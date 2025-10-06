'Países se darão muito bem juntos', diz Trump após telefonema com Lula

"Estaremos juntos em futuro próximo - tanto no Brasil quanto nos EUA", escreveu Trump. Na conversa, ele voltou a ser convidado a participar da COP30, em Belém, em novembro. Mas Lula também comentou a possibilidade de um encontro de ambos na Malásia, onde os líderes estarão no fim de outubro, e se mostrou aberto a viajar a Washington. Na nota publicada pelo Planalto mais cedo, o governo brasileiro ressaltou ainda que o presidente brasileiro "recebeu" uma ligação do presidente americano hoje cedo, um termo relevante na diplomacia, que mostra quem tomou a iniciativa para fazer a conversa acontecer.

A conversa não foi feita por videochamada e sim por chamada telefônica tradicional, apenas com a voz dos envolvidos.

Por isso, os dois presidentes (e seus auxiliares presentes na sala no Palácio do Alvorada e na Casa Branca) não se viram em nenhum momento da conversa, que durou cerca de meia hora e foi descrita por diferentes fontes da diplomacia brasileira como "muito cordial" e "positiva".

O formato da conversa foi discutido entre os dois lados nos últimos dias, mas a coluna apurou que ligações bilaterais do Brasil são normalmente feitas apenas por voz. Videochamadas costumam ser usadas em eventos multilaterais, com a participação de mais de um chefe de Estado.

O lado brasileiro não viu e não sabe confirmar quais eram os auxiliares de Trump presentes na conversa. Trump não divulgou a informação. Mas durante a conversa, designou o secretário de Estado Marco Rubio como ponto de contato para as futuras conversas entre os líderes. Embora seja uma escolha "natural", já que Rubio chefia a diplomacia americana, ele é também um dos mais afeitos na administração à agenda bolsonarista.

O Departamento de Estado recomendou à coluna que procure a Casa Branca para mais informações sobre o telefonema e os próximos passos na relação bilateral. A Casa Branca ainda não respondeu, mas informou que pode "haver atrasos" no retorno devido ao shutdown que o país enfrenta.