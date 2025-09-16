Eduardo Bolsonaro: 'Continua minha vida parlamentar, pingando o salário lá'

Com isso, para todos os efeitos, continuo sendo parlamentar. Continua desconto em folha para aposentadoria, continua pingando o salário lá, que sabe Deus quando eu vou ver, se algum dia na minha vida vou ver. Enfim, continua minha vida normal de parlamentar. Então, para que eu perdesse o meu mandato teriam que mudar o regimento só para me prejudicar, eu não vejo isso acontecendo

Eduardo Bolsonaro, à coluna

O parlamentar lidera uma campanha junto ao governo de Donald Trump para obter punições ao Brasil que possam forçar o país a aprovar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, recentemente condenados por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Inicialmente, ele esteve de licença por 120 dias. Mas, desde julho, parou de participar das sessões e já contabiliza ao menos duas dezenas de faltas."Para fins de salário, isso pouco importa porque minha conta está bloqueada, a da minha esposa também. O problema não é financeiro, é só político", diz Eduardo.

Além disso, segundo o parlamentar, na prática, suas colegas na Câmara seguirão desempenhando as funções de liderança, como dar orientações de voto no plenário e definir uso de microfone. A manobra contou com a anuência não apenas do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), como da atual líder da minoria, Carol De Toni (SC), e de sua provável substituta na licença maternidade, a partir de outubro, Chris Tonietto (RJ).

"Nós fizemos este gesto por ele [Eduardo] por entender que ele está fazendo um gesto por nós", disse a deputada Carol de Toni, que cedeu a posição de liderança. O PL defende que Eduardo possa votar projetos de lei remotamente.

"Eu sou muito grato aos meus colegas parlamentares pela deferência, por entender a situação, por reconhecer que eu vivo sob perseguição, e isso dá margem a esse tipo de coisa", disse Eduardo, que pediu registro de seu agradecimento aos colegas.