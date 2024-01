A demissão do secretário-executivo do Ministério das Cidades, ex-deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA), foi provocada em meio a uma polêmica sobre o suposto privilégio do Maranhão em repasses com verba das extintas emendas de relator, hoje sob controle dos ministérios.

Como mostrou o UOL, R$ 7,9 bilhões em verbas oriundas desse orçamento foram usadas para atender indicações políticas no ano passado. O Ministério das Cidades ficou com R$ 1,6 bilhão.

Os municípios e o estado do Maranhão receberam R$ 188 milhões em investimentos, atrás apenas de Minas Gerais, que ficou com R$ 333 milhões, mas tem uma população três vezes maior. Em seguida no ranking está São Paulo, com R$ 185 milhões, e o Pará, estado do ministro Jader Filho, com R$ 175 milhões.