EUA anunciam nova leva de restrições de visto a autoridades do Brasil

Os Estados Unidos anunciaram hoje a restrição a vistos a uma nova leva de autoridades brasileiras. Embora no anúnbcio oficial das medidas, os nomes dos alvos não tenham sido revelados, no início da noite de hoje, um oficial do Departamento de Estado confirmou que a medida atingiu sete pessoas, entre elas o advogado-geral da União, Jorge Messias.

O ministro da AGU, cujo nome também foi confirmado pela agência Reuters, chamou a decisão de "agressão injusta" e disse que a medida agrava o cenário de "ações unilaterais", "totalmente incompatíveis" com as relações diplomáticas e econômicas construídas ao longo de mais de 200 anos entre EUA e Brasil.