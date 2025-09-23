ONU aplaude defesa da democracia do Brasil por Lula; delegação dos EUA, não

Com um discurso duro em defesa da democracia brasileira, sob o maior ataque recente de sua história, e coalhado de recados aos EUA e críticas ao que chamou de "genocídio em Gaza", o presidente Lula foi aplaudido em ao menos cinco ocasiões pela plenária lotada da 80ª Assembleia Geral da ONU.

Em nenhum momento, porém, a delegação dos EUA, comandada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, acompanhou as palmas ao líder brasileiro. Eles acompanharam o discurso sem esboçar reações (veja vídeo acima). O presidente norte-americano, Donald Trump, que falou na sequência do brasileiro, não acompanhou o discurso do plenário.

A manifestação que recebeu mais apoio dos chefes de Estado e seus diplomatas foi a descrição do presidente de que "nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", em referência às tentativas de pressão dos EUA em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo o salão aplaudiu, enquanto Rubio, a diplomata Tammy Bruce e o secretário de Tesouro, Scott Bessent, se mantiveram impassíveis.