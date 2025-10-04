Número de brasileiros imigrantes irregulares nos EUA dobra em 4 anos

Segundo a pesquisadora, porém, os dados disponíveis mais recentes não permitem estimar a partida de imigrantes por nacionalidade. Mas, no contato com a comunidade brasileira, não é difícil encontrar casos de autodeportação diante do recrudescimento das políticas migratórias.

É o caso do mineiro Celso*, 46. No começo do ano passado, ele e a mulher, de 45 anos, deixaram a região de Governador Valadares (MG) para tentar ganhar a vida em Boston, Massachusetts. Seguiam os passos do filho Denis*, 25, que tinha atravessado a fronteira entre México e EUA dois anos antes e vinha conseguindo juntar dólares como auxiliar de pedreiro.

A família, porém, não passou nem seis meses junta em Massachusetts.

Denis foi um dos primeiros brasileiros presos em batidas migratórias de Trump, ainda em janeiro, nos dias iniciais do governo do republicano. O sol ainda nem tinha nascido quando a van em que Denis e outros brasileiros se locomoviam para uma obra foi parada numa blitz. Todos foram presos. Celso não viu mais o filho em território americano. Denis foi transferido para centros de detenção no Texas e na Louisiana até ser deportado, 4 meses mais tarde.

Celso, que nunca tinha saído do Brasil e diz que jamais tinha entrado numa delegacia, decidiu partir em junho. Comprou passagens de avião com recursos próprios e voltou ao país com a mulher alguns dias depois da deportação do filho. "Eu não sou bandido pra viver correndo de polícia, não tinha mais nada pra fazer aqui e fomos embora", disse ele à coluna.

Uma comunidade de educadores e trabalhadores da construção civil

Os dados do Pew Research permitem traçar um perfil da comunidade brasileira no país.