EUA anunciam nova leva de restrições de visto a autoridades do Brasil
Os Estados Unidos anunciaram hoje a restrição a vistos a uma nova leva de autoridades brasileiras. Embora no anúnbcio oficial das medidas, os nomes dos alvos não tenham sido revelados, no início da noite de hoje, um oficial do Departamento de Estado confirmou que a medida atingiu sete pessoas, entre elas o advogado-geral da União, Jorge Messias.
O ministro da AGU, cujo nome também foi confirmado pela agência Reuters, chamou a decisão de "agressão injusta" e disse que a medida agrava o cenário de "ações unilaterais", "totalmente incompatíveis" com as relações diplomáticas e econômicas construídas ao longo de mais de 200 anos entre EUA e Brasil.
Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso Sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida. Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro.
Jorge Messias, advogado-geral da União do Brasil
Na tarde de hoje, o subsecretário de Diplomacia Pública, Darren Beattie, disse esperar que a última rodada de sanções e restrições de visto "sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de (Alexandre de) Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores". Moraes é o relator do processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recentemente o levou à condenação por golpe de Estado e outros quatro crimes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
À coluna, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a intenção do novo pacote de medidas é "mandar um novo recado a Moraes". "Quem trabalha com ele está sujeito a isso", disse Eduardo. O governo de Donald Trump tem acusado Moraes de promover um "caça às bruxas" contra Bolsonaro e justificado, em parte por isso, suas ações contra o Brasil.
Além de Messias, os demais alvos da restrição são:
- o ex-assessor eleitoral de Moraes, Marco Antônio Vargas,
- a chefe de gabinete de Moraes, Cristina Yukiko Kusahara Gomes,
- o ex-juiz auxiliar de Moraes, Airton Vieira
- o ex-advogado geral da União, Jose Levi,
- o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves
- o juiz auxiliar de Moraes, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha
O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado da PF Fabio Schor constavam de listas preliminares de bolsonaristas radicados nos EUA, mas, segundo o comentarista político Paulo Figueiredo, teriam ficado de fora das medidas aprovadas hoje, embora seus nomes sigam sob análise para possível punição posterior. Ambos não constam da lista oficial de sancionados do Departamento de Estado.
De acordo com fontes do governo norte-americano ouvidas pela coluna, esta é parte de um pacote que pode incluir mais restrições ao país. Mais cedo, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções financeiras e territoriais da Lei Magnitsky à mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, e ao instituto Lex, ligado à família dele. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.
Brasil e EUA vivem uma crise na relação bilateral há mais de dois meses, que levou o governo Trump a cassar os vistos de autoridades brasileiras, como ministros do STF e integrantes do governo Lula. É o caso do ministro da saúde, Alexandre Padilha, sem visto desde 2024 e restrito no país por participação no programa Mais Médicos.
As novas sanções vêm 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e enquanto o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU.
O novo pacote contra o Brasil também acontece um dia após milhares de manifestantes saírem às ruas em pelo menos 18 capitais e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia —um projeto da direita brasileira que pretende dar perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A urgência desse projeto de lei foi votada também esta semana.
As sanções também têm como objetivo impulsionar a aprovação da anistia, bem como alterar decisões do STF sobre regulações de big techs. O processo tem apoio e influência direta do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista Paulo Figueiredo, que há meses fazem campanha junto à administração de Donald Trump.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.