Marco Rubio convida e Mauro Vieira irá a Washington negociar sobre tarifaço

Três dias depois da ligação telefônica entre o presidente brasileiro Lula e o mandatário dos Estados Unidos Donald Trump, em que os líderes acertaram iniciar uma negociação entre os dois países, o secretário de Estado Marco Rubio ligou para o chanceler Mauro Vieira por volta das 9h de hoje e convidou o ministro para uma ida a Washington, a fim de negociar sobre o tarifaço. O ministro das Relações Exteriores do Brasil aceitou o convite e a viagem acontecerá nos próximos dias.

A conversa durou 15 minutos e foi descrita por fontes do lado brasileiro como "muito boa" e "objetiva".

Em nota, o governo brasileiro confirmou o encontro nos próximos dias. "Após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes. O Secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos".