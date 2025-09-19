Após suspense e tensão, equipe de Lula obtém visto dos EUA para ir à ONU

Depois de semanas de tensão e suspense, e às vésperas da viagem do presidente Lula para a abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o Itamaraty confirmou que toda a delegação brasileira obteve os vistos americanos. O documento é necessário para que a equipe seja admitida em território norte-americano e participe dos eventos multilaterais.



Segundo acordo firmado entre a ONU e os EUA em 1947, o governo americano se compromete a não impedir a entrada de autoridades estrangeiras que tenham compromissos nas Nações Unidas, em troca de manter a sede da organização no país.



Washington, porém, tinha dado sinais de que poderia criar dificuldades ao Brasil. "Vamos ver", respondeu Trump, há algumas semanas, no salão oval ao ser questionado se barraria a delegação do país. E há precedentes: os EUA têm imposto dificuldades de acesso para representantes de autocracias como Irã, Rússia, China. É a primeira vez, no entanto, que são feitas ameaças do tipo em relação a uma democracia. A secretaria-geral da ONU chegou a expressar "preocupação" com a situação.



Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, as autorizações de entrada de algumas autoridades brasileiras passaram semanas pendentes, em meio à maior crise na relação bilateral entre Brasil e EUA em mais de 200 anos de história.



A equipe internacional imediata de Lula não teve dificuldades com a documentação. Mas para ministros como o da Saúde, Alexandre Padilha, e da Justiça, Ricardo Lewandowski, a história foi diferente e a liberação aconteceu apenas esta semana.

No caso de Padilha, conforme revelou a Folha de S.Paulo, a autorização veio com restrições severas de circulação, uma prerrogativa que os EUA possuem. Chanceler brasileiro comunicou à ONU as restrições impostas ao titular da Saúde.

Como a coluna mostrou anteriormente, ambos sofreram restrição de visto do Departamento de Estado como parte das medidas que a gestão Trump tem mobilizado contra o Brasil nos últimos dois meses. Além disso, Trump impôs tarifaço de 50% a produtos brasileiros e submeteu o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a sanções financeiras da Lei Global Magnitsky.



As medidas têm sido justificadas tanto pelo que a gestão chama de um "caça às bruxas" a Jair Bolsonaro, em relação ao processo judicial por tentativa de golpe de Estado, quanto pelas decisões do STF sobre moderação de discurso de ódio em redes sociais -- que teriam atingido os interesses financeiros das big techs e a liberdade de expressão de americanos, segundo a interpretação da Casa Branca. O governo Lula reage denunciando a situação como um ataque à soberania nacional e às instituições democráticas do Brasil.



Com a condenação de Bolsonaro por cinco crimes na semana passada, Washington já prometeu "responder à altura". É possível que um novo pacote de medidas que atinjam o Brasil acabem anunciadas enquanto Lula e as autoridades brasileiras estiverem em território americano, na próxima semana.