Aos 80 anos, ONU respira por aparelhos e vê risco de 'Velho Oeste' global
"As Nações Unidas não foram criadas para nos levar ao céu, mas para nos salvar do inferno", definiu, em 1954, o segundo secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), o diplomata sueco Dag Hammarskjöld.
Setenta e um anos depois da frase célebre, no momento em que a ONU completa oito décadas de existência, o vaticínio de Hammarskjöld se mostra cada vez mais real. É sob essa atmosfera melancólica que a ONU abrirá a 80ª sessão de alto nível da Assembleia Geral, na próxima terça-feira, em Nova York.
O painel congrega 193 países-membros e mais dois Estados-observadores (entre eles, a Palestina).
"Esse é um aniversário com jeito de funeral. Em décadas de estudos, nunca vi tamanho desarranjo e desesperança quanto à ONU, com suas instâncias semi-paralisadas ou completamente esvaziadas", afirma Guilherme Casarões, especialista em relações internacionais da Florida International University, que completa: "A organização é incapaz de resolver qualquer conflito enquanto a ordem mundial que a fundou se esfacela".
Não é uma hipérbole. Em 2024, o mundo bateu o recorde de conflitos armados entre Estados desde a Segunda Guerra Mundial, com 61 embates bélicos registrados em 36 países, de acordo com relatórios do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo (PRIO) e do Programa de Dados de Conflitos de Uppsala (UCDP).
Com mais de 100 mil mortes em conjunto, Gaza e Ucrânia têm se mostrado dois dos campos mais fatais.
É justamente o tipo de situação que a ONU pretendia evitar ou mediar —e não conseguiu. E, a julgar pelos sinais atuais, tampouco conseguirá no futuro.
"Não podemos sequer dar como certo que a ONU existirá nos próximos anos", afirma Dawisson Belém Lopes, professor de política internacional da Universidade Federal de Minas Gerais.
Com estruturas que ainda mantêm a divisão de poder do imediato pós-guerra, a ONU viu a dinâmica entre as potências globais paralisar seus órgãos mais poderosos, como o Conselho de Segurança. O organismo mostrou dificuldades de se renovar e expandir sua própria representatividade. Décadas de tentativas de reformas foram inócuas. E, enquanto os países do chamado Sul Global veem seu poderio econômico e geopolítico crescer, parte significativa desses atores segue sem voz relevante nesses colegiados.
Em 2024, os países-membros do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Indonésia e Emirados Árabes Unidos) representavam 45% da população mundial e 35% do PIB Global, contra 10% e 30%, respectivamente, do G7 (Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Grã-Bretanha, Itália e Japão). Do grupo, porém, só dois países têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Do G7, são três.
Além disso, escândalos e abusos nas missões de paz em países pobres causaram frustração e resistência com os capacetes azuis da ONU ao redor do mundo.
No Haiti, por exemplo, além de denúncias de estupro e de trazer a cólera ao país, mais de uma década de missão foi incapaz de estabilizar o Estado haitiano, que se desintegra sem que a ONU consiga formular e financiar saídas para a crise.
Fator Trump
Não bastassem os próprios desafios internos da organização, 2025 marca uma inflexão central no posicionamento daquele que foi o maior fiador de sua existência: os Estados Unidos.
Desde o primeiro dia de seu segundo mandato, Donald Trump agiu para esvaziar a ONU e seus múltiplos programas. Ele retirou os americanos do Acordo do Clima de Paris, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Também impôs sanções financeiras aos membros do Tribunal Penal Internacional (TPI) e ordenou uma revisão completa da presença norte-americana na organização.
O orçamento enviado ao Congresso pelo presidente republicano prevê corte de quase US$ 1 bilhão na verba destinada à ONU. Com uma das sedes em Nova York, a organização depende pesadamente dos EUA, historicamente seu maior doador.
Diante da crise do financiamento, e em vez de propostas programáticas para o mundo (como fez aos 70 anos), a ONU lança em seus 80 anos uma proposta de reforma para tentar sobreviver. A expectativa é que 20% de seus funcionários sejam cortados no próximo ano, e programas, entre os quais os de direitos humanos, deverão encolher. Parte de suas operações deixaria a sede nova-iorquina e seria redirecionada para Nairóbi, no Quênia, e outras localidades.
O discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU, na próxima terça-feira, é aguardado com ansiedade, inclusive por funcionários da organização, que temem que o republicano defenda sem meias-palavras o fim do instrumento multilateral.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já afirmou: "A ordem global do pós-guerra não está apenas obsoleta, é agora uma arma usada contra nós".
Descumprindo o acordo de sede firmado com a ONU, em 1947, a Casa Branca determinou que todas as autoridades palestinas fossem barradas de entrar no país para participar da Assembleia Geral.
Os americanos se voltaram contra a ordem global neoliberal que criaram de modo definitivo e perderam a legitimidade para liderar qualquer processo de substituição dela. Esse processo é irreversível. O ponto é saber o que vem depois disso: uma ordem global chinesa? A lei do mais forte mesmo? Vemos um mundo em crise, uma era niilista
Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais do Berea College, no Kentucky
O cenário é má notícia para o Brasil, cujo presidente tradicionalmente abre os trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Lula fará isso em Nova York, na manhã da próxima terça, apesar das dificuldades impostas pelos norte-americanos na liberação de vistos para a delegação brasileira, reflexo ao mesmo tempo da tensão bilateral entre Brasil e EUA e do enfraquecimento que os EUA impõem à ONU.
Historicamente, o Brasil construiu seu poder geopolítico com base no multilateralismo, e o entendimento majoritário entre os especialistas é que esse arranjo garantiu ao país mais peso e poder de barganha do que ele poderia ter em negociações isoladas, bilaterais.
"A alternativa à ONU para o Brasil é temerária. Se a política internacional vira o 'Velho Oeste', o Brasil provavelmente teria que se tornar satélite de alguém, perdendo a condição que tanto buscou de autonomia e que lhe permitiu, ao longo dos anos, negociar tanto com China quanto com EUA", diz Casarões.
