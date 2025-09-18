Caso Jimmy Kimmel expõe limite de Trump na defesa à liberdade de expressão

"Podemos fazer isso da maneira fácil ou da maneira difícil", disse Carr, indicado por Trump, ao Benny Show, um podcast conservador. Ele concluiu:

"Essas empresas podem encontrar maneiras de mudar a conduta e tomar medidas, francamente, em relação a Kimmel, ou haverá trabalho adicional para a FCC pela frente."

Do Castelo de Windsor, onde visitava a família real britânica, Trump não escondeu a pressão política direta sobre a ABC e comemorou a decisão, dizendo que era "uma ótima notícia pros EUA". Kimmel era um conhecido crítico da administração do republicano.

A decisão da ABC não é isolada. Há alguns meses, a CBS topou pagar 16 milhões de dólares a Trump num acordo para encerrar um processo em que o líder da Casa Branca acusava a rede de favorecer a democrata Kamala Harris em edições de entrevistas durante a campanha presidencial no ano passado. Além disso, resolveu encerrar outro desses programas de comédia política críticos a Trump, o The Late Night Show, de Stephen Colbert, outro ácido crítico de Trump. Pouco depois de a CBS tomar essas duas medidas, a mesma FCC aprovou a fusão entre a Paramount, controladora da CBS, e a Skydance, um negócio de US$8 bilhões de dólares.

O caso da ABC agora parece ter claros paralelos com a situação da CBS. A Nextar, que possui diversas afiliadas da ABC no país, se apressou em dizer que tiraria Kimmel do ar. A Nextar está em um processo de compra da empresa de mídia Tegna, por US$6,2 bilhões. O negócio depende da aprovação da FCC.

Mas a pressão sobre a imprensa da administração Trump também tem tomado outras formas. Há alguns dias, Trump moveu um processo contra o jornal americano New York Times e seus repórteres pedindo quase R$ 80 bilhões de reais pelo modo como é retratado no jornal. Se vencer a contenda no valor pedido, Trump levaria o veículo à falência. Outro que entrou na mira foi o Wall Street Journal, processado em mais de R$ 50 bilhões por sua cobertura da antiga amizade entre Trump e o financista condenado por pedofilia Jeffrey Espstein.