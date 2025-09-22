Sob o fantasma de novas sanções dos EUA, Lula vai à ONU defender soberania

O discurso que o presidente fará segue em aberto e deve ser finalizado apenas instantes antes de ele começar a falar. Caso se confirme o anúncio do novo pacote de medidas contra o Brasil, abertamente prometido pelas autoridades norte-americanas desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, Lula deverá fazer referências diretas a isso.

Fontes da administração Trump dizem à coluna ser "provável" um anúncio ainda hoje. Além de novas restrições de vistos e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky a alvos brasileiros, a expectativa em Washington é pelo anúncio de aumento de tarifas comerciais e edições na lista de produtos brasileiros hoje isentos das taxas de 50%, em vigor desde 6 de agosto.

Seria mais um passo em uma escalada de tensão que já dura quase três meses e que levou os dois países ao seu pior momento bilateral em 201 anos de relação.

Em sua justificativa pelas ações contra o Brasil, Trump tem citado o julgamento criminal que chama de "caça às bruxas" a Bolsonaro e decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) que regulam big techs.

Neste último caso, a Casa Branca classifica como uma violação à liberdade de expressão e uma política prejudicial à saúde financeira das gigantes da tecnologia, que são motores da economia americana.

Com uma agenda de política internacional que acumulou reveses, como na Venezuela, na Ucrânia, no Mercosul e nas pautas de meio ambiente, Lula tem na defesa da soberania nacional um trunfo para se projetar como o líder global que busca ser em seu terceiro mandato.