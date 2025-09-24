Lula tem posição clara e fará o máximo por paz na Ucrânia, diz Zelensky

Mais cedo, Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, já havia dito que a conversa foi "muito boa e promissora".

Os ucranianos têm buscado aliados ao redor do mundo que possam apoiar o pleito de interrupção imediata das hostilidades nas frentes de batalha com a Rússia. Com a mudança de comando na Casa Branca, Zelensky perdeu seu principal aliado e financiador na guerra com Moscou, que já dura mais de três anos. O republicano Donald Trump chegou a advogar pela cessão de territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia e suspendeu temporariamente envio de armas e compartilhamento de informações de inteligência com Kiev. Recentemente, Trump também fez um encontro para discutir a paz na Ucrânia para o qual convidou apenas o líder russo Vladimir Putin, o que provocou em Zelensky e seus aliados europeus o temor que um acordo de paz fosse firmado sem a participação dos ucranianos.

Na ocasião, o time de Zelensky chegou a pedir a Lula que intercedesse junto a Vladimir Putin e à comunidade internacional contra a exclusão da Ucrânia das mesas de negociações. A diplomacia brasileira atendeu ao pedido.

O início da relação entre Lula e Zelensky não foi promissora, já que o petista assumiu o governo argumentando não ver possibilidade de vitória bélica para a Ucrânia e, em algumas declarações, culpou ambos os lados pelo conflito, iniciado com uma invasão militar russa.

Mas a reviravolta geopolítica provocada por Trump, que tem um posicionamento ainda mais "realista" em termos de políticas internacionais, acabou por redimir o brasileiro diante de Zelensky, que disse esperar "continuar a conversa em uma próxima ocasião em breve", incluindo na mesa temas como "comércio e economia", que já foram tratados dessa vez.

Durante coletiva de imprensa na tarde de hoje, Lula comentou seu encontro bilateral com Zelensky, que disse ter sido "muito importante".