Bolsonaristas veem Rubio como cavalo de Troia na negociação de Trump e Lula

A campanha da administração Trump contra o Brasil era justificada por supostas violações à liberdade de expressão de americanos em decisões do STF sobre big techs e ao que Rubio e Trump chamaram de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi Rubio quem também anunciou publicamente, em maio, que o Departamento de Estado estudava a imposição da Lei Global Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, o que se confirmou em julho.

O Departamento de Estado é possivelmente o órgão mais simpático aos bolsonaristas na máquina governamental em Washington. Há pouco mais de dois meses, Bolsonaro chegou a entrar em chamada de vídeo para conversar com várias autoridades da equipe de Rubio durante uma visita presencial do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do comentarista político Paulo Figueiredo ao prédio do órgão na capital americana.

"Sobre a ligação entre Trump e Lula desta manhã: os brasileiros acham que correu bem. Mas nomear Marco Rubio como o ponto de contato de Trump é o caminho mais difícil para o Brasil — ele é um cético de longa data em relação à Lula e pode insistir em demandas relacionadas à Venezuela, China e muito mais", analisou o brasilianista Brian Winter, editor da Americas Quarterly e estudioso de longa data da relação Brasil-EUA, em uma postagem no X.

O comentário de Winter foi redundado por Paulo Figueiredo: "é tão óbvio". Em outra postagem, o comentarista disse: "acordei embasbacado vendo a imprensa comemorando porque Trump colocou Marco Rubio para negociar com o Brasil. Zero de avanço! O grau de desconexão com a realidade é patológico. Como disse: a luz no fim do túnel é um trem."

"Este é o Secretário Marco Rubio", postou Eduardo Bolsonaro, com um print de notícia em que se lia: "'Que esse seja um aviso', diz Marco Rubio após aplicação de Lei Magnitsky contra Moraes." Em outra postagem no fim do dia, o filho de Bolsonaro disse ainda que "a esquerda sabe que não foi uma vitória. Mas para seu público de fanáticos eles tentarão emplacar as suas narrativas fantasiosas".

Outro dos aliados do grupo, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, afirmou: "Trump deixou Marco Rubio, o secretário mais ideológico, para seguir as negociações das tarifas, um recado direto ao Planalto". Sóstenes, que apoiou a tentativa de Eduardo de se tornar líder do partido para evitar uma possível cassação por falta, esteve recentemente em Miami conversando com Eduardo e Figueiredo.