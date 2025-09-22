EUA impõem sanções a mulher de Moraes e instituto da família

STF chamou a sanção de injusta e disse que EUA foram "convencidos de narrativa que não corresponde aos fatos". O governo brasileiro reforçou que "o Brasil não se curvará a mais essa agressão". Moraes reforçou que continuará com seu "compromisso constitucional de julgar com independência e imparcialidade".

De acordo com fontes do governo norte-americano ouvidas pela coluna, esta é uma parte inicial de um pacote que pode incluir mais restrições ao Brasil e autoridades brasileiras.

A sanção vem 11 dias após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e enquanto o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU, e têm como objetivo impulsionar a aprovação da anistia e alterar decisões do STF sobre regulações de big techs.

A retaliação dos EUA acontece um dia após milhares de manifestantes saírem às ruas em pelo menos 18 capitais e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia — um projeto da direita brasileira que pretende dar perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente. A urgência desse projeto de lei foi votada na semana passada.

Em comunicado, o Tesouro voltou a citar a condenação de Bolsonaro e repetiu ataques a Moraes, dizendo que o ministro faz "campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados".