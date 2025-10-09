Marco Rubio convida e Mauro Vieira irá a Washington negociar sobre tarifaço
Três dias depois da ligação telefônica entre o presidente brasileiro Lula e o mandatário dos Estados Unidos Donald Trump, em que os líderes acertaram iniciar uma negociação entre os dois países, o secretário de Estado Marco Rubio ligou para o chanceler Mauro Vieira por volta das 9h de hoje e convidou o ministro para uma ida a Washington, a fim de negociar sobre o tarifaço. O ministro das Relações Exteriores do Brasil aceitou o convite e a viagem acontecerá nos próximos dias.
A conversa durou 15 minutos e foi descrita por fontes do lado brasileiro como "muito boa" e "objetiva".
Em nota, o governo brasileiro confirmou o encontro nos próximos dias. "Após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes. O Secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos".
Rubio, chefe da diplomacia norte-americana, foi designado como o ponto de contato para avançar as conversas entre Lula e Trump, que podem ter um novo encontro presencial no fim do mês, na Malásia.
O telefonema entre os dois diplomatas foi revelado por Lula em uma entrevista na manhã de hoje, antes mesmo que a ligação entre Rubio e Vieira começasse. Fontes do lado americano previam que a conversa de ambos de fato aconteceria ontem, mas ela se concretizou, de fato, hoje.
"Agora começa um outro momento. Ainda ontem o secretário de Estado Marco Rubio ligou para o meu ministro Mauro Vieira, talvez comece a ter conversa a partir de agora. O Brasil não quer briga com os EUA", disse Lula.
O governo brasileiro espera que a distensão, iniciada com um abraço entre os dois líderes nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, encerre o pior momento em 201 anos de relação entre os dois países. Desde 6 de agosto, cerca de 60% dos produtos exportados aos EUA pelo Brasil, incluindo carne e café, recebem sobretaxa de 50%. Além disso, Washington impôs restrições de vistos a autoridades brasileiras e sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.