'Tivemos uma ótima química', diz Trump após revelar abraço em Lula na ONU

Os presidentes de Brasil e EUA, Lula e Donald Trump, se encontraram hoje pela primeira vez. O líder norte-americano afirmou, durante seu discurso, que eles se abraçaram e combinaram um encontro para a próxima semana, sem especificar quando e onde. Os detalhes citados por Trump foram confirmados pela comitiva brasileira.

A coluna já havia confirmado que os dois trocaram um aperto de mãos, em um encontro rápido nos bastidores da Assembleia Geral da ONU. Uma conversa entre ambos, mesmo que brevemente, passou a ser uma possibilidade desde a véspera do evento, fontes dos dois países indicavam.