Reunião entre Rubio e Mauro Vieira em Washington deve acontecer na quinta
A primeira rodada de negociações oficiais entre Brasil e Estados Unidos desde a imposição das sanções e do tarifaço de 50% a produtos brasileiros deve acontecer na próxima quinta, em Washington.
Embora oficialmente o Departamento de Estado e o Itamaraty não confirmem, a coluna apurou com fontes dos dois lados que o secretário de Estado Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira devem ter sua primeira reunião presencial oficial às 14h (15h em Brasília), na capital americana. O convite a Vieira foi feito por Rubio, em uma ligação telefônica, na semana passada.
Ambos estiveram juntos antes, em um encontro sigiloso em um escritório de advocacia em Washington, no dia 30 de julho, mas naquele momento tratou-se de uma abertura de canais, e não de uma efetiva negociação.
Agora, porém, a expectativa é que as duas diplomacias trabalhem para desatar os nós que levaram os países a sua pior crise em 201 anos de relação bilateral.
A conversa acontece por determinação do presidente norte-americano Donald Trump, que designou Marco Rubio como o negociador central de Washington neste processo, após uma aproximação entre ele e o presidente brasileiro Lula, que incluiu um abraço às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e um telefonema no último dia 6.
Desde julho, a Casa Branca anunciou uma série de medidas contra o Brasil: restrições de vistos a dezenas de autoridades brasileiras, sanções financeiras pela lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e sua mulher, e tarifas de 50% sobre cerca de 60% dos produtos brasileiros exportados aos EUA, em vigor desde 6 de agosto.
Na conversa telefônica com Trump, Lula já pediu que o governo americano retire a sobretaxa e as punições a autoridades do Brasil.
Do lado americano, embora pedidos explícitos não tenham sido feitos pelo líder da Casa Branca, está claro que Washington pretende discutir a questão das regulações das big techs, motores da economia do país, a abertura do mercado de etanol, a possibilidade de exploração de minerais críticos, como terras raras, pivô da atual crise entre EUA e China, e a aproximação entre Brasil e Pequim. Em termos geopolíticos, a Venezuela pode ser um dos temas na mesa.
Em conversas preliminares com emissários de Trump, a diplomacia brasileira já deixou claro que o assunto Jair Bolsonaro - e a condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes - pertence ao Judiciário e não poderá ser objeto de negociação entre os Executivos dos dois países.
Bolsonaro foi citado diversas vezes por Washington como justificativa para as medidas movidas contra o Brasil. Atualmente, porém, integrantes da diplomacia americana dizem que se os dois países chegarem a um acordo comercial considerado muito bom para Trump, este poderia ser um assunto superado. Mesmo bolsonaristas radicados nos EUA, como o comentarista político Paulo Figueiredo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - que levaram adiante uma campanha por punições ao Brasil que pudessem gerar uma anistia a Bolsonaro e seus aliados - afirmam que os EUA buscarão seu interesse comercial e nacional em primeiro lugar.
Vieira chegará em Washington ainda hoje, depois de uma passagem, com o presidente Lula, em Roma. Mas parte da equipe do chanceler brasileiro já está na cidade. Há ainda a expectativa de que o embaixador Jamieson Greer, o representante do comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), também esteja presente no encontro desta quinta, na qual Rubio e Vieira também estarão acompanhados de suas equipes.
Atualmente, o USTR conduz uma investigação por supostas prática de comércio desleal contra o Brasil, (chamada de seção 301), com foco em etanol, desmatamento, produtos de ambiente digital, como o PIX, regulações e proteção de direitos autorais. Este procedimento poderia resultar em novas taxas contra produtos nacionais.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.