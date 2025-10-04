Número de brasileiros imigrantes irregulares nos EUA dobra em 4 anos
Ao mesmo tempo em que a Casa Branca ordena que agentes de migração varram o país para prender pessoas e produzir a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos, nunca houve tantos brasileiros imigrantes vivendo irregularmente em território norte-americano. É o que mostram dados inéditos do Pew Research Center, feitos a partir de estimativas do Censo de População dos EUA de 2023 e obtidos com exclusividade pela coluna.
Em apenas quatro anos, de 2019 a 2023, o número de brasileiros vivendo de maneira irregular ou com status migratório precário nos EUA dobrou: de 190 mil para 380 mil. Cerca de 10% já tinham ordem de deportação expedida no fim do ano passado.
O número mais recente marca também um recorde na série histórica de quase 30 anos —em 1995, eram 60 mil os brasileiros considerados "não autorizados" no país.
Na categoria "não autorizados", o Pew Research Center inclui:
- Pessoas sem status migratório legal, seja porque cruzaram a fronteira sem autorização ou porque permaneceram no país com vistos vencidos;
- Todos os que pediram asilo e outras acolhidas em programas humanitários --caso de venezuelanos, haitianos e cubanos, que podem ter seu status revogado por uma assinatura presidencial.
Somadas todas as nacionalidades, o número de migrantes não autorizados no país bateu 14 milhões, segundo os dados do Censo de 2023.
"Depois da pandemia, vimos uma alta histórica na chegada de migrantes no país, e os brasileiros também acompanharam esse movimento", explicou à coluna a demógrafa e pesquisadora do Pew Research Center, Stephanie Kramer.
Embora relevante, o Brasil está longe de ser o maior exportador de pessoas irregulares da América Latina para os EUA, superado por México, El Salvador e Venezuela, entre outros.
Em 2024, Donald Trump baseou sua campanha eleitoral vitoriosa à Casa Branca em parte na mensagem de que os estrangeiros "contaminavam o sangue" da nação. Desde o início do governo, ele mobiliza recursos e agentes não só dos órgãos de fiscalização migratória, mas também das polícias e das forças armadas para prender e deportar o maior número possível de pessoas.
Em ações que chocaram a comunidade internacional, Trump já enviou migrantes para terceiros países, como El Salvador, ou os manteve presos em Guantánamo, na base militar que por décadas serviu como detenção para acusados de terrorismo.
A atuação espalhou pânico nas comunidades de migrantes. Nos últimos meses, grupos de Whatsapp de brasileiros na Flórida (onde estão 23% deles) e em Massachusetts (que concentra 19% da população migrante brasileira) lotaram de mensagens com informações sobre a localização de blitzes do ICE (sigla em inglês para Imigração e Alfândega dos EUA) e imagens e anúncios detenções de integrantes da comunidade.
"A mudança na política de migração parece já ter começado a gerar resultados. A população imigrante dos EUA atingiu um recorde de 53,3 milhões em janeiro de 2024, mas dados preliminares sugerem que mais migrantes estão saindo do país do que chegando pela primeira vez desde a década de 1960", afirma Kramer.
Segundo a pesquisadora, porém, os dados disponíveis mais recentes não permitem estimar a partida de imigrantes por nacionalidade. Mas, no contato com a comunidade brasileira, não é difícil encontrar casos de autodeportação diante do recrudescimento das políticas migratórias.
É o caso do mineiro Celso*, 46. No começo do ano passado, ele e a mulher, de 45 anos, deixaram a região de Governador Valadares (MG) para tentar ganhar a vida em Boston, Massachusetts. Seguiam os passos do filho Denis*, 25, que tinha atravessado a fronteira entre México e EUA dois anos antes e vinha conseguindo juntar dólares como auxiliar de pedreiro.
A família, porém, não passou nem seis meses junta em Massachusetts.
Denis foi um dos primeiros brasileiros presos em batidas migratórias de Trump, ainda em janeiro, nos dias iniciais do governo do republicano. O sol ainda nem tinha nascido quando a van em que Denis e outros brasileiros se locomoviam para uma obra foi parada numa blitz. Todos foram presos. Celso não viu mais o filho em território americano. Denis foi transferido para centros de detenção no Texas e na Louisiana até ser deportado, 4 meses mais tarde.
Celso, que nunca tinha saído do Brasil e diz que jamais tinha entrado numa delegacia, decidiu partir em junho. Comprou passagens de avião com recursos próprios e voltou ao país com a mulher alguns dias depois da deportação do filho. "Eu não sou bandido pra viver correndo de polícia, não tinha mais nada pra fazer aqui e fomos embora", disse ele à coluna.
Uma comunidade de educadores e trabalhadores da construção civil
Os dados do Pew Research permitem traçar um perfil da comunidade brasileira no país.
No total, o instituto estima que há 810 mil brasileiros imigrantes —240 mil deles já naturalizados e pouco mais da metade com status legal. Em 1995, o Censo dos EUA registrava 120 mil imigrantes do Brasil.
O número de brasileiros calculado pelo Pew Research é menor do que o tamanho da comunidade estimado pelo Itamaraty em 2024, com base em atendimentos consulares, de 2 milhões de nacionais nos EUA.
Questionado, o Itamaraty afirmou que seus números levam em conta os atendimentos e também estimativas da sociedade civil. "Considerando o crescimento exponencial da comunidade de brasileiros no exterior ao longo dos últimos anos, o Itamaraty vem buscando aperfeiçoar e tornar mais transparentes os instrumentos de coleta, manutenção e consulta dos dados consulares dos Postos", disse o órgão em nota.
Há alguma subnotificação do Censo dos EUA, já que alguns imigrantes temem ou não conseguem responder ao formulário. Mas o mais provável é que a diferença ocorra por causa da contagem dos filhos de imigrantes do Brasil nascidos nos EUA. Embora sejam brasileiros, eles também são cidadãos norte-americanos. Portanto, não são contabilizados na categoria de "imigrantes", que descreve pessoas que deixaram seu país de nascimento em direção a um novo país. A segunda geração de brasileiros nos EUA, então, pode estar fora da conta.
Em média, segundo o Pew, o imigrante brasileiro que vive nos EUA tem 37,4 anos —dois anos a menos do que a média da população, um ativo para um país que tem envelhecido rapidamente. Além disso, trata-se de uma comunidade altamente qualificada. De acordo com a pesquisa, 46% dos imigrantes nascidos no Brasil tem ensino superior completo ou mestrado, contra 36% da população americana em geral com o mesmo nível educacional.
Os dados colocam em xeque a imagem de uma comunidade formada predominantemente por faxineiras e pedreiros, como muitas vezes esta população é caracterizada. Por isso mesmo, brasileiros relataram que houve um forte impacto na comunidade trazido pelas mudanças recém-implementadas pela gestão Trump em vistos de trabalho como o H-1B, importante para indústrias como as big techs.
"Percebemos uma sobrerrepresentação da mão de obra brasileira na construção civil e em alguns serviços, mas os brasileiros são também especialmente importantes na educação, tanto universitária, como no ensino fundamental e nas creches, onde já temos uma escassez importante de mão de obra", afirma Kramer. "Parte dos americanos confia a educação de seus filhos a professores brasileiros".
* Os nomes foram trocados para proteger a privacidade dos entrevistados
