Governo trabalha por encontro de Lula e Trump em 3º país e Malásia é cotada
Para evitar risco de uma emboscada no salão oval, onde o presidente dos Estados Unidos já expôs líderes estrangeiros a constrangimento diante das câmeras de TV, o governo brasileiro trabalha para que o encontro entre Trump e Lula se concretize em um terceiro país, que seria considerado um campo neutro para ambos.
Diplomatas brasileiros descrevem o salão oval como "a cova dos leões", e não creem que o cerimonial americano abriria mão da presença extensa de câmeras num possível encontro entre Lula e o republicano. Ao comentar o encontro entre ambos, fontes do governo Trump citaram à coluna o risco de repetição da situação do líder sul-africano Ciryl Ramaphosa, que viu a apresentação de vídeos de conteúdos falsos ou ofensivos ao seu país serem exibidos diante de seus olhos e de repórteres.
O país mais cotado, por enquanto, para sediar o encontro seria a Malásia, durante a cúpula da Asean, o grupo de países do Sudeste Asiático, daqui menos de um mês. Lula já confirmou presença e ida de Trump é provável. O evento está marcado para 24 de outubro, portanto daqui menos de um mês, o que é considerado um tempo bastante enxuto para a organização de um encontro presencial de líderes.
Antes disso, porém, o mais provável é que Trump e Lula se falem por telefone ou videoconferência ao menos uma vez - mas talvez mais - antes disso. O primeiro contato pode acontecer ainda semana que vem, mas fontes dos dois lados dizem que a conversa ainda não foi marcada.
Para diplomatas brasileiros, será do desenrolar dessas conversas que dependerá a confirmação do encontro em campo neutro. Nada deve acontecer se não houver avanços significativos no entendimento de ambos. "A reunião presencial é só para colocar a bola na marca do pênalti e chutar para o gol", diz outra fonte do governo.
Encontro na ONU foi combinado
Um pouco antes do fim do julgamento de Bolsonaro no STF, integrantes do governo brasileiro começaram a ser interpelados por interlocutores de Trump, tanto de dentro do governo como do mundo empresarial, sobre a possibilidade de uma conversa entre Lula e Trump. Queriam também saber como seria a resposta do brasileiro caso o americano se aproximasse dele nos bastidores da ONU entre os discursos de ambos na Assembleia Geral. Tais interlocutores receberam a sinalização de que Lula o trataria de maneira agradável e com educação e que também desejava falar.
Por isso, o encontro entre ambos na manhã de terça-feira não aconteceu ao acaso, mas tampouco estava agendado. Lula sabia que era possível que, ao descer do púlpito e sair pelo lado direito dos fundos do palco, ele se deparasse com Trump esperando por ele na sala usada pelo secretário geral da ONU nessas ocasiões. E foi o que aconteceu. O governo comemora o acerto deste primeiro contato, mas agora estuda como não colocar o jogo a perder nos próximos passos.
