Governo trabalha por encontro de Lula e Trump em 3º país e Malásia é cotada

Antes disso, porém, o mais provável é que Trump e Lula se falem por telefone ou videoconferência ao menos uma vez - mas talvez mais - antes disso. O primeiro contato pode acontecer ainda semana que vem, mas fontes dos dois lados dizem que a conversa ainda não foi marcada.

Para diplomatas brasileiros, será do desenrolar dessas conversas que dependerá a confirmação do encontro em campo neutro. Nada deve acontecer se não houver avanços significativos no entendimento de ambos. "A reunião presencial é só para colocar a bola na marca do pênalti e chutar para o gol", diz outra fonte do governo.

Encontro na ONU foi combinado

Um pouco antes do fim do julgamento de Bolsonaro no STF, integrantes do governo brasileiro começaram a ser interpelados por interlocutores de Trump, tanto de dentro do governo como do mundo empresarial, sobre a possibilidade de uma conversa entre Lula e Trump. Queriam também saber como seria a resposta do brasileiro caso o americano se aproximasse dele nos bastidores da ONU entre os discursos de ambos na Assembleia Geral. Tais interlocutores receberam a sinalização de que Lula o trataria de maneira agradável e com educação e que também desejava falar.

Por isso, o encontro entre ambos na manhã de terça-feira não aconteceu ao acaso, mas tampouco estava agendado. Lula sabia que era possível que, ao descer do púlpito e sair pelo lado direito dos fundos do palco, ele se deparasse com Trump esperando por ele na sala usada pelo secretário geral da ONU nessas ocasiões. E foi o que aconteceu. O governo comemora o acerto deste primeiro contato, mas agora estuda como não colocar o jogo a perder nos próximos passos.