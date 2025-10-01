Racha no governo dos EUA complica acerto de conversa entre Lula e Trump

Do outro lado do governo Trump, porém, está o departamento de Estado

Rubio e seu time têm sido vistos como mais porosos aos argumentos ideológicos de bolsonaristas como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo, há meses engajados em uma campanha por sanções de Washington ao Brasil que possam forçar o país a conceder anistia a Bolsonaro e seus aliados. Bessent, do Tesouro, também tem se mostrado afeito às pautas bolsonaristas —a ponto de cancelar uma conversa com o ministro da Fazenda Fernando Haddad e receber em seu gabinete no mesmo dia Eduardo e Figueiredo, com a pauta oposta a de Haddad.

Vieram do departamento de estado e do Tesouro boa parte das medidas contra o Brasil vistas nos últimos três meses: restrições de vistos a autoridades brasileiras e sanções da Lei Global Magnitsky ao ministro do STF Alexandre de Moraes e sua mulher. A última rodada de punições, aliás, aconteceu menos de 24 horas antes do abraço entre Lula e Trump. Para a mesma ocasião, o governo americano estudava aumentar tarifas sobre o Brasil —mas a medida, que caberia à Casa Branca, foi suspensa para esperar o resultado do encontro entre Lula e Trump.

Embora o time de Rubio soubesse de antemão da disposição de Trump em encontrar Lula, a efusividade do republicano diante do abraço causou surpresa. No palco da ONU, Trump improvisou pra elogiar o brasileiro, cujo discurso não tinha arrancado um único aplauso sequer de Rubio (em contraste com as palmas gerais da plateia da Assembleia Geral).

Alguns diplomatas americanos chegaram a sugerir à coluna que a inflexão pudesse ser parte de uma estratégia de Trump para submeter Lula a constrangimento similar ao enfrentado no salão oval pelo líder sul-africano Cyril Ramaphosa. Ramaphosa se viu exposto a vídeos de notícias falsas de seu país diante da imprensa mundial. Esta preocupação, aliás, que circula amplamente também no Itamaraty. Mas segundo um funcionário sênior da administração Trump, o mais provável é que "as prioridades do presidente sobre o Brasil tenham mudado".

Por questão de protocolo e função, caberia ao Departamento de Estado conduzir as conversas com os brasileiros que levassem a um telefonema entre os líderes, em um primeiro momento, e depois ao encontro presencial que ambos desejam. As ações da equipe de Rubio, no entanto, parecem tímidas em colocar o plano em prática. "É como se eles estivessem esperando perder o momentum, deixar passar a chance", afirmou à coluna um diplomata brasileiro com conhecimento das negociações.



Outro embaixador brasileiro reconhece que "há alguns mais entusiasmados que outros em Washington" com a possibilidade de entendimento entre Lula e Trump mas minimiza, porém, o peso que a ala ideológica pode ter. Segundo ele, ninguém vai descumprir uma ordem de Trump se ela vier, ainda que demore para alguém pautar o assunto. Questionado sobre se a demora não causava preocupação, rebateu: "o que é uma semana para quem vive esta crise há três meses?"