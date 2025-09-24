Lula tem posição clara e fará o máximo por paz na Ucrânia, diz Zelensky
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse no início da tarde de hoje que brasileiro Lula garantiu a ele que "tentará seu máximo para trazer paz para a Ucrânia". A declaração foi dada após uma reunião bilateral de cerca de uma hora no prédio da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Zelensky qualificou o encontro como uma "boa conversa".
O pedido havia sido feito pela equipe de Zelensky, que já havia tentado se encontrar com Lula - sem sucesso - em eventos multilaterais anteriores, como no encontro do G7 no Canadá. As expectativas de encontros e telefonemas, no entanto, vinham sendo sucessivamente frustradas. "Tivemos uma boa conversa com o presidente Lula. A última vez que conversamos foi em Nova York há 2 anos. É bom ouvir do Brasil e do time dele [Lula] que eles apoiam o cessar-fogo e a paz para o povo ucraniano", disse Zelensky.
Zelensky elogiou ainda o que chamou de "posição clara" de Lula sobre a guerra. O governo brasileiro defende desde o início uma saída diplomática que envolva os dois lados da disputa na negociação. A menção de Zelensky acontece um dia depois de Trump fazer uma mudança de 180º em sua postura original, de cessão de territórios ucranianos à Rússia. Ontem, o norte americano defender em seus perfis nas redes sociais a integridade territorial da Ucrânia e criticou os russos. Zelensky teve ontem uma reunião bilateral com Trump.
Mais cedo, Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, já havia dito que a conversa foi "muito boa e promissora".
Os ucranianos têm buscado aliados ao redor do mundo que possam apoiar o pleito de interrupção imediata das hostilidades nas frentes de batalha com a Rússia. Com a mudança de comando na Casa Branca, Zelensky perdeu seu principal aliado e financiador na guerra com Moscou, que já dura mais de três anos. O republicano Donald Trump chegou a advogar pela cessão de territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia e suspendeu temporariamente envio de armas e compartilhamento de informações de inteligência com Kiev. Recentemente, Trump também fez um encontro para discutir a paz na Ucrânia para o qual convidou apenas o líder russo Vladimir Putin, o que provocou em Zelensky e seus aliados europeus o temor que um acordo de paz fosse firmado sem a participação dos ucranianos.
Na ocasião, o time de Zelensky chegou a pedir a Lula que intercedesse junto a Vladimir Putin e à comunidade internacional contra a exclusão da Ucrânia das mesas de negociações. A diplomacia brasileira atendeu ao pedido.
O início da relação entre Lula e Zelensky não foi promissora, já que o petista assumiu o governo argumentando não ver possibilidade de vitória bélica para a Ucrânia e, em algumas declarações, culpou ambos os lados pelo conflito, iniciado com uma invasão militar russa.
Mas a reviravolta geopolítica provocada por Trump, que tem um posicionamento ainda mais "realista" em termos de políticas internacionais, acabou por redimir o brasileiro diante de Zelensky, que disse esperar "continuar a conversa em uma próxima ocasião em breve", incluindo na mesa temas como "comércio e economia", que já foram tratados dessa vez.
Durante coletiva de imprensa na tarde de hoje, Lula comentou seu encontro bilateral com Zelensky, que disse ter sido "muito importante".
"Hoje eu senti o Zelensky com muita mais vontade de conversar do que em outras reunuõies, talvez os dois (Putin e Zelensky) não estejam preparados ainda para dizer 'o que eu abro mão e o que eu não abro mão'", disse Lula, repetindo que gostaria de ajudar a costurar uma proposta para paz. Lula disse ainda que quer conversar sobre a guerra da Ucrânia com Trump, já que assim como o republicano, ele também é amigo de Putin. "Dois amigos podem fazer muito mais", afirmou Lula. Na nota sobre a conversa divulgada pelo Planalto, Lula elogiou as iniciativas de Trump de fazer conversas com Zelensky e Trump em Washington e no Alasca.
