Deputado dos EUA pró-Bolsonaro cobra Tesouro por sanção de bancos a Moraes

A sigla GAFI refere-se ao Grupo de Ação Financeira Internacional, instituição criada no âmbito do G7 para combater lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Já IOSCO é a sigla em inglês para Organização Internacional de Valores Mobiliários, uma associação de mais de cem países que regula mercados futuros.

A carta de McCormick, à qual a coluna teve acesso, representa a primeira reação prática do grupo bolsonarista nos EUA desde que o presidente Donald Trump anunciou no púlpito da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) que ele e o líder brasileiro Lula tinham uma "ótima química".

Segundo a coluna apurou, trata-se de uma jogada triangulada entre o deputado republicano, o Tesouro, comandado por Scott Bessent, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o comentarista Paulo Figueiredo. Os dois últimos atuam há meses junto a autoridades americanas por punições ao Brasil que possam levar a uma anistia a Jair Bolsonaro e seus aliados.

A ideia é que ao responder ao deputado americano, o Tesouro promova uma nova rodada de pressões sobre bancos brasileiros e sobre empresas americanas que teriam que encerrar serviços com Moraes e Viviane. Os bancos brasileiros já receberam uma carta do OFAC notificando da expectativa de cumprimento de sanções contra a autoridade brasileira.

O passo é visto como fundamental por Eduardo e Figueiredo, já que autoridades americanas já demonstraram privadamente preocupação com que a falta de impacto prático da Magnitsky sobre a vida de Moraes possa desmoralizar o mecanismo, uma das principais ferramentas não bélicas de pressão de Washington em sua política internacional. A completa extensão das medidas contra Moraes também é pré-requisito, segundo fontes bolsonaristas, para destravar a aplicação da mesma sanção contra outros ministros do STF. Estão atualmente na mira de Eduardo e Figueiredo os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.

O gesto de Trump na ONU, que disse desejar conversar com Lula ainda esta semana, iniciou uma distensão na relação bilateral, que vive seu pior momento em 201 anos desde que o americano mobilizou sanções e tarifas contra o país pelo julgamento de Bolsonaro por tentativa golpe de Estado, a qual o republicano chama de "caça às bruxas" e decisões do STF que impactaram as big techs americanas e, segundo Trump, feriram a liberdade de expressão de cidadãos americanos.