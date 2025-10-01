Racha no governo dos EUA complica acerto de conversa entre Lula e Trump
Sete dias após o presidente norte-americano Donald Trump ter dito no púlpito da Assembleia Geral da ONU que ele e Lula tiveram uma "ótima química" e de antever uma conversa entre ambos já para esta semana, o acerto para um telefonema entre os dois líderes ainda não foi fechado.
Em que pese a possibilidade de que a negociação deslanche imediatamente se Trump assim ordenar, o impasse, de acordo com diplomatas dos dois lados da mesa, pode se alongar.
Isso se explica não só pelo peso das duas crises que os EUA enfrentam atualmente: domesticamente, um shutdown da administração federal; internacionalmente, a costura de um acordo de paz entre Israel e Hamas em Gaza.
Mas também pelo fato de que o governo Trump está rachado sobre como conduzir a crise com o Brasil.
Julgamento de Bolsonaro marcou divisão do time de Trump
A ala mais pragmática inclui o secretário de comércio Howard Lutnick, o representante comercial dos EUA Jamieson Greer e o enviado especial de Trump, Richard Grenell. Já a vertente ideológica é capitaneada por Marco Rubio, o secretário de Estado, seu número 2, Christopher Landau, além de outros expoentes políticos do Departamento de Estado. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, tem também atuado de maneira próxima a Rubio.
A divisão entre os auxiliares do republicano foi ficando mais evidente desde que começou o julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, no STF (Supremo Tribunal Federal), em 2 de setembro.
Trump, que qualificou o processo contra o aliado como "caça às bruxas" e usou o tema como justificativa para as medidas que mobiliza contra o Brasil desde julho, se disse "surpreso" com a condenação de Bolsonaro por todos os crimes.
Enquanto o julgamento transcorria, ao menos três fontes do governo brasileiro afirmam que começaram a ser interpeladas por interlocutores de Trump sobre como Lula reagiria se Trump se aproximasse para um cumprimento cordial nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, como de fato aconteceu.
Eram interlocutores ligados ao lado "pragmático" do governo americano, onde estão figuras mais sensíveis aos argumentos do empresariado que têm perdido dinheiro com as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, em vigor desde o dia 6 de agosto. Neste grupo estão ainda os que se preocupam com o estreitamento da relação econômica do Brasil com a China, que tem alijado produtores agrícolas dos EUA de sua antiga clientela chinesa e aumentado a dependência do segundo maior país das Américas em relação ao maior antagonista global dos americanos.
Neste contexto, uma séries de conversas reservadas de alto nível aconteceram.
O antes e o depois do abraço entre Lula e Trump
O embaixador Jamieson Greer, chefe do USTR (US Trade Representative), que conduz uma investigação por supostas práticas desleais de comércio contra o Brasil (seção 301), conversou com o vice-presidente Geraldo Alckmin no dia 11 de setembro, mesmo dia em que o destino de Bolsonaro foi selado no STF.
Já no dia 15, o chanceler brasileiro Mauro Vieira esteve com Richard Grenell, no Rio de Janeiro. Grenell é visto como o nome de Trump para negociações complexas na América do Sul. Coube a ele negociar a libertação de americanos com Nicolás Maduro, na Venezuela. Seu approach negociador o colocou em choque com figuras da administração Trump, como o secretário de Estado Marco Rubio, que preconizava ações mais duras e menos diplomáticas em relação ao regime venezuelano.
Na última quinta, 25, dois dias depois do abraço entre os dois presidentes em Nova York, o secretário de comércio Lutnick teve uma conversa com Alckmin.
Embora no sábado, 27, ele tenha feito críticas inespecíficas ao Brasil, incluído ao lado de Índia e Suíça entre os países que a administração Trump busca "consertar", Lutnick segue sendo visto como alguém que deseja desatar o nó comercial entre os dois países. Segundo um embaixador brasileiro, em maio, em um encontro casual, antes que Trump escalasse a crise bilateral, Lutnick teria dito: "o Brasil é fácil, vamos fazer um acordo".
Não menos importante, ainda durante o julgamento, republicanos de projeção no Congresso e a própria Casa Branca foram interpelados por gigantes do PIB brasileiro, como Joesley Batista, da JBS, que também intercedia por diálogo entre os líderes e redução de tarifas.
Do outro lado do governo Trump, porém, está o departamento de Estado
Rubio e seu time têm sido vistos como mais porosos aos argumentos ideológicos de bolsonaristas como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista político Paulo Figueiredo, há meses engajados em uma campanha por sanções de Washington ao Brasil que possam forçar o país a conceder anistia a Bolsonaro e seus aliados. Bessent, do Tesouro, também tem se mostrado afeito às pautas bolsonaristas —a ponto de cancelar uma conversa com o ministro da Fazenda Fernando Haddad e receber em seu gabinete no mesmo dia Eduardo e Figueiredo, com a pauta oposta a de Haddad.
Vieram do departamento de estado e do Tesouro boa parte das medidas contra o Brasil vistas nos últimos três meses: restrições de vistos a autoridades brasileiras e sanções da Lei Global Magnitsky ao ministro do STF Alexandre de Moraes e sua mulher. A última rodada de punições, aliás, aconteceu menos de 24 horas antes do abraço entre Lula e Trump. Para a mesma ocasião, o governo americano estudava aumentar tarifas sobre o Brasil —mas a medida, que caberia à Casa Branca, foi suspensa para esperar o resultado do encontro entre Lula e Trump.
Embora o time de Rubio soubesse de antemão da disposição de Trump em encontrar Lula, a efusividade do republicano diante do abraço causou surpresa. No palco da ONU, Trump improvisou pra elogiar o brasileiro, cujo discurso não tinha arrancado um único aplauso sequer de Rubio (em contraste com as palmas gerais da plateia da Assembleia Geral).
Alguns diplomatas americanos chegaram a sugerir à coluna que a inflexão pudesse ser parte de uma estratégia de Trump para submeter Lula a constrangimento similar ao enfrentado no salão oval pelo líder sul-africano Cyril Ramaphosa. Ramaphosa se viu exposto a vídeos de notícias falsas de seu país diante da imprensa mundial. Esta preocupação, aliás, que circula amplamente também no Itamaraty. Mas segundo um funcionário sênior da administração Trump, o mais provável é que "as prioridades do presidente sobre o Brasil tenham mudado".
Por questão de protocolo e função, caberia ao Departamento de Estado conduzir as conversas com os brasileiros que levassem a um telefonema entre os líderes, em um primeiro momento, e depois ao encontro presencial que ambos desejam. As ações da equipe de Rubio, no entanto, parecem tímidas em colocar o plano em prática. "É como se eles estivessem esperando perder o momentum, deixar passar a chance", afirmou à coluna um diplomata brasileiro com conhecimento das negociações.
Outro embaixador brasileiro reconhece que "há alguns mais entusiasmados que outros em Washington" com a possibilidade de entendimento entre Lula e Trump mas minimiza, porém, o peso que a ala ideológica pode ter. Segundo ele, ninguém vai descumprir uma ordem de Trump se ela vier, ainda que demore para alguém pautar o assunto. Questionado sobre se a demora não causava preocupação, rebateu: "o que é uma semana para quem vive esta crise há três meses?"
