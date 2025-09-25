Trump reclama de tradução em português e ONU diz que apertaram botão errado
Não só a escada rolante e o teleprompter da ONU (Organização das Nações Unidas) se tornaram alvos de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Durante a transmissão oficial ao vivo do discurso de quase uma hora do republicano, na última terça (23), sua voz acabou inadvertidamente substituída pelo áudio da transmissão em português. Com isso, ao menos por alguns segundos, quem ouvia o discurso em inglês deixou de ter acesso ao conteúdo.
Foi o suficiente para que aliados e apoiadores de Trump denunciassem "censura" a ele nas redes sociais. A fala do mandatário norte-americano estava eivada de críticas diretas tanto à ONU quanto ao multilateralismo, e no movimento MAGA ("Make America Great Again") o caso gerou nova rodada de insinuações de sabotagem.
Uma usuária da rede X que se identifica como esposa trumpista e cristã foi direta: "Estão fazendo todo o possível para perturbar o discurso do presidente Trump. Uma tradução o interrompeu, vocês não vão calá-lo".
Jason Miller, ex-porta-voz de Trump em seu primeiro mandato, foi irônico: "Ótimo áudio, ONU".
O assunto não ficou restrito às redes sociais e, no fim da tarde de ontem, o embaixador norte-americano na ONU apontado por Trump, Mike Waltz, anunciou que o país havia demandado uma investigação e explicações da Secretaria-Geral da instituição sobre o episódio. Waltz também afirmou que o Serviço Secreto dos EUA conduz sua própria investigação sobre o assunto.
"Durante a visita do presidente Trump à ONU esta semana, uma série de falhas escandalosas ocorreram: uma parada repentina na escada rolante, um teleprompter com defeito e interrupções em seu discurso com interpretação em português", afirmou Waltz, que seguiu: "Essas falhas são inaceitáveis".
Desde o primeiro dia de seu segundo mandato, Trump agiu para esvaziar a ONU e seus múltiplos programas. Ele retirou os norte-americanos do Acordo do Clima de Paris, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Também impôs sanções financeiras aos membros do Tribunal Penal Internacional (TPI) e ordenou uma revisão completa da presença norte-americana na organização.
O orçamento enviado ao Congresso pelo presidente republicano prevê corte de quase US$ 1 bilhão na verba destinada à ONU. Com uma das sedes em Nova York, a organização depende pesadamente dos EUA, historicamente seu maior doador. Com o corte, a ONU já prevê perder 20% de seus funcionários ao redor do mundo.
Consultada pela coluna sobre o episódio da substituição da voz de Trump para uma tradução em português, um funcionário da ONU afirmou que houve um erro. "O áudio da interpretação foi ouvido quando um intérprete não oficial apertou o botão errado, o que permitiu que um intérprete não pertencente à ONU fosse ouvido brevemente".
A coluna apurou que, embora envolva a língua portuguesa, a questão não havia sido levada ao Itamaraty, que não estava a par do episódio e não está claro se o episódio envolve profissionais da equipe do governo do Brasil.
Durante o discurso, Trump fez menções diretas ao país e ao presidente Lula, que havia discursado imediatamente antes.
Ambos se cumprimentaram pela primeira vez atrás do palco da Assembleia Geral e, na sequência, do púlpito da ONU, Trump anunciou o encontro, elogiou o petista e disse que ambos se abraçaram e tiveram uma "ótima química".
