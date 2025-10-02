Deputado dos EUA pró-Bolsonaro cobra Tesouro por sanção de bancos a Moraes
O deputado republicano Rich McCormick (Maryland), aliado dos bolsonaristas em Washington, enviou hoje uma carta ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e ao Escritório de Fiscalização de Ativos (OFAC, na sigla em inglês) na qual pede explicações sobre como tem sido cumpridas as sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Moraes, relator dos processos contra Bolsonaro na Corte, foi alvo da punição em 30 de julho, e sua mulher, Viviane, e o Instituto Lex, ligado à família, foram incluídos nas sanções no último dia 22, menos de 24 horas antes do primeiro abraço entre Lula e Trump nos bastidores da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), considerado um revés para o grupo bolsonarista.
Na carta, McCormick questiona o OFAC, responsável por garantir o alcance da Magnitsky, "quais obrigações se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos EUA quando um Juiz sancionado permanece ativo no STF?", "em que medida o Tesouro está se coordenando com a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) o Federal Reserve ou o FSOC (Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira) para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos EUA decorrentes dessa sanção sem precedentes?" e se "o OFAC emitirá orientações aos governos aliados, organismos multilaterais (como o GAFI e a IOSCO) ou partes interessadas do setor privado para reforçar os padrões globais de conformidade nesta situação extraordinária?"
A sigla GAFI refere-se ao Grupo de Ação Financeira Internacional, instituição criada no âmbito do G7 para combater lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Já IOSCO é a sigla em inglês para Organização Internacional de Valores Mobiliários, uma associação de mais de cem países que regula mercados futuros.
A carta de McCormick, à qual a coluna teve acesso, representa a primeira reação prática do grupo bolsonarista nos EUA desde que o presidente Donald Trump anunciou no púlpito da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) que ele e o líder brasileiro Lula tinham uma "ótima química".
Segundo a coluna apurou, trata-se de uma jogada triangulada entre o deputado republicano, o Tesouro, comandado por Scott Bessent, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista Paulo Figueiredo. Os dois últimos atuam há meses junto a autoridades americanas por punições ao Brasil que possam levar a uma anistia a Jair Bolsonaro e seus aliados.
A ideia é que ao responder ao deputado americano, o Tesouro promova uma nova rodada de pressões sobre bancos brasileiros e sobre empresas americanas que teriam que encerrar serviços com Moraes e Viviane. Os bancos brasileiros já receberam uma carta do OFAC notificando da expectativa de cumprimento de sanções contra a autoridade brasileira.
O passo é visto como fundamental por Eduardo e Figueiredo, já que autoridades americanas já demonstraram privadamente preocupação com que a falta de impacto prático da Magnitsky sobre a vida de Moraes possa desmoralizar o mecanismo, uma das principais ferramentas não bélicas de pressão de Washington em sua política internacional. A completa extensão das medidas contra Moraes também é pré-requisito, segundo fontes bolsonaristas, para destravar a aplicação da mesma sanção contra outros ministros do STF. Estão atualmente na mira de Eduardo e Figueiredo os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.
O gesto de Trump na ONU, que disse desejar conversar com Lula ainda esta semana, iniciou uma distensão na relação bilateral, que vive seu pior momento em 201 anos desde que o americano mobilizou sanções e tarifas contra o país pelo julgamento de Bolsonaro por tentativa golpe de Estado, a qual o republicano chama de "caça às bruxas" e decisões do STF que impactaram as big techs americanas e, segundo Trump, feriram a liberdade de expressão de cidadãos americanos.
A atitude do líder da Casa Branca, porém, representou um "soco no estômago" do secretário de Estado Marco Rubio, como definiu uma fonte da diplomacia americana. Rubio vinha atuando na via contrária, para aumentar a pressão sobre o Judiciário e o governo Lula desde a condenação de Bolsonaro no processo da trama golpista. Como a coluna mostrou, outras alas da administração Trump, porém, desejam costurar um acordo com o Brasil.
A direita no Brasil também tem se dividido sobre a estratégia de Eduardo e Figueiredo, já que o tarifaço mostrou efeitos de reforço na popularidade de Lula até agora. Ambos, porém, não demonstram qualquer intenção de aliviar a estratégia por pressões de Washington ao Brasil. Já o STF e o governo brasileiro se articulam para propor no Congresso um projeto de lei que restrinja o cumprimento de sanções internacionais que violem a soberania nacional. A medida é uma resposta direta às ações de Trump contra Moraes.
