ONU aplaude defesa da democracia do Brasil por Lula; delegação dos EUA, não
Com um discurso duro em defesa da democracia brasileira, sob o maior ataque recente de sua história, e coalhado de recados aos EUA e críticas ao que chamou de "genocídio em Gaza", o presidente Lula foi aplaudido em ao menos cinco ocasiões pela plenária lotada da 80ª Assembleia Geral da ONU.
Em nenhum momento, porém, a delegação dos EUA, comandada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, acompanhou as palmas ao líder brasileiro. Eles acompanharam o discurso sem esboçar reações (veja vídeo acima). O presidente norte-americano, Donald Trump, que falou na sequência do brasileiro, não acompanhou o discurso do plenário.
A manifestação que recebeu mais apoio dos chefes de Estado e seus diplomatas foi a descrição do presidente de que "nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", em referência às tentativas de pressão dos EUA em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo o salão aplaudiu, enquanto Rubio, a diplomata Tammy Bruce e o secretário de Tesouro, Scott Bessent, se mantiveram impassíveis.
Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos... Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral.
Presidente Lula
O discurso de Lula teve menções diretas aos ataques do governo Donald Trump, que impôs tarifas e sanções ao Brasil, inclusive ontem, motivados pelo processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro; O presidente dos EUA insiste em chamar o caso de caça às bruxas, embora as ações tenham tramitado no Judiciário (no STF e no TSE) e seguido o devido processo legal.
Ao final do discurso de Lula, apenas Scott Bessent, da delegação norte-americana, aplaudiu.
