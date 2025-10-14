Reunião entre Rubio e Mauro Vieira em Washington deve acontecer na quinta

Agora, porém, a expectativa é que as duas diplomacias trabalhem para desatar os nós que levaram os países a sua pior crise em 201 anos de relação bilateral.

A conversa acontece por determinação do presidente norte-americano Donald Trump, que designou Marco Rubio como o negociador central de Washington neste processo, após uma aproximação entre ele e o presidente brasileiro Lula, que incluiu um abraço às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e um telefonema no último dia 6.

Desde julho, a Casa Branca anunciou uma série de medidas contra o Brasil: restrições de vistos a dezenas de autoridades brasileiras, sanções financeiras pela lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e sua mulher, e tarifas de 50% sobre cerca de 60% dos produtos brasileiros exportados aos EUA, em vigor desde 6 de agosto.

Na conversa telefônica com Trump, Lula já pediu que o governo americano retire a sobretaxa e as punições a autoridades do Brasil.

Do lado americano, embora pedidos explícitos não tenham sido feitos pelo líder da Casa Branca, está claro que Washington pretende discutir a questão das regulações das big techs, motores da economia do país, a abertura do mercado de etanol, a possibilidade de exploração de minerais críticos, como terras raras, pivô da atual crise entre EUA e China, e a aproximação entre Brasil e Pequim. Em termos geopolíticos, a Venezuela pode ser um dos temas na mesa.

Em conversas preliminares com emissários de Trump, a diplomacia brasileira já deixou claro que o assunto Jair Bolsonaro - e a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes - pertence ao Judiciário e não poderá ser objeto de negociação entre os Executivos dos dois países.