Bolsonaristas veem Rubio como cavalo de Troia na negociação de Trump e Lula
Diante de uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Lula nas últimas três semanas, bolsonaristas e seus aliados esperam que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se comporte como uma espécie de "cavalo de Tróia". Rubio seria um empecilho para o desenrolar da nova boa relação e na negociação entre os dois líderes.
Na manhã de hoje, o presidente Trump designou o secretário como o ponto de contato para organizar os futuros encontros presenciais ou telefônicos dos dois líderes e tocar a negociação comercial entre os dois países. Filho de cubanos radicados na Flórida, Rubio é historicamente um político opositor às esquerdas na América Latina, e já acusou Lula nominalmente de apoiar o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, e de ser excessivamente próximo ao Partido Comunista Chinês.
No poder no atual governo, coube a Rubio impor boa parte das medidas mobilizadas contra o Brasil desde julho, como restrições a vistos de autoridades.
A campanha da administração Trump contra o Brasil era justificada por supostas violações à liberdade de expressão de americanos em decisões do STF sobre big techs e ao que Rubio e Trump chamaram de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi Rubio quem também anunciou publicamente, em maio, que o Departamento de Estado estudava a imposição da Lei Global Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, o que se confirmou em julho.
O Departamento de Estado é possivelmente o órgão mais simpático aos bolsonaristas na máquina governamental em Washington. Há pouco mais de dois meses, Bolsonaro chegou a entrar em chamada de vídeo para conversar com várias autoridades da equipe de Rubio durante uma visita presencial do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista político Paulo Figueiredo ao prédio do órgão na capital americana.
"Sobre a ligação entre Trump e Lula desta manhã: os brasileiros acham que correu bem. Mas nomear Marco Rubio como o ponto de contato de Trump é o caminho mais difícil para o Brasil — ele é um cético de longa data em relação à Lula e pode insistir em demandas relacionadas à Venezuela, China e muito mais", analisou o brasilianista Brian Winter, editor da Americas Quarterly e estudioso de longa data da relação Brasil-EUA, em uma postagem no X.
O comentário de Winter foi redundado por Paulo Figueiredo: "é tão óbvio". Em outra postagem, o comentarista disse: "acordei embasbacado vendo a imprensa comemorando porque Trump colocou Marco Rubio para negociar com o Brasil. Zero de avanço! O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse: a luz no fim do túnel é um trem."
"Este é o Secretário Marco Rubio", postou Eduardo Bolsonaro, com um print de notícia em que se lia: "'Que esse seja um aviso', diz Marco Rubio após aplicação de Lei Magnitsky contra Moraes." Em outra postagem no fim do dia, o filho de Bolsonaro disse ainda que "a esquerda sabe que não foi uma vitória. Mas para seu público de fanáticos eles tentarão emplacar as suas narrativas fantasiosas".
Outro dos aliados do grupo, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, afirmou: "Trump deixou Marco Rubio, o secretário mais ideológico, para seguir as negociações das tarifas, um recado direto ao Planalto". Sóstenes, que apoiou a tentativa de Eduardo de se tornar líder do partido para evitar uma possível cassação por falta, esteve recentemente em Miami conversando com Eduardo e Figueiredo.
Governo do Brasil vê escolha como 'natural'
Para o governo brasileiro, porém, a decisão de colocar Rubio como interlocutor nessa relação é "natural", dado que ele é o chefe da diplomacia norte-americana e a quem, por definição, caberia o papel.
Além disso, diplomatas e aliados de Lula argumentam que o secretário já possui um bom histórico de "sapos engolidos" por decisões de Trump que conflitavam de modo muito mais sensível com suas bandeiras políticas públicas. Isso aconteceu nas negociações comerciais com a China, na interrupção de envio de recursos à Ucrânia, na abertura de negociações pragmáticas com o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela. Ainda que contrariado, Rubio seguiu as instruções dadas por Trump e, desta vez, não seria diferente.
O próprio secretário, aliás, se encontrou com o chanceler Mauro Vieira, em 30 de julho, muito antes que Trump mudasse de posição. A conversa foi acertada de modo muito reservado, em um ambiente cedido por um interlocutor comum de ambos na capital americana. O encontro pegou os bolsonaristas de surpresa. Pouco depois, um deles afirmou à coluna: "infelizmente o lado político de Rubio falou mais alto". Depois desta primeira conversa, outras trocas de mensagem aconteceram.
A equipe de Rubio, bastante alinhada ao bolsonarismo, também vinha afirmando à coluna que o "Brasil não é a Venezuela", em um sinal de cuidado com o escalar da crise bilateral.
Por fim, diplomatas brasileiros chamam atenção a um aspecto: por iniciativa de Trump, ele e Lula trocaram seus números pessoais de telefone durante a chamada telefônica de hoje. Isso indica que Trump quer uma linha direta com o mandatário brasileiro, sem interlocutor algum, o que pode diminuir qualquer possibilidade de resistência ou de manobra que qualquer pessoa em seu secretariado pudesse tentar.
