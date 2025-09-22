EUA impõem sanções a mulher de Moraes e instituto da família
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky à mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e ao instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.
Junto com o Departamento de Estado, o órgão alega que o país está "sancionando os facilitadores do ministro" e que o escritório e Viviane são "rede de apoio". O Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, tem sede em São Paulo. A mulher de Moraes é sócia da empresa de advocacia junto aos três filhos do casal.
A lei Magnitsky permite que os EUA apliquem sanções unilaterais contra estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos e incluem bloqueio de bens em solo americano, congelamento de contas e outras transações pelo sistema financeiro dos EUA, além de proibição de entrada no país.
STF chamou a sanção de injusta e disse que EUA foram "convencidos de narrativa que não corresponde aos fatos". O governo brasileiro reforçou que "o Brasil não se curvará a mais essa agressão". Moraes reforçou que continuará com seu "compromisso constitucional de julgar com independência e imparcialidade".
De acordo com fontes do governo norte-americano ouvidas pela coluna, esta é uma parte inicial de um pacote que pode incluir mais restrições ao Brasil e autoridades brasileiras.
A sanção vem 11 dias após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e enquanto o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU, e têm como objetivo impulsionar a aprovação da anistia e alterar decisões do STF sobre regulações de big techs.
A retaliação dos EUA acontece um dia após milhares de manifestantes saírem às ruas em pelo menos 18 capitais e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia — um projeto da direita brasileira que pretende dar perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente. A urgência desse projeto de lei foi votada na semana passada.
Em comunicado, o Tesouro voltou a citar a condenação de Bolsonaro e repetiu ataques a Moraes, dizendo que o ministro faz "campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados".
A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos.
Secretário do Tesouro, Scott Bessent
Apesar dessas alegações, as ações tramitam no Judiciário (no STF e no TSE) e seguem o devido processo legal.
Sanções foram articuladas por Eduardo Bolsonaro
O processo tem apoio e influência direta do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista Paulo Figueiredo, que há meses fazem campanha junto à administração de Donald Trump.
A coluna apurou que o pacote vinha sendo construído por diferentes órgãos da gestão Trump desde a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. O entendimento do governo norte-americano é que apenas punições de restrição de circulação a autoridades brasileiras não seria uma resposta suficiente diante da gravidade da situação de seu aliado político.
Trump vê o caso de Bolsonaro como uma situação análoga ao que ele próprio enfrentou depois dos ataques de seus apoiadores ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Embora tenha sido alvo de investigação, o presidente dos EUA nunca foi levado a julgamento e venceu a eleição presidencial de 2024, forçando o trancamento dos processos contra si. Após a condenação a Bolsonaro, ele se disse "muito descontente" e afirmou: "Fizeram com ele o que tentaram fazer comigo e não conseguiram".
Após a condenação, o secretário de Estado, Marco Rubio, reafirmou mais de uma vez que os EUA "responderiam adequadamente" ao que viam como uma caça às bruxas.
Tarifaço abriu crise
A crise na relação bilateral foi iniciada há mais de dois meses, quando Trump anunciou um tarifaço de 50% contra o Brasil pelo julgamento de Bolsonaro e por decisões do STF de regulação de conteúdos em big techs — em que o republicano vê violação da liberdade de expressão de americanos e prejuízo aos motores econômicos dos EUA. A sobretaxa está em vigor desde 6 de agosto.
Desde então, houve dezenas de manifestações de autoridades americanas, anúncio de restrições de visto a ministros do STF e do governo Lula, e imposição da Magnitsky contra Moraes.
Em meio ao processo, a porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt afirmou que os EUA impuseram tarifas e sanções ao Brasil para defender a "liberdade de expressão" e que Trump não teme usar o "poderio econômico e militar ao redor do mundo" em nome da defesa desta pauta.
A liberdade de expressão é sem dúvida a questão mais importante do nosso tempo. Ela está consagrada em nossa Constituição e o presidente Donald Trump acredita firmemente nela. Tomamos medidas significativas em relação ao Brasil, tanto na forma de sanções quanto no uso de tarifas para garantir que países ao redor do mundo não punam seus cidadãos dessa forma
Leavitt
A coluna apurou junto a autoridades americanas que qualquer medida de teor bélico contra o Brasil está totalmente fora de cogitação agora.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.