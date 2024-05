Relatório de Textor não tem 'nada definitivo', diz Romário

O senador Romário (PL-RJ), relator da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas, disse que o material apresentado à comissão por John Textor, dono da SAF Botafogo, tem elementos que podem motivar investigações, mas "nada definitivo".



No fim de abril, Textor depôs em sessão sigilosa na CPI e apresentou um relatório produzido pela consultoria Good Game, empresa contratada por ele, com vídeos e áudios. Segundo ele, o material contém provas de manipulação de campeonatos de futebol no Brasil.



"Tem algumas coisas interessantes ali que podem vir à tona", disse Romário ao UOL. "São indícios, não provas. A partir deles, podemos começar uma investigação. Não tem nada definitivo. São elementos que estão sendo analisados."



Em entrevista ao UOL News, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) disse que Textor trouxe à CPI imagens com edições de vídeo do VAR em jogos de futebol.

Os trabalhos da CPI estão em andamento. Em maio, serão ouvidos diretores da CBF, os presidentes do São Paulo e do Palmeiras, o ex-árbitro de futebol Glauber do Amaral Cunha e José Francisco Manssur, ex-assessor especial do Ministério da Fazenda.

Glauber do Amaral Cunha atuou como árbitro nas divisões de acesso do Carioca. No material levado por Textor à CPI, consta um áudio em que ele, supostamente, confessa haver manipulação em partidas.