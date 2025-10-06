Assine UOL
'Países se darão muito bem juntos', diz Trump após telefonema com Lula

Colunista do UOL, em Washington D.C.
Atualizada em
Trump fala com jornalistas ao deixar a Casa Branca
Trump fala com jornalistas ao deixar a Casa Branca Imagem: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou há instantes em sua rede social, a Truth Social, que teve um "bom telefonema" com o presidente Lula na manhã de hoje. "Gostei muito da conversa, nossos países vão se dar muito bem juntos", escreveu o líder da Casa Branca.

"Falamos de muitas coisas, mas especialmente de economia e comércio entre os dois países", afirmou Trump, que antecipou "novas discussões" sobre outros temas, no futuro. Assuntos políticos, como a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou ligados às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) , ficaram de fora da ligação, segundo ambos os lados.

A ausência desses temas foi notado pela diplomacia brasileira, já que ao longo dos últimos 3 meses Trump mobilizou tarifas e sanções (como restrições financeiras ao ministro do STF Alexandre de Moraes e sua mulher, e restrições de vistos a ministros) justificando-as por esses dois tópicos e condicionando negociações comerciais a eles. O governo brasileiro sempre se recusou a negociar nesses termos.

"Estaremos juntos em futuro próximo - tanto no Brasil quanto nos EUA", escreveu Trump. Na conversa, ele voltou a ser convidado a participar da COP30, em Belém, em novembro. Mas Lula também comentou a possibilidade de um encontro de ambos na Malásia, onde os líderes estarão no fim de outubro, e se mostrou aberto a viajar a Washington. Na nota publicada pelo Planalto mais cedo, o governo brasileiro ressaltou ainda que o presidente brasileiro "recebeu" uma ligação do presidente americano hoje cedo, um termo relevante na diplomacia, que mostra quem tomou a iniciativa para fazer a conversa acontecer.

A conversa não foi feita por videochamada e sim por chamada telefônica tradicional, apenas com a voz dos envolvidos.

Por isso, os dois presidentes (e seus auxiliares presentes na sala no Palácio do Alvorada e na Casa Branca) não se viram em nenhum momento da conversa, que durou cerca de meia hora e foi descrita por diferentes fontes da diplomacia brasileira como "muito cordial" e "positiva".

O formato da conversa foi discutido entre os dois lados nos últimos dias, mas a coluna apurou que ligações bilaterais do Brasil são normalmente feitas apenas por voz. Videochamadas costumam ser usadas em eventos multilaterais, com a participação de mais de um chefe de Estado.

O lado brasileiro não viu e não sabe confirmar quais eram os auxiliares de Trump presentes na conversa. Trump não divulgou a informação. Mas durante a conversa, designou o secretário de Estado Marco Rubio como ponto de contato para as futuras conversas entre os líderes. Embora seja uma escolha "natural", já que Rubio chefia a diplomacia americana, ele é também um dos mais afeitos na administração à agenda bolsonarista.

O Departamento de Estado recomendou à coluna que procure a Casa Branca para mais informações sobre o telefonema e os próximos passos na relação bilateral. A Casa Branca ainda não respondeu, mas informou que pode "haver atrasos" no retorno devido ao shutdown que o país enfrenta.

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

