistema judicial para desacreditar, prejudicar ou neutralizar adversários. No contexto político, isso pode envolver investigações, processos judiciais e decisões que impactam a imagem ou a capacidade de atuação de figuras públicas. Bolsonaristas descrevem assim a situação de Bolsonaro. Já o STF e especialistas apartidários têm repetido que está garantido o devido processo legal no julgamento.
"O veredito é um duro golpe para os apoiadores de Bolsonaro. Mas muitos outros brasileiros, embora não fossem fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Há anos, eles se preocupam com o politizado Supremo Tribunal Federal. Agora, o tribunal superior permitiu que o Ministério Público Federal leve o ex-presidente a julgamento em Brasília, sem recorrer a instâncias inferiores, com o propósito expresso de prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito", diz o texto de O'Grady republicado por Leavitt. Ela baseia boa parte da argumentação no voto do ministro Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro de todos os crimes, posição que a colunista acompanha. Fux foi o único voto pela absolvição na primeira turma, cujo placar acabou em 4 a 1.
A manifestação de Leavitt acontece pouco depois de o secretário de Estado Marco Rubio prever para "os próximos dias" medidas do governo dos EUA contra o Brasil por causa da condenação, o qual considerou "mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tenta atingir empresas americanas e até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos".
"O Estado de Direito está se desintegrando (no Brasil). Temos esses juízes ativistas. Um em particular, que não só perseguiu Bolsonaro, como tentou realizar ações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos, e até ameaçou ir ainda mais longe nesse sentido", disse Rubio em entrevista à rede Fox News.
Rubio não disse quais medidas serão essas, mas a coluna apurou que uma nova leva de restrições de vistos a autoridades brasileiras já foi assinada e pode ser anunciada a qualquer momento. Mas as ações não se restringirão a punições individuais. É muito provável haver ajustes nas tarifas que já atingem o Brasil, de 50%, em vigor desde o dia 6 de agosto. Cerca de 40% dos produtos brasileiros importados pelos EUA estão isentos de tais taxas, mas fontes na administração Trump afirmam à coluna que isso também deverá ser alterado.
O Itamaraty dá como certo o anúncio de novas medidas para os próximos dias, aprofundando uma crise bilateral que começou há mais de dois meses. Justificando suas posições em parte pela situação judicial de Bolsonaro, o que ele chamou de "caças às bruxas", Trump já impôs tarifas ao Brasil, submeteu o ministro Alexandre de Moraes a sanções financeiras da Lei Global Magnitsky e retirou vistos de oito ministros do STF, além de ministros do governo Lula.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.