Caso Jimmy Kimmel expõe limite de Trump na defesa à liberdade de expressão
O popular apresentador americano Jimmy Kimmel, que comandava o satírico político noturno "Jimmy Kimmel Live!", foi retirado do ar indefinidamente pela rede de TV ABC depois de acusar conservadores de buscar ganhos políticos ao descaracterizar as crenças do suspeito de assassinar Charlie Kirk, o jovem Tyler Robinson, que seria, segundo Kimmel, um deles.
Até agora, as evidências coletadas na investigação contradizem Kimmel e apontam para um crime motivado pelo "ódio" que o suspeito nutria pelo discurso anti-transgênero frequentemente proferido pelo ativista conservador Charlie Kirk. Segundo a polícia, relatos de familiares dão conta de que Robinson teria tendências políticas de esquerda e viveria um relacionamento amoroso com uma pessoa transgênero.
Mas, diante das críticas, a rede de TV ABC, que pertence ao grupo Disney, foi muito além de corrigir uma informação equivocada e se desculpar por ela. Suspendeu Kimmel e o programa, sem prazo para retorno. A decisão aconteceu após críticas diretas do diretor da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), Brendan Carr, que sugeriu que poderia tomar medidas contra a rede pelos comentários de Kimmel. O órgão tem poder de conceder ou cassar licença às redes de TV e de aprovar fusões e outros negócios entre elas.
"Podemos fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil", disse Carr, indicado por Trump, ao Benny Show, um podcast conservador. Ele concluiu:
"Essas empresas podem encontrar maneiras de mudar a conduta e tomar medidas, francamente, em relação a Kimmel, ou haverá trabalho adicional para a FCC pela frente."
Do Castelo de Windsor, onde visitava a família real britânica, Trump não escondeu a pressão política direta sobre a ABC e comemorou a decisão, dizendo que era "uma ótima notícia pros EUA". Kimmel era um conhecido crítico da administração do republicano.
A decisão da ABC não é isolada. Há alguns meses, a CBS topou pagar 16 milhões de dólares a Trump num acordo para encerrar um processo em que o líder da Casa Branca acusava a rede de favorecer a democrata Kamala Harris em edições de entrevistas durante a campanha presidencial no ano passado. Além disso, resolveu encerrar outro desses programas de comédia política críticos a Trump, o The Late Night Show, de Stephen Colbert, outro ácido crítico de Trump. Pouco depois de a CBS tomar essas duas medidas, a mesma FCC aprovou a fusão entre a Paramount, controladora da CBS, e a Skydance, um negócio de US$8 bilhões de dólares.
O caso da ABC agora parece ter claros paralelos com a situação da CBS. A Nextar, que possui diversas afiliadas da ABC no país, se apressou em dizer que tiraria Kimmel do ar. A Nextar está em um processo de compra da empresa de mídia Tegna, por US$6,2 bilhões. O negócio depende da aprovação da FCC.
Mas a pressão sobre a imprensa da administração Trump também tem tomado outras formas. Há alguns dias, Trump moveu um processo contra o jornal americano New York Times e seus repórteres pedindo quase R$ 80 bilhões de reais pelo modo como é retratado no jornal. Se vencer a contenda no valor pedido, Trump levaria o veículo à falência. Outro que entrou na mira foi o Wall Street Journal, processado em mais de R$ 50 bilhões por sua cobertura da antiga amizade entre Trump e o financista condenado por pedofilia Jeffrey Espstein.
Todos esses casos expõem os limites de uma das principais bandeiras de Trump em seu segundo mandato: a defesa de uma irrestrita liberdade de expressão. E o assassinato de Charlie Kirk parece ter sido capaz de levar a contradição ao seu extremo, causando divisões dentro da própria gestão Trump.
A liberdade de expressão, aliás, é em parte a justificativa de Trump para mobilizar medidas como o tarifaço contra o Brasil. O líder da Casa Branca cita textualmente decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirada do ar de conteúdos, considerado sob a ótica do STF como discurso de ódio, que estariam censurando até mesmo cidadãos americanos e ferindo sua absoluta liberdade de expressão.
Ao contrário da legislação do Brasil, nos Estados Unidos não existem limites legais à liberdade de expressão: por isso, não é crime proferir uma injúria racial tanto quanto não é crime comemorar o assassinato de alguém. A gestão Trump, no entanto, entrou numa cruzada para expor e punir quem se manifesta de modo indesejado em relação a Kirk e a seu assassinato.
Em um movimento que lembra o auge da cultura do cancelamento dos Democratas, conservadores têm varrido as redes sociais em busca de comentários que possam ser passíveis de punição, num processo que tem gerado linchamentos morais, demissões e que chegou até o Brasil com o cancelamento de vistos de alguns brasileiros que fizeram comentários considerados ofensivos em relação a Kirk.
Republicanos, como o vice-presidente JD Vance, tem acusado a esquerda de desumanizar expoentes da direita com suas críticas, o que poderia estar motivando atos de violência, e defendido a criminalização desses movimentos.
Democratas reagem relembrando que conservadores fizeram piada quando o alvo da violência política estava do outro lado do espectro político, como o marido da ex-líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, espancado com um martelo dentro da própria casa.
Motivada pelo discurso de JD Vance, Pam Bondi, procuradora-geral do governo Trump, disse que tomaria medidas para punir discursos de ódio.
"Discurso de ódio que cruza a linha e se transforma em ameaças de violência NÃO é protegido pela Primeira Emenda. É crime. Por muito tempo, assistimos à esquerda radical normalizar ameaças, convocar assassinatos e aplaudir a violência política. Essa era acabou", escreveu Bondi no X.
Sua manifestação escancarou o mal-estar na própria direita trumpista. Muitos usaram palavras antigas do próprio Kirk para condená-la por sua ação. "Legalmente, discurso de ódio não existe nos EUA. Existe discurso feio, mal, nojento. E todos são protegidos pela primeira emenda da Constituição. Mantenha a América Livre", escreveu Kirk, no mesmo X, há pouco mais de um ano, ainda durante o governo do democrata Joe Biden.
Enquanto tenta dar aulas de liberdade de expressão no Brasil, o governo Trump ainda parece ter dificuldades de definir como a defende domesticamente - e se interesses econômicos e tendências políticas entram na conta dessa defesa.
