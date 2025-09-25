Trump reclama de tradução em português e ONU diz que apertaram botão errado

Uma usuária da rede X que se identifica como esposa trumpista e cristã foi direta: "Estão fazendo todo o possível para perturbar o discurso do presidente Trump. Uma tradução o interrompeu, vocês não vão calá-lo".

Jason Miller, ex-porta-voz de Trump em seu primeiro mandato, foi irônico: "Ótimo áudio, ONU".

O assunto não ficou restrito às redes sociais e, no fim da tarde de ontem, o embaixador norte-americano na ONU apontado por Trump, Mike Waltz, anunciou que o país havia demandado uma investigação e explicações da Secretaria-Geral da instituição sobre o episódio. Waltz também afirmou que o Serviço Secreto dos EUA conduz sua própria investigação sobre o assunto.

"Durante a visita do presidente Trump à ONU esta semana, uma série de falhas escandalosas ocorreram: uma parada repentina na escada rolante, um teleprompter com defeito e interrupções em seu discurso com interpretação em português", afirmou Waltz, que seguiu: "Essas falhas são inaceitáveis".

Desde o primeiro dia de seu segundo mandato, Trump agiu para esvaziar a ONU e seus múltiplos programas. Ele retirou os norte-americanos do Acordo do Clima de Paris, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Também impôs sanções financeiras aos membros do Tribunal Penal Internacional (TPI) e ordenou uma revisão completa da presença norte-americana na organização.

O orçamento enviado ao Congresso pelo presidente republicano prevê corte de quase US$ 1 bilhão na verba destinada à ONU. Com uma das sedes em Nova York, a organização depende pesadamente dos EUA, historicamente seu maior doador. Com o corte, a ONU já prevê perder 20% de seus funcionários ao redor do mundo.