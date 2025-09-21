Aos 80 anos, ONU respira por aparelhos e vê risco de 'Velho Oeste' global

"Esse é um aniversário com jeito de funeral. Em décadas de estudos, nunca vi tamanho desarranjo e desesperança quanto à ONU, com suas instâncias semi-paralisadas ou completamente esvaziadas", afirma Guilherme Casarões, especialista em relações internacionais da Florida International University, que completa: "A organização é incapaz de resolver qualquer conflito enquanto a ordem mundial que a fundou se esfacela".

Não é uma hipérbole. Em 2024, o mundo bateu o recorde de conflitos armados entre Estados desde a Segunda Guerra Mundial, com 61 embates bélicos registrados em 36 países, de acordo com relatórios do Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo (PRIO) e do Programa de Dados de Conflitos de Uppsala (UCDP).

Com mais de 100 mil mortes em conjunto, Gaza e Ucrânia têm se mostrado dois dos campos mais fatais.

É justamente o tipo de situação que a ONU pretendia evitar ou mediar —e não conseguiu. E, a julgar pelos sinais atuais, tampouco conseguirá no futuro.

"Não podemos sequer dar como certo que a ONU existirá nos próximos anos", afirma Dawisson Belém Lopes, professor de política internacional da Universidade Federal de Minas Gerais.

Com estruturas que ainda mantêm a divisão de poder do imediato pós-guerra, a ONU viu a dinâmica entre as potências globais paralisar seus órgãos mais poderosos, como o Conselho de Segurança. O organismo mostrou dificuldades de se renovar e expandir sua própria representatividade. Décadas de tentativas de reformas foram inócuas. E, enquanto os países do chamado Sul Global veem seu poderio econômico e geopolítico crescer, parte significativa desses atores segue sem voz relevante nesses colegiados.