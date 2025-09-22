Sob o fantasma de novas sanções dos EUA, Lula vai à ONU defender soberania
Sob a ameaça de uma nova rodada de punições dos Estados Unidos, o presidente Lula fará amanhã em Nova York o seu 10º discurso de abertura da semana de alto nível da Assembleia Geral da ONU. Com a marca, ele se torna um dos líderes democráticos mais assíduos da história no púlpito multilateral, que completa 80 anos em 2025.
Mas diplomatas brasileiros disseram à coluna que este pode ser o discurso "mais importante" ou, nas palavras de outro auxiliar presidencial, o "mais delicado" dentre todos.
Isso porque Lula usará a oportunidade para responder ao que seu governo classifica como "o maior ataque à democracia brasileira em quatro décadas". E o autor dos ataques, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá assistir à resposta do brasileiro in loco, a poucos metros de distância, sentado na plateia da plenária da Assembleia Geral.
O discurso que o presidente fará segue em aberto e deve ser finalizado apenas instantes antes de ele começar a falar. Caso se confirme o anúncio do novo pacote de medidas contra o Brasil, abertamente prometido pelas autoridades norte-americanas desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, Lula deverá fazer referências diretas a isso.
Fontes da administração Trump dizem à coluna ser "provável" um anúncio ainda hoje. Além de novas restrições de vistos e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky a alvos brasileiros, a expectativa em Washington é pelo anúncio de aumento de tarifas comerciais e edições na lista de produtos brasileiros hoje isentos das taxas de 50%, em vigor desde 6 de agosto.
Seria mais um passo em uma escalada de tensão que já dura quase três meses e que levou os dois países ao seu pior momento bilateral em 201 anos de relação.
Em sua justificativa pelas ações contra o Brasil, Trump tem citado o julgamento criminal que chama de "caça às bruxas" a Bolsonaro e decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) que regulam big techs.
Neste último caso, a Casa Branca classifica como uma violação à liberdade de expressão e uma política prejudicial à saúde financeira das gigantes da tecnologia, que são motores da economia americana.
Com uma agenda de política internacional que acumulou reveses, como na Venezuela, na Ucrânia, no Mercosul e nas pautas de meio ambiente, Lula tem na defesa da soberania nacional um trunfo para se projetar como o líder global que busca ser em seu terceiro mandato.
Veículos internacionais como a revista britânica "Economist" e o jornal norte-americano "New York Times" têm destacado o papel do líder brasileiro como antagonista a Trump em sua cruzada por tarifas e interferências domésticas em outras nações.
Auxiliares do presidente esperam que ele use a ocasião na ONU para testar frases de efeito sobre soberania e democracia que possam se converter em slogans incorporados à campanha eleitoral de 2026. Domesticamente, os ataques de Trump produziram um aumento da popularidade de Lula.
No discurso do presidente estarão ainda outros temas considerados obrigatórios por ele: o conflito em Gaza, que oficialmente o governo brasileiro trata como "genocídio"; a necessidade de reformas do Conselho de Segurança e demais estruturas da ONU, sob pena de que ela deixe definitivamente de existir.
Além disso, Lula deve citar a saída do Brasil do mapa da fome e a necessidade de políticas concentradas globalmente pelo desenvolvimento do Sul Global, a necessidade de engajamento dos países em combater as mudanças climáticas. Em novembro, o Brasil sedia a COP30, e tanto por questões logísticas quanto pela conjuntura internacional, o evento está sob ameaça de esvaziamento.
Pela dinâmica histórica da Assembleia Geral, cabe ao presidente norte-americano discursar logo depois do brasileiro, o que deve explicitar o duelo que ambos travam nas agendas políticas, com raras coincidências de posicionamento.
Auxiliares de Lula dizem que Trump é "imprevisível", assim como seu discurso, o primeiro desde sua volta ao poder. Funcionários da ONU apostam em menções duras ao órgão multilateral e à necessidade de cortes financeiros a ele.
Lula deverá sentar-se na plenária para assistir a Trump. Entre a saída de um e a entrada do outro no palco, há uma chance de que eles se encontrem pela primeira vez. Em nove ocasiões anteriores, Lula esteve com o mandatário norte-americano entre discursos em três delas.
O governo brasileiro não pediu — mas tampouco vetou — que os líderes se cruzem nos bastidores. Lula já admitiu a disposição de cumprimentar o republicano e, inclusive, trocar algumas palavras com ele. Pela característica personalista de Trump, há quem advogue que um contato pessoal entre os presidentes poderia ser benéfico para destravar as negociações entre os dois países.
Ao longo da passagem por Nova York, há ainda a possibilidade de que Lula se encontre com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a pedido dele. Há cerca de 30 pedidos de bilaterais de chefes de Estado para Lula — nenhuma delas de Trump. Os pedidos são tratados com sigilo pelo Palácio do Planalto pela sensibilidade política.
Lula estará ainda em duas ocasiões com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e comandará uma reunião sobre democracia ao lado dos líderes da Espanha, Pedro Sánchez, do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandú Orsi.
